https://ukraina.ru/20260702/tayuschie-shansy-na-vstuplenie-v-es-provaly-vsu-vrunya--fon-der-lyayen-khronika-sobytiy-na-utro-2-iyulya-1080933817.html

Тающие шансы на вступление в ЕС, провалы ВСУ, врунья фон дер Ляйен. Хроника событий на утро 2 июля

Тающие шансы на вступление в ЕС, провалы ВСУ, врунья фон дер Ляйен. Хроника событий на утро 2 июля - 02.07.2026 Украина.ру

Тающие шансы на вступление в ЕС, провалы ВСУ, врунья фон дер Ляйен. Хроника событий на утро 2 июля

Покушение на олигарха в Монако может уничтожить шансы Киева вступить в ЕС. ВС РФ уничтожают противника и технику. Захарова назвала фон дер Ляйен вруньей

2026-07-02T10:00

2026-07-02T10:00

2026-07-02T10:00

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Бывший разведчик Генерального директората внешней безопасности Франции (DGSE) и сооснователь Европейского центра стратегической разведки и безопасности (ESISC) Клод Монике считает, что Киев заплатит "чрезвычайно высокую цену", если будет доказана его причастность к подрыву украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако.По его мнению, если следствие выйдет на связанных с украинской властью заказчиков, "это будет крайне негативно для Украины, которую ЕС тянет на себе" и которая рассчитывает на вступление в сообщество.В то же время посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник подчеркнул, что Европа сама вырастила монстра в лице Украины, который теперь разворачивается у них же "дома"."Европа сама вырастила этого монстра, а он теперь разворачивается у них в предбаннике и в их доме. Европейцам придется поплатиться за то, что они создавали и вскармливали эту угрозу исключительно ради борьбы с Россией", - сказал Мирошник.Он обратил внимание, что под ударом могут оказаться и российские граждане, которые находятся там, а также российская собственность, против которой могут быть применены террористические действия со стороны Киева.В понедельник вечером в Монако прогремел взрыв. По заявлению властей княжества, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источники, что одним из пострадавших оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Впоследствии коммуникационное агентство Silver Eye, представляющее интересы Ермолаева, подтвердило, что предприниматель и его сын пострадали при взрыве в Монако.Спутницей украинского бизнесмена, пострадавшей в результате взрыва, была 46-летняя женщина по имени Анна Насобина, утверждает газета Nice Matin со ссылкой на информированные источники. Она получила наиболее тяжелые травмы при взрыве: потеряла ногу и еще одну ступню. Уточняется, что женщина остается в критическом состоянии.Сына предпринимателя, которому 13 лет, отбросило взрывом на 20 метров, он получил ожоги по всему телу. Издание сообщает, что следователям удалось поговорить с ним. При этом сам Ермолаев и его спутница, как утверждается, пока не в состоянии давать показания.Официально имена пострадавших в результате взрыва не разглашались.По данным газеты Figaro, приоритетная версия следователей заключается в том, что взрыв был организован СБУ, вероятно, в качестве "предупреждения" для украинского бизнесмена.Провалы ВСУМинувшей ночью взрывы гремели в Киеве, Николаеве, пригороде Харькова и временно оккупированном Запорожье.Мэр украинской столицы Виталий Кличко посетовал, что в Оболонском районе города горят складские помещения, их пытаются потушить.Кроме того, в Шевченковском районе столицы загорелась крыша трехэтажного нежилого здания.На машиностроительном заводе "Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения" и в окрестностях троллейбусного парка полыхают крупные пожары.Машиностроительный завод специализируется на производстве арматуры и гидропневматических агрегатов для атомных и тепловых электростанций, нефтегазовой, химической и аэрокосмической промышленности.Также крупный пожар разгорается в промышленной зоне на севере Киева. Он возник в результате попадания баллистических ракет "Искандер-М" и крылатых ракет Х-101.В промзоне находится машиностроительный завод "Евроформат" и логистический склад "Евротерминал".Минобороны России подтвердило, что ВС РФ минувшей ночью нанесли массированный удар возмездия по предприятиям оборонно-промышленного (ОПК) и топливно-энергетического комплексов (ТЭК) в Киеве и Киевской области."