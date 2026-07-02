В России заявили о безвыходном положении Зеленского на фоне ультиматумов Белоруссии - 02.07.2026 Украина.ру
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В России заявили о безвыходном положении Зеленского на фоне ультиматумов Белоруссии
В России заявили о безвыходном положении Зеленского на фоне ультиматумов Белоруссии - 02.07.2026 Украина.ру
В России заявили о безвыходном положении Зеленского на фоне ультиматумов Белоруссии
Председатель президиума "Офицеров России" генерал-майор Сергей Липовой 2 июля заявил, что высказывания Владимира Зеленского свидетельствуют о его безвыходном положении
2026-07-02T11:09
2026-07-02T11:09
россия
новости
киев
владимир зеленский
украина.ру
сергей иванов (политик)
офицеры россии
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В России прокомментировали последние заявления Владимира Зеленского, который в последнее время перешёл к жёстким формулировкам в адрес Белоруссии. Председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" Герой России генерал-майор Сергей Липовой назвал это признаком безвыходного положения украинского лидера."Это еще раз говорит о том, что Зеленский загнан в угол. И он сейчас пытается найти выход из этой ситуации, потому что у него все больше безвыходных ситуаций, которые мы сейчас наблюдаем", — отметил Липовой, комментируя угрозы Киева в адрес Минска.Напомним, ранее сенатор Александр Волошин заявил, что Зеленский перешёл от дипломатии к языку ультиматумов и политического рэкета, требуя от Белоруссии изменить политику под угрозой ракетных ударов. По мнению экспертов, демарш Киева происходит на фоне тяжёлого положения украинских войск на фронте.В интервью изданию "Украина.ру" профессор Дипломатической академии МГИМО Олег Иванов заявил, что ультиматумы Зеленского вызваны поддержкой союзников, из-за которой он не чувствует необходимости сдерживаться. По словам эксперта, опьянённый западной поддержкой украинский лидер не осознаёт пределов своих действий, что может создавать угрозу для международной безопасности. Подробнее в материале Зеленский хамит и не осознает пределов: Иванов объяснил причину ультиматумов КиеваБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тающие шансы на вступление в ЕС, провалы ВСУ, врунья фон дер Ляйен. Хроника событий на утро 2 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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россия, новости, киев, владимир зеленский, украина.ру, сергей иванов (политик), офицеры россии
Россия, Новости, Киев, Владимир Зеленский, Украина.ру, Сергей Иванов (политик), ОФИЦЕРЫ РОССИИ

В России заявили о безвыходном положении Зеленского на фоне ультиматумов Белоруссии

11:09 02.07.2026
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP / Markus Schreiber
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Председатель президиума "Офицеров России" генерал-майор Сергей Липовой 2 июля заявил, что высказывания Владимира Зеленского свидетельствуют о его безвыходном положении
В России прокомментировали последние заявления Владимира Зеленского, который в последнее время перешёл к жёстким формулировкам в адрес Белоруссии. Председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" Герой России генерал-майор Сергей Липовой назвал это признаком безвыходного положения украинского лидера.
"Это еще раз говорит о том, что Зеленский загнан в угол. И он сейчас пытается найти выход из этой ситуации, потому что у него все больше безвыходных ситуаций, которые мы сейчас наблюдаем", — отметил Липовой, комментируя угрозы Киева в адрес Минска.
Напомним, ранее сенатор Александр Волошин заявил, что Зеленский перешёл от дипломатии к языку ультиматумов и политического рэкета, требуя от Белоруссии изменить политику под угрозой ракетных ударов. По мнению экспертов, демарш Киева происходит на фоне тяжёлого положения украинских войск на фронте.
В интервью изданию "Украина.ру" профессор Дипломатической академии МГИМО Олег Иванов заявил, что ультиматумы Зеленского вызваны поддержкой союзников, из-за которой он не чувствует необходимости сдерживаться. По словам эксперта, опьянённый западной поддержкой украинский лидер не осознаёт пределов своих действий, что может создавать угрозу для международной безопасности. Подробнее в материале Зеленский хамит и не осознает пределов: Иванов объяснил причину ультиматумов Киева
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тающие шансы на вступление в ЕС, провалы ВСУ, врунья фон дер Ляйен. Хроника событий на утро 2 июля
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