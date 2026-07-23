ЕС согласовал новый пакет антироссийских санкций в сокращенном варианте. Главные новости к этому часу - 23.07.2026 Украина.ру
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ЕС согласовал новый пакет антироссийских санкций в сокращенном варианте. Главные новости к этому часу
ЕС согласовал новый пакет антироссийских санкций в сокращенном варианте. Главные новости к этому часу - 23.07.2026 Украина.ру
ЕС согласовал новый пакет антироссийских санкций в сокращенном варианте. Главные новости к этому часу
Послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали 21-й пакет санкций против России в сокращенном варианте. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-23T11:23
2026-07-23T11:23
новости
россия
сша
греция
сергей лавров
евросоюз
украина.ру
марко рубио
владимир зеленский
асеан
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В него не вошел запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа. Также главный оператор морских перевозок российского СПГ в ЕС Греция сможет продолжить поставки топлива в третьи страны.🟦 Для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения, заявил госсекретарь США Марко Рубио.🟦 Он же заверил, что Соединенные Штаты продолжат искать приемлемый для обеих сторон путь к завершению конфликта.🟦 Запрос на встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле был с американской стороны, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.🟦 Смена руководства ВСУ говорит о том, что Владимир Зеленский готов отступить под давлением, поделился мнением корреспондент телеканала Welt в Киеве Кристоф Ваннер."Зеленский реагирует на давление извне. Становится понятно, что стоит оказать достаточное давление - и Зеленский может довольно быстро отступить", - отметил он.🟦 Суд приговорил 16-летнего подростка к восьми годам лишения свободы за поджог вертолета в аэропорту Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе. Его сообщник помещен в учебное заведение закрытого типа, сообщает СК.В Службе безопасности Украины (СБУ) подросткам пообещали за поджог вознаграждение в размере четырех миллионов рублей, денег они так и не получили. Собственнику вертолета был причинен материальный ущерб на сумму более 59 миллионов рублей.О других событиях - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, греция, сергей лавров, евросоюз, украина.ру, марко рубио, владимир зеленский, асеан
Новости, Россия, США, Греция, Сергей Лавров, Евросоюз, Украина.ру, Марко Рубио, Владимир Зеленский, АСЕАН

ЕС согласовал новый пакет антироссийских санкций в сокращенном варианте. Главные новости к этому часу

11:23 23.07.2026
 
© Фото : russiancouncil.ru
- РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : russiancouncil.ru
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Послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали 21-й пакет санкций против России в сокращенном варианте. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июля телеграм-канал Украина.ру
В него не вошел запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа. Также главный оператор морских перевозок российского СПГ в ЕС Греция сможет продолжить поставки топлива в третьи страны.
🟦 Для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия", - сказал Рубио.
🟦 Он же заверил, что Соединенные Штаты продолжат искать приемлемый для обеих сторон путь к завершению конфликта.
🟦 Запрос на встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле был с американской стороны, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
🟦 Смена руководства ВСУ говорит о том, что Владимир Зеленский готов отступить под давлением, поделился мнением корреспондент телеканала Welt в Киеве Кристоф Ваннер.
"Зеленский реагирует на давление извне. Становится понятно, что стоит оказать достаточное давление - и Зеленский может довольно быстро отступить", - отметил он.
🟦 Суд приговорил 16-летнего подростка к восьми годам лишения свободы за поджог вертолета в аэропорту Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе. Его сообщник помещен в учебное заведение закрытого типа, сообщает СК.
В Службе безопасности Украины (СБУ) подросткам пообещали за поджог вознаграждение в размере четырех миллионов рублей, денег они так и не получили. Собственнику вертолета был причинен материальный ущерб на сумму более 59 миллионов рублей.
О других событиях - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.
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