Вооруженными Силами Российской Федерации, в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России, нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которого поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области", - уточнили в ведомстве.Кроме того, в результате удара возмездия была поражена инфраструктура военных аэродромов в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.Также россияне поразили автозаправочную станцию (АЗС), используемую в интересах ВСУ, в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области.В Кировоградской области российский беспилотник "Герань" поразил локомотив, который использовался для ВСУ.Расчеты ударных FPV-дронов российской группировки войск "Север" сорвали попытку проведения ротации подразделений ВСУ в Сумской области.На Краматорском направлении ВС РФ ликвидировали заместителя командира роты батальона "Полтава" из бригады нацполиции Украины "Лють" майора ВСУ Романа Залесского, который участвовал в боях за Иловайск в 2014 году.А замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов отметил, что сотни тысяч тел военнослужащих ВСУ остаются вдоль линии фронта, в том числе в Сумской области и курском приграничье.Он подчеркнул, что после освобождения Курской области российскими военнослужащими были собраны тысячи тел ВСУ, которые впоследствии передали Киеву."В большинстве своем мы забираем тела украинских бойцов для того, чтобы по-человечески их передать, чтобы люди их забрали да похоронили", - заключил Алаудинов.Врунья фон дер ЛяйенОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен отменной вруньей после ее слов о прекращении поставок газа из РФ.Ранее фон дер Ляйен во время визита в Баку заявила, что Россия "отключила газ для Европы", использовав энергетику как оружие.Она отметила, что любой гражданин стран Евросоюза может подать на главу ЕК в суд за недостоверную информацию и выиграть дело. По мнению официального представителя МИД РФ, фон дер Ляйен вводит в заблуждение общественность по вопросам, которые касаются жизни всех государств объединения."Сначала эта структура ввела незаконные запретительные меры против России, в особенности нашего энергетического сектора, а потом, когда кроме как на Урсулу, кондиционеры дуть больше ни на кого в брюссельской штаб-квартире из-за вынужденной экономии не могут, на ходу призывают очередной фейк про якобы плохую Россию", - добавила Захарова.Она подчеркнула, что о тех, кто на самом деле использует нефть и газ в качестве инструмента давления, миру могут "рассказать истории" экс-президента Ирака Саддама Хусейна, бывшего премьер-министра Ливии Муаммара Каддафи и заключенного в США лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Словакия в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа.Агентство ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER) уже признало, что полный отказ Евросоюза от российского газа может привести к росту цен, прежде всего в странах Восточной Европы.В ACER отмечают, что после окончательного прекращения поставок российского газа "особое значение приобретут новые маршруты поставок, пропускная способность газовой инфраструктуры и устранение узких мест в транспортной системе".При этом агентство предупреждает, что отдельные регионы могут столкнуться с большей стоимостью газа и рисками нарушения баланса рынка.В докладе также указывается, что Венгрия, Словакия и Греция по-прежнему остаются наиболее зависимыми от российского трубопроводного газа. По оценке ACER, в 2024 году доля российского газа в импорте Венгрии и Словакии составляла около 70-80 процентов, Греции - около 50-55 процентов.В целом европейский рынок станет значительно чувствительнее к мировому спросу на СПГ, перебоям в поставках, геополитическим кризисам и ситуации на ключевых морских транспортных маршрутах.В докладе Агентства говорится, что главным поставщиком СПГ для Евросоюза уже стали США, на долю которых приходится более 60 процентов всего импорта сжиженного газа в ЕС. Одновременно Брюссель рассчитывает постепенно заместить часть ископаемого топлива за счет биометана, водорода и увеличения собственной добычи газа, прежде всего в Румынии.Подробнее - в материале Bloomberg: ЕС потребовал от Турции не поставлять российский газ по новым контрактам на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, россия, киев, монако, урсула фон дер ляйен, вадим ермолаев, вооруженные силы украины, ес, еврокомиссия, всу, вс рф, мария захарова, спг, газ