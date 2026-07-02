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"Судьба Европы — платить и каяться": платить за Украину будет ЕС, а США получат прибыль — Ищенко

"Судьба Европы — платить и каяться": платить за Украину будет ЕС, а США получат прибыль — Ищенко - 02.07.2026 Украина.ру

"Судьба Европы — платить и каяться": платить за Украину будет ЕС, а США получат прибыль — Ищенко

Возвращение Трампа на украинское направление не означает готовности США платить за Киев. Финансирование Украины продолжит Евросоюз — это его судьба, а США будут лишь извлекать из этого прибыль. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-02T06:00

2026-07-02T06:00

2026-07-02T06:00

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Журналист уточнил у эксперта, означает ли поражение Дональда Трампа в Иране то, что США будут вносить решающий вклад в поддержку Украины. Ищенко пояснил, что это не так — платить продолжит Евросоюз."Да, это связано с поражением в Иране. Но это не значит, что у Трампа вдруг появилось желание платить за Украину вместо Евросоюза. Платить и дальше будет Евросоюз. Судьба у них такая – платить и каяться. А США будут извлекать из этого прибыль", — сказал Ищенко.По словам эксперта, европейцы продолжают финансировать Киев, несмотря на то, что не верят в победу Украины. Однако объемы поставок из Европы изменились — теперь это не танки для победы, а дроны для отсрочки поражения."Евросоюз готов оплачивать вооружение Украины, но не в таком объеме, как было в 2023 году. В 2023 году танки поставлялись в расчете на то, что Украина победит. А сейчас дроны поставляются в расчете на то, что Украина продержится на пару дней дольше", — пояснил собеседник издания."Это разные поставки. Отсюда и растут ноги в плане разной позиции Запада", — подытожил Ростислав Ищенко.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Павла Волкова "Сенатор Джон Крейн: Российско-украинский конфликт выгоден США, но ведь все ищут свою выгоду" на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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