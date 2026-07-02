https://ukraina.ru/20260702/adskaya-noch-v-iyule-i-predchuvstvie-uzhasnoy-zimy-chto-proiskhodit-v-kieve-1080944741.html

"Адская ночь" в июле и предчувствие ужасной зимы. Что происходит в Киеве

"Адская ночь" в июле и предчувствие ужасной зимы. Что происходит в Киеве - 02.07.2026 Украина.ру

"Адская ночь" в июле и предчувствие ужасной зимы. Что происходит в Киеве

Столица Украины утро 2 июля встретила в дыму после массированного удара. Многие киевляне ночевали в метро, пока Владимир Зеленский пребывал в Ирландии, выпрашивая денег на борьбу с "антиевропейской" Россией

2026-07-02T13:11

2026-07-02T13:11

2026-07-02T13:11

эксклюзив

вооруженные силы украины

генштаб

нпз

александр сырский

александр дубинский

россия

киев

москва

всё об украине из россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/02/1080932668_0:224:2842:1823_1920x0_80_0_0_624bd1547ecb7b4808d0605c49c418b7.jpg

Служба чрезвычайных ситуаций зафиксировала возгорания более чем на 30 локациях во всех районах столицы. ВСУ зафиксировали 74 ракеты и 496 БПЛА разных типов. По данным украинской армии, было попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА в 33 точках.Помимо этого, дым в Киеве уже несколько дней распространяется из-за пожаров в Чернобыльской зоне. По данным Гидрометеорологического института, спутники зафиксировали шлейфы загрязненного воздуха с повышенным содержанием угарного газа и твердых частиц.В Минобороны России заявили, что целью удара являлись предприятия военно-промышленного комплекса и объекты топливно-энергетической инфраструктуры. В частности, поражены были: предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс", выпускающее системы управления "Фламинго"; сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности "Атлон авиа", обеспечивающее БПЛА "Лютый"; сборочное предприятие авиационной промышленности "Антонов"; Киевский радиозавод; промышленное предприятие "Киев-25" компании "ПВ групп Украина", осуществляющее производство и хранение комплекса РЭБ "Лима".Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников отмечает, что главной особенностью ночной атаки на Киев стало массовое применение реактивных "Гераней". Он пишет, что атака была "сверхсложной". После основных волн дронов и ракет Киев также продолжали атаковать отдельными ракетами, реактивными дронами и барражирующими боеприпасами типа "Бандероль", утверждает эксперт.Киевский националист и политолог Андрей Смолий называет это "адской ночью", отмечая пожары по всему городу. Сторонница Петра Порошенко*, депутат Ирина Геращенко пишет, что еще никогда "так явно и низко" не слышала свист пролетающих ракет. Украинский специалист по БПЛА Юрий Касьянов считает, что это был самый жесткий обстрел Киева, но до Москвы, которую ВСУ тоже обстреливали той же ночью, дроны не долетели."Этой ночью и по Москве тоже летели украинские дроны и ракеты, закрывались аэропорты, однако в самой Москве взрывов и пожаров не было. "Война столиц" наглядно демонстрирует и нашу силу, и нашу слабость в дальнобойных ударах и построении ПВО. Ведь сколько бы ни жгли НПЗ, сколько бы ни восхищались классными видео полета "Фламинго", но Москву "взять" не можем", - сокрушается киевский дронщик.Однако депутат Верховной Рады Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, уверен, что усиление ударов по Киеву не приведет к изменению позиции Зеленского. "Украина воюет за чужие деньги, потому ущерб экономике на способность воевать в моменте - влияния не окажет. Удары по энергетике-водоканалам-мостам-канализации – тоже", - считает он.Тем не менее в Киеве с ужасом ждут следующей зимы. Издание "РБК-Украина" пишет, что россияне существенно улучшили точность попаданий по украинским энергетическим объектам. "Они начали использовать новую тактику для FPV-дронов. Сейчас дроны влетают в само сооружение, а не в вентиляционные шахты", – пишет издание. "РБК-Украина" считает, что столичные власти к зиме не успеют обеспечить строительство достаточных мощностей для теплоснабжения. Украинский эксперт Геннадий Рябцев говорит, что до зимы в Киеве не удастся починить энергообъекты и запустить новую генерацию из газопоршневых, когенерационных установок.Однако депутат парламента Алексей Кучеренко, ссылаясь на информацию главы "Укрэнерго", рассказывает, что и летом в Киеве возрастет длительность отключений света до 8 часов в сутки, если нынешняя жара совпадёт с новыми ударами по энергетической инфраструктуре. В качестве примера депутат привёл Киев, где, по его словам, значительная часть внутренней генерации до сих пор не восстановлена.Тем временем в украинской столице обсуждают, будет ли новое российское наступление на Киев. Военный эксперт Константин Машовец уверен, что оно будет, но ему предшествовать будет мобилизация в РФ и развертывание дополнительных сил. Пока что этого не наблюдается, но, по его мнению, это лишь вопрос времени.Главком ВСУ Александр Сырский тоже говорит в новом интервью о неких российских планах взятия Киева. "Мы знаем, что Путин поставил задачу Генштабу просчитать разные варианты ведения наступательной операции, в том числе с территории Белоруссии с целью захвата Киева", - говорит Сырский.Как констатирует украинский оппозиционный паблик "ЗеРада", под нарративы Сырского о скором наступлении РФ на Киев мобилизация продолжается с удвоенной силой и удвоенными же нарушениями со стороны полицаев.Украинский экономист Андрей Клименко рассказывает на украинском телевидении, что новое наступление ВС РФ на Киев начнется сразу же после завершения чемпионата мира по футболу 19 июля. По его мнению, это связано с тем, что сейчас внимание миллионов зрителей приковано к этому чемпионату, словно российский Генштаб строит свои планы ради внимания условных аргентинских болельщиков.Полковник Геннадий Алехин: Россия сжигает пожарные команды ВСУ, срезая узлы их обороны севернее Харькова

россия

киев

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, вооруженные силы украины, генштаб, нпз, александр сырский, александр дубинский, россия, киев, москва, всё об украине из россии