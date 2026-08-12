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ГБР Украины расширило круг обвиняемых по делу о пытках в Одесском военкомате

ГБР Украины расширило круг обвиняемых по делу о пытках в Одесском военкомате - 12.08.2026 Украина.ру

ГБР Украины расширило круг обвиняемых по делу о пытках в Одесском военкомате

Четверо сотрудников военкомата (РТЦК) Одесской области подозреваются в незаконном удержании и насилии в отношении мобилизованных граждан. Об этом 12 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-08-12T13:15

2026-08-12T13:15

2026-08-12T13:15

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"Уже 13 подозреваемых по делу о пытках в Одесском РТЦК: ГБР объявило новые подозрения", - сказано в публикации на сайте ведомства.ГБР помогает руководству ГШ ВСУ искоренять негативные явления в системе РТЦК и СП - переименованных военкоматов. Работники ГБР при содействии ВСП ВСУ установили еще четырех работников районного военкомата в Одесской области, причастных к незаконному содержанию и насилию в отношении граждан. "Фигурантам сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц и с причинением потерпевшему физических страданий (ч. 2 ст. 146 УК Украины), - сообщили в бюро. - Таким образом, общее количество подозреваемых в этом производстве уже возросло до 13 человек". В Ведомстве напомнили, что в июне 2026 года ГБР разоблачило группу из девяти человек — шестерых работников этого же районного ТЦК и СП и трех представителей местной общественной организации. "По данным следствия, они организовали незаконную доставку и содержание мужчин в помещениях центра комплектования. Представители общественной организации помогали разыскивать людей и собирали информацию о них. Работники ГБР задокументировали многочисленные факты жестокого обращения. Пострадавших незаконно удерживали, избивали, запугивали и психологически давили на них", - сказано в официальном сообщении.Девять ранее разоблаченных участников этой ОПГ находятся под стражей без права внесения залога. Их подозревают в пытках, незаконном лишении свободы и грабеже, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186 УК Украины). "Досудебное расследование продолжается. Работники ГБР продолжают устанавливать все обстоятельства преступлений и других лиц, которые могут быть к ним причастны", - заявили в ведомстве. Накануне В Закарпатье военкомы устроили травлю представителя омбудсмена за разоблачение нарушенийВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, одесская область, вооруженные силы украины, гбр, тцк, мобилизация на украине, ситуация на украине, военные преступления, минобороны украины