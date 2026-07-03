"Он хочет извести этого дедушку": политолог раскрыл, почему наглеет Зеленский - 03.07.2026 Украина.ру
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"Он хочет извести этого дедушку": политолог раскрыл, почему наглеет Зеленский
"Он хочет извести этого дедушку": политолог раскрыл, почему наглеет Зеленский - 03.07.2026 Украина.ру
"Он хочет извести этого дедушку": политолог раскрыл, почему наглеет Зеленский
Зеленский перестал быть просто объектом западной политики и превратился в субъекта, который продает свои ресурсы. Киев пытается сделать Украину внутриполитическим фактором в США и хочет использовать выборы в Конгресс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2026-07-03T18:34
2026-07-03T18:35
новости
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
иван скориков
украина.ру
снг
власти украины
киевский режим
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Говоря о политических амбициях Владимира Зеленского, Скориков отметил, что его роль в мировой политике изменилась. Многие недооценивают, что из геополитического объекта глава киевского режима превратился в субъекта."За время войны у него реально появились все ресурсы, которые он может успешно продавать. "ВСУ как армия наемников может бороться за интересы западной демократии в любой точке мира", — подчеркнул эксперт.По его словам, теперь Зеленский хочет победить Дональда Трампа на выборах в США. Если поначалу он пытался выстраивать отношения с американским президентом по принципу "хвост виляет собакой", то теперь он уже реально нацелен на то, чтобы обыграть его непосредственно на выборах. Хотя все полагали, что Трамп с помощью НАБУ и депутатов Рады быстро сместит Зеленского в случае его непослушания, оказалось, что это не так, отметил Скориков."Чем ближе будут выборы в Конгресс, тем наглее Зеленский будет наезжать на Трампа. Он хочет извести этого дедушку", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Иван Скориков: Россия не остановит дроновый террор Украины и Европы, пока не заручится поддержкой Китая" на сайте Украина.ру.О том, какова вероятность, что Зеленскому все же удастся втянуть Белоруссию в украинский конфликт — в материале "Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, иван скориков, украина.ру, снг, власти украины, киевский режим, конгресс сша, выборы, новости украины, новости украина ру, трамп и украина, мир без границ, украина аналитика, аналитика, аналитика событий на украине
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"Он хочет извести этого дедушку": политолог раскрыл, почему наглеет Зеленский

18:34 03.07.2026 (обновлено: 18:35 03.07.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Зеленский перестал быть просто объектом западной политики и превратился в субъекта, который продает свои ресурсы. Киев пытается сделать Украину внутриполитическим фактором в США и хочет использовать выборы в Конгресс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Говоря о политических амбициях Владимира Зеленского, Скориков отметил, что его роль в мировой политике изменилась. Многие недооценивают, что из геополитического объекта глава киевского режима превратился в субъекта.
"За время войны у него реально появились все ресурсы, которые он может успешно продавать. "ВСУ как армия наемников может бороться за интересы западной демократии в любой точке мира", — подчеркнул эксперт.
По его словам, теперь Зеленский хочет победить Дональда Трампа на выборах в США. Если поначалу он пытался выстраивать отношения с американским президентом по принципу "хвост виляет собакой", то теперь он уже реально нацелен на то, чтобы обыграть его непосредственно на выборах.
Хотя все полагали, что Трамп с помощью НАБУ и депутатов Рады быстро сместит Зеленского в случае его непослушания, оказалось, что это не так, отметил Скориков.
"Чем ближе будут выборы в Конгресс, тем наглее Зеленский будет наезжать на Трампа. Он хочет извести этого дедушку", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Иван Скориков: Россия не остановит дроновый террор Украины и Европы, пока не заручится поддержкой Китая" на сайте Украина.ру.
О том, какова вероятность, что Зеленскому все же удастся втянуть Белоруссию в украинский конфликт — в материале "Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши" на сайте Украина.ру.
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