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Сотрудничали с Киевом. ФСБ задержала жителей ЛНР по подозрению в госизмене

Сотрудничали с Киевом. ФСБ задержала жителей ЛНР по подозрению в госизмене - 23.07.2026 Украина.ру

Сотрудничали с Киевом. ФСБ задержала жителей ЛНР по подозрению в госизмене

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала троих жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) по подозрению в госизмене, передает 23 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-23T10:28

2026-07-23T10:28

2026-07-23T10:28

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Жители ЛНР 1963, 1969 и 1977 года рождения независимо друг от друга по заданию украинских спецслужб собирали и передавали сведения военного характера и о социально-политической обстановке в регионе, а также о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти.На данный момент ведется следствие.Подробнее о других завербованных - в материале Украинские спецслужбы завербовали жителя Подмосковья для атак на семьи военных — ФСБ на сайте Украина.ру.

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новости, лнр, киев, фсб, украина.ру, россия