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Джонсон пытается откреститься от срыва мира в Стамбуле

Джонсон пытается откреститься от срыва мира в Стамбуле - 12.08.2026 Украина.ру

Джонсон пытается откреститься от срыва мира в Стамбуле

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью порталу Free Press сказал, что якобы не виноват в срыве мирных переговоров по урегулированию на Украине весной 2022 года в Стамбуле

2026-08-12T13:00

2026-08-12T13:00

2026-08-12T13:18

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борис джонсон

владимир зеленский

давид арахамия

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"Европейские лидеры сказали, что мой визит в Киев стал причиной срыва переговоров... Они сказали, что я помешал всем планам, что сделал невозможным заключение мирного соглашения. Это полная и абсолютная чушь", - заверил Джонсон.Россия и Украина в 2022 году в Стамбуле были близки к заключению договоренности, но Джонсон запретил Владимиру Зеленскому подписывать мирное соглашение, против подписания выступили и представители Франции.Несмотря на все попытки Бориса Джонсона оправдаться, факт его прямого вмешательства в мирный процесс весной 2022 года подтвержден украинской стороной. Ранее глава украинской делегации в Стамбуле Давид Арахамия открыто признал, что Россия была готова остановить боевые действия в обмен на нейтралитет Киева. Однако приехавший тогда в Киев Джонсон приказал Зеленскому ничего не подписывать, заявив: "Давайте будем просто воевать". В итоге Киев выбрал затяжной конфликт в угоду британским интересам.Подробнее - в материале "Хочу быть королем всего мира". Борис Джонсон – лохматый поджигатель войны на сайте Украина.ру.

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стамбул, киев, украина, борис джонсон, владимир зеленский, давид арахамия, новости