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СБУ разоблачила международный наркосиндикат и изъяла крупнейшую партию кокаина

СБУ разоблачила международный наркосиндикат и изъяла крупнейшую партию кокаина - 12.08.2026 Украина.ру

СБУ разоблачила международный наркосиндикат и изъяла крупнейшую партию кокаина

Перекрыт международный канал контрабанды тяжелых наркотиков с юга Европы, изъята крупнейшая с начала СВО партия кокаина стоимостью около 70 млн грн ($1,5 млн). Об этом 12 августа сообщает Служба безопасности Украины

2026-08-12T13:55

2026-08-12T13:55

2026-08-12T13:55

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Преступная группировка организовала международный канал контрабанды тяжелых наркотиков с юга Европы на Украину. Ежемесячный доход от нелегального бизнеса составлял до 20 миллионов гривен. "В рамках спецоперации на территории Киевской, Днепропетровской и Львовской областей одновременно задержаны 10 участников наркосиндиката, которые осуществляли сбыт ввезенных из-за рубежа оптовых партий кокаина, экстази и других психотропных веществ", - сказано в официальном сообщении.Координатором группировки на Украине оказался житель Киева. Он подыскивал на специализированных форумах осуществлявших сбыт наркотиков в разных регионах Украины. "Во время проведения первой серии обысков у фигурантов изъято около 2 кг кокаина, а также другие запрещенные вещества. Впоследствии, в тайниках злоумышленников найдено еще более 8 кг кокаина и других сильнодействующих средств. Общая стоимость изъятого-около 70 млн грн", - сообщили в СБУ.Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Также задокументирована причастность к ОПГ наркоторговцев трех граждан Украины, находящихся на территории Испании. Решается вопрос об их экстрадиции.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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