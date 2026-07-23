https://ukraina.ru/20260723/vks-rf-unichtozhili-aviabombami-opornyy-punkt-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-novosti-svo-1081765000.html
ВКС РФ уничтожили авиабомбами опорный пункт ВСУ в Харьковской области. Новости СВО
ВКС РФ уничтожили авиабомбами опорный пункт ВСУ в Харьковской области. Новости СВО - 23.07.2026 Украина.ру
ВКС РФ уничтожили авиабомбами опорный пункт ВСУ в Харьковской области. Новости СВО
Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили авиационными бомбами опорный пункт ВСУ в Харьковской области, пункты управления БПЛА и временной дислокации теробороны в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-23T11:56
2026-07-23T11:56
2026-07-23T11:56
сво
спецоперация
россия
крым
харьковская область
сергей аксенов
сергей лавров
марко рубио
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/18/1056463471_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_dcac73105f41276358ea6a103fc7c749.jpg
🟥 Российские военные снова ударили по целям в Сумах.🟥 Под ударами ВС РФ находятся и цели в Одесской области.🟥 Российские военные освободили Белицкое в ДНР.Там проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий.🟥 Террористическая атака вражеских беспилотников на промышленный объект отражена в Туймазинском районе Башкирии, никто не пострадал, ликвидируется возникшее от падения обломков возгорание, сообщает республиканский госкомитет по ЧС.🟥 Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область, указал оперштаб. Ранены пятеро человек.🟥 Число погибших в результате атаки ВСУ на Крым выросло до двух, еще один человек ранен, отметил глава Крыма Сергей Аксенов.Он принес самые глубокие соболезнования родным и близким погибшего, слова поддержки и пожелание скорейшего выздоровления пострадавшему. Всем обязательно будет оказана необходимая помощь, отметил глава Крыма.О других событиях - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.
россия
крым
харьковская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/18/1056463471_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_1d1f0c0e286333c6c1a158743bcfb572.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, крым, харьковская область, сергей аксенов, сергей лавров, марко рубио, вооруженные силы украины, украина.ру, вкс
СВО, Спецоперация, Россия, Крым, Харьковская область, Сергей Аксенов, Сергей Лавров, Марко Рубио, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВКС
ВКС РФ уничтожили авиабомбами опорный пункт ВСУ в Харьковской области. Новости СВО
Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили авиационными бомбами опорный пункт ВСУ в Харьковской области, пункты управления БПЛА и временной дислокации теробороны в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Российские военные снова ударили по целям в Сумах.
🟥 Под ударами ВС РФ находятся и цели в Одесской области.
🟥 Российские военные освободили Белицкое в ДНР.
Там проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий.
🟥 Террористическая атака вражеских беспилотников на промышленный объект отражена в Туймазинском районе Башкирии, никто не пострадал, ликвидируется возникшее от падения обломков возгорание, сообщает республиканский госкомитет по ЧС.
🟥 Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область, указал оперштаб. Ранены пятеро человек.
🟥 Число погибших в результате атаки ВСУ на Крым выросло до двух, еще один человек ранен, отметил глава Крыма Сергей Аксенов.
Он принес самые глубокие соболезнования родным и близким погибшего, слова поддержки и пожелание скорейшего выздоровления пострадавшему. Всем обязательно будет оказана необходимая помощь, отметил глава Крыма.
О других событиях - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.