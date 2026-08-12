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Украинский пограничник помогал мужчинам сбежать в Молдавию и сам был пойман

Украинский пограничник помогал мужчинам сбежать в Молдавию и сам был пойман - 12.08.2026 Украина.ру

Украинский пограничник помогал мужчинам сбежать в Молдавию и сам был пойман

Украинский пограничник получал доллары США за помощь соотечественникам, желавшим сбежать за границу. Об этом 11 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-08-12T13:33

2026-08-12T13:33

2026-08-12T13:33

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Разоблачение коррумпированного украинского пограничника прошло при содействии руководства Государственной пограничной службы Украины совместно с Национальной полицией.Канал переправки украинцев в соседнюю Молдавию действовал с середины февраля 2026 года, а пограничник присоединился к этой схеме в марте."Клиентов искали через TikTok. Мужчины, уже незаконно выехавшие из Украины, рассказывали в соцсети о своем опыте и передавали организаторам контакты других желающих пересечь границу. В дальнейшем с ними общались в Telegram под вымышленными именами, - рассказали в ГБР. - Незаконный выезд из Черновцов в Молдавию стоил 5,5 тыс. долларов США с человека".Пограничник с информацией о местах и ​​времени несения службы пограничных нарядов встречал военнообязанных уклонистов в Черновцах и перевозил их на участок вблизи границы."Для проезда через блокпосты мужчин прятали в отсеке автомобиля для запасного колеса". - уточнили в ГБР.Сотрудники бюро задокументировали четыре факта переправки украинских мужчин через государственную границу. Пограничника взяли на пятой перевозке уклонистов к границе. Тем временем ГБР Украины расширило круг обвиняемых по делу о пытках в Одесском военкоматеНакануне В Киеве предложили отправить на фронт бездетных женщинВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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