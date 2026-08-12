Украинский пограничник помогал мужчинам сбежать в Молдавию и сам был пойман - 12.08.2026 Украина.ру
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Украинский пограничник помогал мужчинам сбежать в Молдавию и сам был пойман
Украинский пограничник помогал мужчинам сбежать в Молдавию и сам был пойман - 12.08.2026 Украина.ру
Украинский пограничник помогал мужчинам сбежать в Молдавию и сам был пойман
Украинский пограничник получал доллары США за помощь соотечественникам, желавшим сбежать за границу. Об этом 11 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-08-12T13:33
2026-08-12T13:33
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Разоблачение коррумпированного украинского пограничника прошло при содействии руководства Государственной пограничной службы Украины совместно с Национальной полицией.Канал переправки украинцев в соседнюю Молдавию действовал с середины февраля 2026 года, а пограничник присоединился к этой схеме в марте."Клиентов искали через TikTok. Мужчины, уже незаконно выехавшие из Украины, рассказывали в соцсети о своем опыте и передавали организаторам контакты других желающих пересечь границу. В дальнейшем с ними общались в Telegram под вымышленными именами, - рассказали в ГБР. - Незаконный выезд из Черновцов в Молдавию стоил 5,5 тыс. долларов США с человека".Пограничник с информацией о местах и ​​времени несения службы пограничных нарядов встречал военнообязанных уклонистов в Черновцах и перевозил их на участок вблизи границы."Для проезда через блокпосты мужчин прятали в отсеке автомобиля для запасного колеса". - уточнили в ГБР.Сотрудники бюро задокументировали четыре факта переправки украинских мужчин через государственную границу. Пограничника взяли на пятой перевозке уклонистов к границе. Тем временем ГБР Украины расширило круг обвиняемых по делу о пытках в Одесском военкоматеНакануне В Киеве предложили отправить на фронт бездетных женщинВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, молдавия, сша, гбр, tiktok, telegram, восточное партнерство, восточная европа, государственная граница, пересечение границы, пограничная служба украины, пограничники, мобилизация на украине, уклонисты
Новости, Украина, Молдавия, США, ГБР, TikTok, Telegram, Восточное партнерство, Восточная Европа, государственная граница, пересечение границы, Пограничная служба Украины, пограничники, мобилизация на Украине, уклонисты

Украинский пограничник помогал мужчинам сбежать в Молдавию и сам был пойман

13:33 12.08.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗнак на пограничной службы Украины
Знак на пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Украинский пограничник получал доллары США за помощь соотечественникам, желавшим сбежать за границу. Об этом 11 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
Разоблачение коррумпированного украинского пограничника прошло при содействии руководства Государственной пограничной службы Украины совместно с Национальной полицией.
Канал переправки украинцев в соседнюю Молдавию действовал с середины февраля 2026 года, а пограничник присоединился к этой схеме в марте.
"Клиентов искали через TikTok. Мужчины, уже незаконно выехавшие из Украины, рассказывали в соцсети о своем опыте и передавали организаторам контакты других желающих пересечь границу. В дальнейшем с ними общались в Telegram под вымышленными именами, - рассказали в ГБР. - Незаконный выезд из Черновцов в Молдавию стоил 5,5 тыс. долларов США с человека".
Пограничник с информацией о местах и ​​времени несения службы пограничных нарядов встречал военнообязанных уклонистов в Черновцах и перевозил их на участок вблизи границы.
"Для проезда через блокпосты мужчин прятали в отсеке автомобиля для запасного колеса". - уточнили в ГБР.
Сотрудники бюро задокументировали четыре факта переправки украинских мужчин через государственную границу. Пограничника взяли на пятой перевозке уклонистов к границе.
Тем временем ГБР Украины расширило круг обвиняемых по делу о пытках в Одесском военкомате
Накануне В Киеве предложили отправить на фронт бездетных женщин
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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