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ЕС согласовал новый пакет антироссийских санкций в сокращенном варианте. Главные новости к этому часу

ЕС согласовал новый пакет антироссийских санкций в сокращенном варианте. Главные новости к этому часу - 23.07.2026 Украина.ру

ЕС согласовал новый пакет антироссийских санкций в сокращенном варианте. Главные новости к этому часу

Послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали 21-й пакет санкций против России в сокращенном варианте. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-23T11:23

2026-07-23T11:23

2026-07-23T11:23

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В него не вошел запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа. Также главный оператор морских перевозок российского СПГ в ЕС Греция сможет продолжить поставки топлива в третьи страны.🟦 Для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения, заявил госсекретарь США Марко Рубио.🟦 Он же заверил, что Соединенные Штаты продолжат искать приемлемый для обеих сторон путь к завершению конфликта.🟦 Запрос на встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле был с американской стороны, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.🟦 Смена руководства ВСУ говорит о том, что Владимир Зеленский готов отступить под давлением, поделился мнением корреспондент телеканала Welt в Киеве Кристоф Ваннер."Зеленский реагирует на давление извне. Становится понятно, что стоит оказать достаточное давление - и Зеленский может довольно быстро отступить", - отметил он.🟦 Суд приговорил 16-летнего подростка к восьми годам лишения свободы за поджог вертолета в аэропорту Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе. Его сообщник помещен в учебное заведение закрытого типа, сообщает СК.В Службе безопасности Украины (СБУ) подросткам пообещали за поджог вознаграждение в размере четырех миллионов рублей, денег они так и не получили. Собственнику вертолета был причинен материальный ущерб на сумму более 59 миллионов рублей.О других событиях - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, греция, сергей лавров, евросоюз, украина.ру, марко рубио, владимир зеленский, асеан