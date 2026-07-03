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"Комариные укусы" Киева перестанут быть эффективными: эксперт рассказал о мерах по защите НПЗ
"Комариные укусы" Киева перестанут быть эффективными: эксперт рассказал о мерах по защите НПЗ - 03.07.2026 Украина.ру
"Комариные укусы" Киева перестанут быть эффективными: эксперт рассказал о мерах по защите НПЗ
Большая часть паники на АЗС обусловлена искусственным ажиотажем и действиями спекулянтов. Что касается нашей нефтепереработки в целом, то мы справимся. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
2026-07-03T04:30
2026-07-03T04:30
2026-07-03T04:30
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Отвечая на вопрос о том, можно ли спрятать нефтепереработку под землю, Колпашников заявил, что это возможно."Думаю, да. Русский народ изобретательный. Где-то убирают под землю. Где-то прячут так, чтобы противник в принципе не догадался, что там возможна нефтепереработка" , — заявил эксперт.По его словам, все необходимые меры уже предпринимаются. "В этом плане все меры предпринимаются", — добавил Колпашников.Эксперт также заверил, что Россия справится с топливным кризисом. "Что касается нашей нефтепереработки в целом, то мы справимся. Рассредоточим ее так, что их комариные укусы перестанут быть эффективными", — пояснил он.Кроме того, он отметил, что какое-то время топливо могут импортировать, например, из Казахстана. "И топливо какое-то время будем импортировать. Например, из Казахстана. Ничего зазорного в этом нет", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года" на сайте Украина.ру.Столица Украины утро 2 июля встретила в дыму после массированного удара. Подробнее об этом — в материале Дмитрия Ковалевича "Адская ночь" в июле и предчувствие ужасной зимы. Что происходит в Киеве" на сайте Украина.ру.
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"Комариные укусы" Киева перестанут быть эффективными: эксперт рассказал о мерах по защите НПЗ
Большая часть паники на АЗС обусловлена искусственным ажиотажем и действиями спекулянтов. Что касается нашей нефтепереработки в целом, то мы справимся. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
Отвечая на вопрос о том, можно ли спрятать нефтепереработку под землю, Колпашников заявил, что это возможно.
"Думаю, да. Русский народ изобретательный. Где-то убирают под землю. Где-то прячут так, чтобы противник в принципе не догадался, что там возможна нефтепереработка" , — заявил эксперт.
По его словам, все необходимые меры уже предпринимаются. "В этом плане все меры предпринимаются", — добавил Колпашников.
Эксперт также заверил, что Россия справится с топливным кризисом. "Что касается нашей нефтепереработки в целом, то мы справимся. Рассредоточим ее так, что их комариные укусы перестанут быть эффективными", — пояснил он.
Кроме того, он отметил, что какое-то время топливо могут импортировать, например, из Казахстана. "И топливо какое-то время будем импортировать. Например, из Казахстана. Ничего зазорного в этом нет", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Столица Украины утро 2 июля встретила в дыму после массированного удара. Подробнее об этом — в материале Дмитрия Ковалевича "Адская ночь" в июле и предчувствие ужасной зимы. Что происходит в Киеве" на сайте Украина.ру.