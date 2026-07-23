https://ukraina.ru/20260723/dmitriy-vydrin-rossiya-poluchit-vse-po-ukraine-esli-ne-pomeshaet-ssha-v-konflikte-s-iranom-1081762954.html

Дмитрий Выдрин: Россия получит все по Украине, если не помешает США в конфликте с Ираном

Дмитрий Выдрин: Россия получит все по Украине, если не помешает США в конфликте с Ираном - 23.07.2026 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: Россия получит все по Украине, если не помешает США в конфликте с Ираном

Россия заберет свое. США готовы на переговоры по Украине ради своего спасения в Кувейте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.

2026-07-23T10:10

2026-07-23T10:10

2026-07-23T12:28

сво

новости сво

россия

европа

украина

марко рубио

дмитрий выдрин

александр федоров

ес

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058532338_71:27:823:450_1920x0_80_0_0_051d26fd9aef78e3efeeaf2917c2229b.jpg

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле завершились. Встреча прошла 23 июля и продлилась 35 минут. Глава МИД России на встрече с Рубио вновь подтвердил готовность РФ к урегулированию конфликта на Украине и приверженность договоренностям Анкориджа.— Дмитрий Игнатьевич, вопрос с пылу-жару. Что скажете об этом?— Встреча Лаврова с Рубио, на мой взгляд, связана больше не с проблемами России, а с проблемами Штатов. Американцы почти смирились с проигрышем Европы в противостоянии с Россией на территории Украины. Сейчас они больше озабочены возможным поражением Штатов в войне с Ираном, особенно, на территории Кувейта. Поэтому могу предположить следующую стилистику их довольно короткого - 35 минутного разговора. Американцы соглашаются на наши законные требования по Украине, включая полное освобождение не только Донбасса, но всех новых территорий. А в замен просят нас не активничать на Кувейтском фасе. А нам и не стоит вмешиваться. Шииты Залива, включая Кувейт, вошли в пассионарную синхронизацию с Ираном. И все сделают сами.— В Европе тем временем идут разговоры о том что якобы могли пройти тайные переговоры с Россией по Украине. В связи с этим упоминается Рональд Пофалла. Как вы считаете, возможны ли сейчас вообще какие-то политические контакты и переговоры между Россией и Европой с учётом того, что из-за поставок вооружений Запада и согласования 70 миллиардов помощи на РФ летит сутки более чем 400 дронов?— Со всей Европой переговоры России невозможны. Раньше не было персоны, кто бы мог сказать "за всю Одессу". Тем более сегодня нет субъекта способного говорить за всю Европу, точнее, от имени всего ЕС. "Мать-кобра" Урсула, претендующая на эту роль, вызывает только испанский стыд.В Старом Свете худо-бедно есть только одна часть, с которой Россия могла бы вести диалог, не ожидая каждый миг коварного "кидка". Это "католический пояс", за которым стоит Ватикан — последний институт на европейском континенте, который ещё как-то заботится о своей репутации.Поэтому если и начнутся переговоры, то между РФ и католической ойкуменой. Например, руководством Италии. Российская элита убедилась, что легче говорить с каноническими верующими любой конфессии, чем с отмороженной бестолковой бесовщиной.Могу предположить наши переговоры с "правильными" католиками на территории истинно правоверных. Например, делегации РФ с делегацией Италии на территории Узбекистана.— Экзотический сценарий…— Да, но чуть ли не единственно возможный. Кстати, ожидаю и появления в отчизне политической партии, "топящей" за укрепление веры граждан в себя, свои традиции, институты и перспективы. Из великой нашей троицы — веры, надежды, любви — первую быстрее всего можно конвертировать и в политические, и в геополитические цели, как бы цинично это не звучало.