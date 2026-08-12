ГБР Украины расширило круг обвиняемых по делу о пытках в Одесском военкомате - 12.08.2026 Украина.ру
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ГБР Украины расширило круг обвиняемых по делу о пытках в Одесском военкомате
ГБР Украины расширило круг обвиняемых по делу о пытках в Одесском военкомате - 12.08.2026 Украина.ру
ГБР Украины расширило круг обвиняемых по делу о пытках в Одесском военкомате
Четверо сотрудников военкомата (РТЦК) Одесской области подозреваются в незаконном удержании и насилии в отношении мобилизованных граждан. Об этом 12 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-08-12T13:15
2026-08-12T13:15
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"Уже 13 подозреваемых по делу о пытках в Одесском РТЦК: ГБР объявило новые подозрения", - сказано в публикации на сайте ведомства.ГБР помогает руководству ГШ ВСУ искоренять негативные явления в системе РТЦК и СП - переименованных военкоматов. Работники ГБР при содействии ВСП ВСУ установили еще четырех работников районного военкомата в Одесской области, причастных к незаконному содержанию и насилию в отношении граждан. "Фигурантам сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц и с причинением потерпевшему физических страданий (ч. 2 ст. 146 УК Украины), - сообщили в бюро. - Таким образом, общее количество подозреваемых в этом производстве уже возросло до 13 человек". В Ведомстве напомнили, что в июне 2026 года ГБР разоблачило группу из девяти человек — шестерых работников этого же районного ТЦК и СП и трех представителей местной общественной организации. "По данным следствия, они организовали незаконную доставку и содержание мужчин в помещениях центра комплектования. Представители общественной организации помогали разыскивать людей и собирали информацию о них. Работники ГБР задокументировали многочисленные факты жестокого обращения. Пострадавших незаконно удерживали, избивали, запугивали и психологически давили на них", - сказано в официальном сообщении.Девять ранее разоблаченных участников этой ОПГ находятся под стражей без права внесения залога. Их подозревают в пытках, незаконном лишении свободы и грабеже, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186 УК Украины). "Досудебное расследование продолжается. Работники ГБР продолжают устанавливать все обстоятельства преступлений и других лиц, которые могут быть к ним причастны", - заявили в ведомстве. Накануне В Закарпатье военкомы устроили травлю представителя омбудсмена за разоблачение нарушенийВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, одесская область, вооруженные силы украины, гбр, тцк, мобилизация на украине, ситуация на украине, военные преступления, минобороны украины
Новости, Украина, Одесская область, Вооруженные силы Украины, ГБР, ТЦК, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, Военные преступления, Минобороны Украины

ГБР Украины расширило круг обвиняемых по делу о пытках в Одесском военкомате

13:15 12.08.2026
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© Фото : ГБР Украины
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Четверо сотрудников военкомата (РТЦК) Одесской области подозреваются в незаконном удержании и насилии в отношении мобилизованных граждан. Об этом 12 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
"Уже 13 подозреваемых по делу о пытках в Одесском РТЦК: ГБР объявило новые подозрения", - сказано в публикации на сайте ведомства.
ГБР помогает руководству ГШ ВСУ искоренять негативные явления в системе РТЦК и СП - переименованных военкоматов.
Работники ГБР при содействии ВСП ВСУ установили еще четырех работников районного военкомата в Одесской области, причастных к незаконному содержанию и насилию в отношении граждан.
"Фигурантам сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц и с причинением потерпевшему физических страданий (ч. 2 ст. 146 УК Украины), - сообщили в бюро. - Таким образом, общее количество подозреваемых в этом производстве уже возросло до 13 человек".
В Ведомстве напомнили, что в июне 2026 года ГБР разоблачило группу из девяти человек — шестерых работников этого же районного ТЦК и СП и трех представителей местной общественной организации.
"По данным следствия, они организовали незаконную доставку и содержание мужчин в помещениях центра комплектования. Представители общественной организации помогали разыскивать людей и собирали информацию о них. Работники ГБР задокументировали многочисленные факты жестокого обращения. Пострадавших незаконно удерживали, избивали, запугивали и психологически давили на них", - сказано в официальном сообщении.
Девять ранее разоблаченных участников этой ОПГ находятся под стражей без права внесения залога. Их подозревают в пытках, незаконном лишении свободы и грабеже, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186 УК Украины).
"Досудебное расследование продолжается. Работники ГБР продолжают устанавливать все обстоятельства преступлений и других лиц, которые могут быть к ним причастны", - заявили в ведомстве.
Накануне В Закарпатье военкомы устроили травлю представителя омбудсмена за разоблачение нарушений
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