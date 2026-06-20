Bloomberg: ЕС потребовал от Турции не поставлять российский газ по новым контрактам - 20.06.2026 Украина.ру
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Bloomberg: ЕС потребовал от Турции не поставлять российский газ по новым контрактам
Bloomberg: ЕС потребовал от Турции не поставлять российский газ по новым контрактам - 20.06.2026 Украина.ру
Bloomberg: ЕС потребовал от Турции не поставлять российский газ по новым контрактам
Евросоюз намерен требовать от Турции, чтобы газ, поступающий из республики в страны ЕС, не имел российского происхождения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра экономики Германии Катерину Райхе
2026-06-20T15:45
2026-06-20T15:45
новости
турция
ес
роберт фицо
bloomberg
газпром
брюссель
германия
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Евросоюз ужесточает требования к Турции в отношении энергетического сотрудничества. Как пишет Bloomberg со ссылкой на министра экономики Германии Катерину Райхе, Брюссель будет настаивать, чтобы газ, поставляемый из Турции в страны ЕС, не был российским. Это условие планируют учитывать при заключении всех будущих соглашений с Анкарой.В Турции, как отмечает издание, понимают позицию Евросоюза по отказу от российского сырья, однако дают ясно понять, что быстрая замена поставок невозможна. "Турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов", — говорится в материале.На данный момент Турция остаётся вторым по величине покупателем газа у "Газпрома". При этом Анкара ведёт переговоры с российской компанией о новых соглашениях, поскольку сроки действующих контрактов подходят к концу.Ранее словацкий премьер Роберт Фицо сообщил, что ряд европейских лидеров в частном порядке выразили заинтересованность в присоединении к иску Словакии против запрета Еврокомиссии на импорт российского газа. По его мнению, Брюссель должен был принимать такое решение на основе консенсуса всех стран-членов, а не большинством голосов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Расплата за акции устрашения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, турция, ес, роберт фицо, bloomberg, газпром, брюссель, германия
Новости, Турция, ЕС, Роберт Фицо, bloomberg, Газпром, Брюссель, Германия

Bloomberg: ЕС потребовал от Турции не поставлять российский газ по новым контрактам

15:45 20.06.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Евросоюз намерен требовать от Турции, чтобы газ, поступающий из республики в страны ЕС, не имел российского происхождения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра экономики Германии Катерину Райхе
Евросоюз ужесточает требования к Турции в отношении энергетического сотрудничества. Как пишет Bloomberg со ссылкой на министра экономики Германии Катерину Райхе, Брюссель будет настаивать, чтобы газ, поставляемый из Турции в страны ЕС, не был российским. Это условие планируют учитывать при заключении всех будущих соглашений с Анкарой.
В Турции, как отмечает издание, понимают позицию Евросоюза по отказу от российского сырья, однако дают ясно понять, что быстрая замена поставок невозможна.
"Турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов", — говорится в материале.
На данный момент Турция остаётся вторым по величине покупателем газа у "Газпрома". При этом Анкара ведёт переговоры с российской компанией о новых соглашениях, поскольку сроки действующих контрактов подходят к концу.
Ранее словацкий премьер Роберт Фицо сообщил, что ряд европейских лидеров в частном порядке выразили заинтересованность в присоединении к иску Словакии против запрета Еврокомиссии на импорт российского газа. По его мнению, Брюссель должен был принимать такое решение на основе консенсуса всех стран-членов, а не большинством голосов.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Расплата за акции устрашения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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