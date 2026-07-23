https://ukraina.ru/20260723/mirzayan-o-tom-stanet-li-21-y-paket-antirossiyskikh-sanktsiy-poslednim-1081766165.html

Мирзаян о том, станет ли 21-й пакет антироссийских санкций последним

Мирзаян о том, станет ли 21-й пакет антироссийских санкций последним - 23.07.2026 Украина.ру

Мирзаян о том, станет ли 21-й пакет антироссийских санкций последним

Европейский союз согласовал 21-й пакет антироссийских санкций в сокращенном формате. Об этом сообщила глава МИД Ирландии Хелен Макэнти.Новый пакет... Украина.ру, 23.07.2026

2026-07-23T12:04

2026-07-23T12:04

2026-07-23T12:04

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Европейский союз согласовал 21-й пакет антироссийских санкций в сокращенном формате. Об этом сообщила глава МИД Ирландии Хелен Макэнти.Новый пакет ограничительных мер утверждали почти два месяца – претензии к нему предъявляли сразу шесть государств: Австрия, Германия, Греция, Италия, Португалия и Франция, сообщала Financial Times. Масштаб противодействия беспрецедентен, в связи с чем СМИ отмечали, что в Евросоюзе рассматривается возможность отказа от утверждения крупных санкционных пакетов против РФ.Может ли стать 21-й перечень европейских рестрикций последним пояснил политолог-международник Геворг Мирзаян.

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