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ВКС РФ уничтожили авиабомбами опорный пункт ВСУ в Харьковской области. Новости СВО

ВКС РФ уничтожили авиабомбами опорный пункт ВСУ в Харьковской области. Новости СВО - 23.07.2026 Украина.ру

ВКС РФ уничтожили авиабомбами опорный пункт ВСУ в Харьковской области. Новости СВО

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили авиационными бомбами опорный пункт ВСУ в Харьковской области, пункты управления БПЛА и временной дислокации теробороны в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-23T11:56

2026-07-23T11:56

2026-07-23T11:56

сво

спецоперация

россия

крым

харьковская область

сергей аксенов

сергей лавров

марко рубио

вооруженные силы украины

украина.ру

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🟥 Российские военные снова ударили по целям в Сумах.🟥 Под ударами ВС РФ находятся и цели в Одесской области.🟥 Российские военные освободили Белицкое в ДНР.Там проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий.🟥 Террористическая атака вражеских беспилотников на промышленный объект отражена в Туймазинском районе Башкирии, никто не пострадал, ликвидируется возникшее от падения обломков возгорание, сообщает республиканский госкомитет по ЧС.🟥 Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область, указал оперштаб. Ранены пятеро человек.🟥 Число погибших в результате атаки ВСУ на Крым выросло до двух, еще один человек ранен, отметил глава Крыма Сергей Аксенов.Он принес самые глубокие соболезнования родным и близким погибшего, слова поддержки и пожелание скорейшего выздоровления пострадавшему. Всем обязательно будет оказана необходимая помощь, отметил глава Крыма.О других событиях - в материале Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле на сайте Украина.ру.

россия

крым

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сво, спецоперация, россия, крым, харьковская область, сергей аксенов, сергей лавров, марко рубио, вооруженные силы украины, украина.ру, вкс