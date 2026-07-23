Мирзаян о том, станет ли 21-й пакет антироссийских санкций последним
Европейский союз согласовал 21-й пакет антироссийских санкций в сокращенном формате. Об этом сообщила глава МИД Ирландии Хелен Макэнти.
Новый пакет ограничительных мер утверждали почти два месяца – претензии к нему предъявляли сразу шесть государств: Австрия, Германия, Греция, Италия, Португалия и Франция, сообщала Financial Times. Масштаб противодействия беспрецедентен, в связи с чем СМИ отмечали, что в Евросоюзе рассматривается возможность отказа от утверждения крупных санкционных пакетов против РФ.
Может ли стать 21-й перечень европейских рестрикций последним пояснил политолог-международник Геворг Мирзаян.
Новый пакет ограничительных мер утверждали почти два месяца – претензии к нему предъявляли сразу шесть государств: Австрия, Германия, Греция, Италия, Португалия и Франция, сообщала Financial Times. Масштаб противодействия беспрецедентен, в связи с чем СМИ отмечали, что в Евросоюзе рассматривается возможность отказа от утверждения крупных санкционных пакетов против РФ.
Может ли стать 21-й перечень европейских рестрикций последним пояснил политолог-международник Геворг Мирзаян.
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