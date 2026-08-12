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СБУ разоблачила международный наркосиндикат и изъяла крупнейшую партию кокаина
СБУ разоблачила международный наркосиндикат и изъяла крупнейшую партию кокаина - 12.08.2026 Украина.ру
СБУ разоблачила международный наркосиндикат и изъяла крупнейшую партию кокаина
Перекрыт международный канал контрабанды тяжелых наркотиков с юга Европы, изъята крупнейшая с начала СВО партия кокаина стоимостью около 70 млн грн ($1,5 млн). Об этом 12 августа сообщает Служба безопасности Украины
2026-08-12T13:55
2026-08-12T13:55
2026-08-12T13:55
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Преступная группировка организовала международный канал контрабанды тяжелых наркотиков с юга Европы на Украину. Ежемесячный доход от нелегального бизнеса составлял до 20 миллионов гривен. "В рамках спецоперации на территории Киевской, Днепропетровской и Львовской областей одновременно задержаны 10 участников наркосиндиката, которые осуществляли сбыт ввезенных из-за рубежа оптовых партий кокаина, экстази и других психотропных веществ", - сказано в официальном сообщении.Координатором группировки на Украине оказался житель Киева. Он подыскивал на специализированных форумах осуществлявших сбыт наркотиков в разных регионах Украины. "Во время проведения первой серии обысков у фигурантов изъято около 2 кг кокаина, а также другие запрещенные вещества. Впоследствии, в тайниках злоумышленников найдено еще более 8 кг кокаина и других сильнодействующих средств. Общая стоимость изъятого-около 70 млн грн", - сообщили в СБУ.Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Также задокументирована причастность к ОПГ наркоторговцев трех граждан Украины, находящихся на территории Испании. Решается вопрос об их экстрадиции.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, европа, львовская область, сбу, опг, украина.ру, ес, испания, наркотрафик, наркотики, наркобизнес, наркодельцы, наркогруппировки
Новости, Украина, Европа, Львовская область, СБУ, ОПГ, Украина.ру, ЕС, Испания, наркотрафик, наркотики, наркобизнес, наркодельцы, наркогруппировки
СБУ разоблачила международный наркосиндикат и изъяла крупнейшую партию кокаина
Перекрыт международный канал контрабанды тяжелых наркотиков с юга Европы, изъята крупнейшая с начала СВО партия кокаина стоимостью около 70 млн грн ($1,5 млн). Об этом 12 августа сообщает Служба безопасности Украины
Преступная группировка организовала международный канал контрабанды тяжелых наркотиков с юга Европы на Украину. Ежемесячный доход от нелегального бизнеса составлял до 20 миллионов гривен.
"В рамках спецоперации на территории Киевской, Днепропетровской и Львовской областей одновременно задержаны 10 участников наркосиндиката, которые осуществляли сбыт ввезенных из-за рубежа оптовых партий кокаина, экстази и других психотропных веществ", - сказано в официальном сообщении.
Координатором группировки на Украине оказался житель Киева. Он подыскивал на специализированных форумах осуществлявших сбыт наркотиков в разных регионах Украины.
"Во время проведения первой серии обысков у фигурантов изъято около 2 кг кокаина, а также другие запрещенные вещества. Впоследствии, в тайниках злоумышленников найдено еще более 8 кг кокаина и других сильнодействующих средств. Общая стоимость изъятого-около 70 млн грн", - сообщили в СБУ.
Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также задокументирована причастность к ОПГ наркоторговцев трех граждан Украины, находящихся на территории Испании. Решается вопрос об их экстрадиции.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.