https://ukraina.ru/20260701/zelenskiy-khamit-i-ne-osoznaet-predelov-ivanov-obyasnil-logiku-ultimatumov-kievskogo-rezhima-1080881354.html

Зеленский хамит и не осознает пределов: Иванов объяснил причину ультиматумов Киева

Зеленский хамит и не осознает пределов: Иванов объяснил причину ультиматумов Киева - 01.07.2026 Украина.ру

Зеленский хамит и не осознает пределов: Иванов объяснил причину ультиматумов Киева

Причина ультиматумов Зеленского — поддержка союзников, он не чувствует необходимости сдерживать себя. Опьяненный поддержкой Запада, он не осознает пределов своих действий и может представлять угрозу для международной безопасности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов

2026-07-01T15:33

2026-07-01T15:33

2026-07-01T16:01

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Журналист поинтересовался у эксперта, в чем логика ультиматумов Зеленского и почему его хамство усиливается — неужели он почувствовал сильную поддержку ЕС. Иванов заявил, что это прямая поддержка союзников, и Зеленский действует в русле общей политики Запада."Есть вполне определенная причина, почему Зеленский так ведет себя. Да, это поддержка со стороны союзников. Зеленский прекрасно знает, что такие требования идут в русле общей политики Запада по отношению к Белоруссии и России, поэтому не чувствует необходимости сдерживать себя", — сказал эксперт.Иванов также отметил, что в политологии есть понятие операционного кода лидера. "В отношении Зеленского можно сказать, что опьяненный поддержкой Запада, он не осознает пределов и ограничений своих требований и действий", — пояснил собеседник издания.Эксперт подчеркнул, что это очень опасное состояние для любого политического лидера. "А лидер воюющей страны, пытающийся расширить конфликт, втянув в него Белоруссию и страны НАТО, становится особенно опасным для международной безопасности", — констатировал Олег Иванов.Полный текст материала "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.

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