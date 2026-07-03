"Мы крутые. Дайте еще помощи": Скориков раскрыл логику информационной бравады Зеленского - 03.07.2026 Украина.ру
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"Мы крутые. Дайте еще помощи": Скориков раскрыл логику информационной бравады Зеленского
"Мы крутые. Дайте еще помощи": Скориков раскрыл логику информационной бравады Зеленского - 03.07.2026 Украина.ру
"Мы крутые. Дайте еще помощи": Скориков раскрыл логику информационной бравады Зеленского
Угрозы Зеленского в адрес Белоруссии — это информационная бравада, с помощью которой Киев хочет попытаться спровоцировать Минск на предательство России, нагнетать истерию в Европе и выбить больше западной помощи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2026-07-03T17:59
2026-07-03T18:08
новости
запад
россия
украина.ру
иван скориков
война
помощь
военная помощь
военная помощь украине
переговоры
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По словам эксперта, угрозы Зеленского — это информационная бравада, которая преследует три цели: спровоцировать Минск на предательство России, нагнетать истерию в Европе и показать Западу значимость Украины. "Если мы готовы расширять фронт и ставить жесткие ультиматумы, мы действительно владеем инициативой. Мы крутые. Мы готовы дальше биться. Дайте еще больше помощи и поддержки", — пояснил Скориков логику киевского режима.По его словам, такая активность связана со страхом Зеленского перед возможными переговорами. После заявлений Дональда Трампа о возвращении на украинское направление Зеленский опасается, что принуждать к переговорам будут именно его, поэтому он надувает щеки и объединяет силы на Западе, выступающие за продолжение войны."Вот он и надувает щеки, показывая, что он по-прежнему неустрашимый супергерой. Тем самым он объединяет те силы на Западе, которые выступают за продолжение войны", — резюмировал Иван Скориков.Полный текст материала "Иван Скориков: Россия не остановит дроновый террор Украины и Европы, пока не заручится поддержкой Китая" на сайте Украина.ру.О том, какова вероятность, что Зеленскому все же удастся втянуть Белоруссию в украинский конфликт — в материале "Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши" на сайте Украина.ру.
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"Мы крутые. Дайте еще помощи": Скориков раскрыл логику информационной бравады Зеленского

17:59 03.07.2026 (обновлено: 18:08 03.07.2026)
 
© Фото : mlyn.by
- РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : mlyn.by
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Угрозы Зеленского в адрес Белоруссии — это информационная бравада, с помощью которой Киев хочет попытаться спровоцировать Минск на предательство России, нагнетать истерию в Европе и выбить больше западной помощи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
По словам эксперта, угрозы Зеленского — это информационная бравада, которая преследует три цели: спровоцировать Минск на предательство России, нагнетать истерию в Европе и показать Западу значимость Украины.
"Если мы готовы расширять фронт и ставить жесткие ультиматумы, мы действительно владеем инициативой. Мы крутые. Мы готовы дальше биться. Дайте еще больше помощи и поддержки", — пояснил Скориков логику киевского режима.
По его словам, такая активность связана со страхом Зеленского перед возможными переговорами. После заявлений Дональда Трампа о возвращении на украинское направление Зеленский опасается, что принуждать к переговорам будут именно его, поэтому он надувает щеки и объединяет силы на Западе, выступающие за продолжение войны.
"Вот он и надувает щеки, показывая, что он по-прежнему неустрашимый супергерой. Тем самым он объединяет те силы на Западе, которые выступают за продолжение войны", — резюмировал Иван Скориков.
Полный текст материала "Иван Скориков: Россия не остановит дроновый террор Украины и Европы, пока не заручится поддержкой Китая" на сайте Украина.ру.
О том, какова вероятность, что Зеленскому все же удастся втянуть Белоруссию в украинский конфликт — в материале "Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши" на сайте Украина.ру.
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