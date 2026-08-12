https://ukraina.ru/20260812/ukraina-poprosila-pomoschi-u-nato-1082425257.html

Украина попросила помощи у НАТО

Украина попросила помощи у НАТО - 12.08.2026 Украина.ру

Украина попросила помощи у НАТО

Украина запросила у НАТО помощи в виде оборудования для обезвреживания мин, сообщает 12 августа РИА Новости со ссылкой на данные альянса

2026-08-12T14:20

2026-08-12T14:20

2026-08-12T14:20

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украина.ру

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"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям представила НАТО следующий запрос на международную помощь <...> в частности, помощь в расширении возможностей по гуманитарному разминированию и транспортировке взрывоопасных предметов", — указано в документе.Примечательно, что оборудование имеет двойное назначение и может быть использовано и для установки взрывных устройств.Такие просьбы Киева связаны с тем, что на фронте у ВСУ заканчивается инженерная техника для минирования и разминирования. При этом запрос отправляет гражданская служба спасения, но просит оборудование двойного назначения. Это позволяет Киеву использовать спасателей как прикрытие, чтобы странам НАТО было проще передавать дефицитные армейские системы, которые пойдут на передовую для установки новых минных заграждений.Еще о НАТО - в материале НАТО тестирует на Украине военную нейросеть, рассказал эксперт на сайте Украина.ру.

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