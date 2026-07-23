https://ukraina.ru/20260723/es-soglasoval-novyy-paket-antirossiyskikh-sanktsiy-v-sokraschennom-variante-glavnye-novosti-k-etomu-1081763821.html
ЕС согласовал новый пакет антироссийских санкций в сокращенном варианте. Главные новости к этому часу
ЕС согласовал новый пакет антироссийских санкций в сокращенном варианте. Главные новости к этому часу - 23.07.2026 Украина.ру
ЕС согласовал новый пакет антироссийских санкций в сокращенном варианте. Главные новости к этому часу
Послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали 21-й пакет санкций против России в сокращенном варианте. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-23T11:23
2026-07-23T11:23
2026-07-23T11:23
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В него не вошел запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа. Также главный оператор морских перевозок российского СПГ в ЕС Греция сможет продолжить поставки топлива в третьи страны.🟦 Для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения, заявил госсекретарь США Марко Рубио.🟦 Он же заверил, что Соединенные Штаты продолжат искать приемлемый для обеих сторон путь к завершению конфликта.🟦 Запрос на встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле был с американской стороны, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.🟦 Смена руководства ВСУ говорит о том, что Владимир Зеленский готов отступить под давлением, поделился мнением корреспондент телеканала Welt в Киеве Кристоф Ваннер."Зеленский реагирует на давление извне. Становится понятно, что стоит оказать достаточное давление - и Зеленский может довольно быстро отступить", - отметил он.🟦 Суд приговорил 16-летнего подростка к восьми годам лишения свободы за поджог вертолета в аэропорту Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе. Его сообщник помещен в учебное заведение закрытого типа, сообщает СК.В Службе безопасности Украины (СБУ) подросткам пообещали за поджог вознаграждение в размере четырех миллионов рублей, денег они так и не получили. Собственнику вертолета был причинен материальный ущерб на сумму более 59 миллионов рублей.О других событиях - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, греция, сергей лавров, евросоюз, украина.ру, марко рубио, владимир зеленский, асеан
Новости, Россия, США, Греция, Сергей Лавров, Евросоюз, Украина.ру, Марко Рубио, Владимир Зеленский, АСЕАН
ЕС согласовал новый пакет антироссийских санкций в сокращенном варианте. Главные новости к этому часу
Послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали 21-й пакет санкций против России в сокращенном варианте. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июля телеграм-канал Украина.ру
В него не вошел запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа. Также главный оператор морских перевозок российского СПГ в ЕС Греция сможет продолжить поставки топлива в третьи страны.
🟦 Для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия", - сказал Рубио.
🟦 Он же заверил, что Соединенные Штаты продолжат искать приемлемый для обеих сторон путь к завершению конфликта.
🟦 Запрос на встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле был с американской стороны, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
🟦 Смена руководства ВСУ говорит о том, что Владимир Зеленский готов отступить под давлением, поделился мнением корреспондент телеканала Welt в Киеве Кристоф Ваннер.
"Зеленский реагирует на давление извне. Становится понятно, что стоит оказать достаточное давление - и Зеленский может довольно быстро отступить", - отметил он.
🟦 Суд приговорил 16-летнего подростка к восьми годам лишения свободы за поджог вертолета в аэропорту Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе. Его сообщник помещен в учебное заведение закрытого типа, сообщает СК.
В Службе безопасности Украины (СБУ) подросткам пообещали за поджог вознаграждение в размере четырех миллионов рублей, денег они так и не получили. Собственнику вертолета был причинен материальный ущерб на сумму более 59 миллионов рублей.
О других событиях - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.