Я сейчас проехал по всем нашим "новым землям" [воссоединенные регионы РФ] и заглянул, конечно, в Старобельск к погибшим ребятам, общался с их друзьями. Так вот там все держится именно на вере…— Да, вера — наше все… Но как вы считаете, нам действительно стоит оставить все иллюзии и готовиться к большой войне с Европой? Есть мнение, что Запад уже не боится красных линий…— Проблема в том, что Европа полагает, что мы готовимся к “малой” войне с ее конгломератом. То есть — к войне конвенциональной. И в чем-то европейцы правы: при таком ходе событий у них и стираются все цветные линии, включая красные!Но даже волк выпрыгивает за красные флажки, лишь когда надеется уцелеть. Поэтому, надо их убедить, что такая война, если не дай бог состоится, будет “большой”. Причем, убедить нужно настолько основательно, чтоб, простите, начали ходить под себя "по-большому".Тогда в Европе будут шарахаться не только "красных", но и "желтых" линий. А вообще: мы за мир! После победы, а не вместо победы.— Это точно. А как вы прокомментируете ситуацию вокруг экс-министра обороны Федорова? С чем вообще связан такой бум вокруг него, митинги, популярность?— Откровенно говоря, меня подобные "подробности" мало интересуют. Не знаю особо, кто такой Федоров, не встречался, не общался.Знаю только, что был имярек недолго министром обороны. На Украине это крайне хлебная "посада", но с крайне ограниченными возможностями для личной инициативы. Его главная функция — выполнить распоряжения верховного, то есть президента. Шаг вправо-лево, даже прыжок на месте — только по команде.Что касается “популярности” названной персоны, то она носит условный и медийный характер. В реальности, девяносто процентов так называемых протестантов не назовут его имя-отчество. Тем более, не смогут перечислить хоть какие-нибудь профессиональные достижения последнего. Но могут выйти с картонками в знак поддержки: "За деньги — да". Поэтому и не стоит особо заморачиваться на эту тему.— Есть ли в этом западный след?— Особой поддержки Запада пока не вижу. Так, "предварительные ласки". Поддержка всегда проявляется в чем-то конкретном — в деньгах, например. А тут даже не завезли биотуалеты для митингующих. Мол, сами-сами.Поддержка может проявиться и в лавине сочувствующих публикаций в западных медиа. Они есть, но критической массы явно не достигли.Еще она выражается в незаметной подсказке разному роду "ломов" присоединиться к протестам. Когда на сцене появляются известные певицы, боксеры, мэры, футболисты, можно с уверенностью сказать:"Запад с ними!". Пока и этого не вижу. Так, невразумительное бормотание отдельных мэров…В общем, Федоров для Запада, конечно, "свой чувак" по стилистике, манерам, ужимкам. Он ближе к техно-фашизму", чем национал социализму", что абсолютно в нынешнем западном тренде.Но он совсем не умеет играть без рук на рояле — не талант вовсе. Так, неглупый мажор, крепкий троечник без выдающихся способностей. Нет в нем страсти, огня ненависти ко всему русскому. Имитатор, скорее. Поэтому Запад хоть и помогает ему, но тоже без огонька и страсти.— Действительно ли ситуация так напугала Зеленского, что он убрал Сырского? Или тут что-то другое?— Зеленский поймал что называется “волну зрительного зала”. Его на этом драйве сложно напугать, он чувствует себя незаменимым и самым ярым русофобом Европы. А убрал Сырского он просто, чтобы не отвлекаться по пустякам и не заморачиваться на военные подробности. И ещё — чтобы напомнить кто в доме хозяин.Еще больше о том, что происходит в Европе и готовы ли там говорить с Россией, в интервью Кто станет новым переговорщиком с Россией по Украине. Федор Лукьянов о роли "старой гвардии" Германии.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20260722/kto-stanet-novym-peregovorschikom-s-rossiey-po-ukraine-fedor-lukyanov-o-roli-staroy-gvardii-germanii--1081749839.html

россия

европа

украина

иран

ближний восток

сша

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

сво, новости сво, россия, европа, украина, марко рубио, дмитрий выдрин, александр федоров, ес, переговоры, сергей лавров, мид, международные отношения, украинский конфликт, когда закончится сво, т-90м "прорыв", иран, ближний восток, сша, геополитика, война, донбасс, территория, прогнозы сво, прогнозы по украине, интервью