Сотрудничали с Киевом. ФСБ задержала жителей ЛНР по подозрению в госизмене - 23.07.2026 Украина.ру
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Сотрудничали с Киевом. ФСБ задержала жителей ЛНР по подозрению в госизмене
Сотрудничали с Киевом. ФСБ задержала жителей ЛНР по подозрению в госизмене - 23.07.2026 Украина.ру
Сотрудничали с Киевом. ФСБ задержала жителей ЛНР по подозрению в госизмене
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала троих жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) по подозрению в госизмене, передает 23 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-23T10:28
2026-07-23T10:28
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Жители ЛНР 1963, 1969 и 1977 года рождения независимо друг от друга по заданию украинских спецслужб собирали и передавали сведения военного характера и о социально-политической обстановке в регионе, а также о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти.На данный момент ведется следствие.Подробнее о других завербованных - в материале Украинские спецслужбы завербовали жителя Подмосковья для атак на семьи военных — ФСБ на сайте Украина.ру.
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новости, лнр, киев, фсб, украина.ру, россия
Новости, ЛНР, Киев, ФСБ, Украина.ру, Россия

Сотрудничали с Киевом. ФСБ задержала жителей ЛНР по подозрению в госизмене

10:28 23.07.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала троих жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) по подозрению в госизмене, передает 23 июля телеграм-канал Украина.ру
Жители ЛНР 1963, 1969 и 1977 года рождения независимо друг от друга по заданию украинских спецслужб собирали и передавали сведения военного характера и о социально-политической обстановке в регионе, а также о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти.
На данный момент ведется следствие.
"Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России. Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в ФСБ.
Подробнее о других завербованных - в материале Украинские спецслужбы завербовали жителя Подмосковья для атак на семьи военных — ФСБ на сайте Украина.ру.
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