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В немецкой армии зафиксировали рост правого экстремизма среди военных
В немецкой армии зафиксировали рост правого экстремизма среди военных - 02.07.2026 Украина.ру
В немецкой армии зафиксировали рост правого экстремизма среди военных
Бундесвер по итогам 2025 года зафиксировал рост сообщений о предполагаемых случаях праворадикального экстремизма среди немецких военнослужащих. Об этом со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении данные министерства обороны Германии вечером 1 июля сообщает телеканал WDR
2026-07-02T01:09
2026-07-02T01:09
2026-07-02T01:11
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"Число сообщений о подозрительных инцидентах, связанных с правым экстремизмом в бундесвере, вновь… возросло. В 2024 году было зарегистрировано 280 таких сообщений, а в прошлом году - 302", — говорится в публикации.Пристальное внимание органов безопасности привлекли около 350 человек, более 90 военнослужащих по итогам разбирательств были уволены из рядов бундесвера.Телеканал отмечает, что примерно в 70 случаях фиксировались расистские или ксенофобские высказывания. Также имели место случаи обнаружения в армии нацистской символики или граффити в виде свастики, участия военнослужащих в мероприятиях ультраправых, а также распространения изображений правого экстремистского толка через один из мессенджеров.Кроме того, немецких военных периодически застают за демонстрацией нацистского приветствия.В ряде случаях военнослужащих увольняли из армии за исполнение так называемого "гимна Зюльта" — песни, которая привлекла внимание всей Германии весной 2024 года. Тогда празднующие на немецком элитном курортном острове Зюльт спели строку "Германия - немцам, иностранцы - вон".Напомним, рост праворадикального экстремизма фиксируется в среде немецких военных на фоне разнузданной русофобской пропаганды - "Все 32 партнера согласны": немецкий генерал назвал дату предполагаемого нападения РФ.Подробнее об этом - в материале Павла Котова Германия снова превыше всего. Новая эпоха канцлера Мерца.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, новости, германия, бундесвер, неонацисты, нацизм, экстремизм, военные, нато, русофобия, фридрих мерц, фашизм
Украина.ру, Новости, Германия, Бундесвер, неонацисты, нацизм, экстремизм, военные, НАТО, Русофобия, Фридрих Мерц, фашизм
В немецкой армии зафиксировали рост правого экстремизма среди военных
01:09 02.07.2026 (обновлено: 01:11 02.07.2026)
Бундесвер по итогам 2025 года зафиксировал рост сообщений о предполагаемых случаях праворадикального экстремизма среди немецких военнослужащих. Об этом со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении данные министерства обороны Германии вечером 1 июля сообщает телеканал WDR
"Число сообщений о подозрительных инцидентах, связанных с правым экстремизмом в бундесвере, вновь… возросло. В 2024 году было зарегистрировано 280 таких сообщений, а в прошлом году - 302", — говорится в публикации.
Пристальное внимание органов безопасности привлекли около 350 человек, более 90 военнослужащих по итогам разбирательств были уволены из рядов бундесвера.
Телеканал отмечает, что примерно в 70 случаях фиксировались расистские или ксенофобские высказывания. Также имели место случаи обнаружения в армии нацистской символики или граффити в виде свастики, участия военнослужащих в мероприятиях ультраправых, а также распространения изображений правого экстремистского толка через один из мессенджеров.
Кроме того, немецких военных периодически застают за демонстрацией нацистского приветствия.
В ряде случаях военнослужащих увольняли из армии за исполнение так называемого "гимна Зюльта" — песни, которая привлекла внимание всей Германии весной 2024 года. Тогда празднующие на немецком элитном курортном острове Зюльт спели строку "Германия - немцам, иностранцы - вон".
Напомним, рост праворадикального экстремизма фиксируется в среде немецких военных на фоне разнузданной русофобской пропаганды - "Все 32 партнера согласны": немецкий генерал назвал дату предполагаемого нападения РФ. Все об Украине из России - на сайте Украина.ру