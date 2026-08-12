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"Это пиратство и разбой": Путин предупредил о зеркальном ответе на захват российских судов

"Это пиратство и разбой": Путин предупредил о зеркальном ответе на захват российских судов - 12.08.2026 Украина.ру

"Это пиратство и разбой": Путин предупредил о зеркальном ответе на захват российских судов

Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата своих торговых судов и станет делать это в любых акваториях мирового океана, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе завершающей стадии масштабных учений Тихоокеанского флота

2026-08-12T13:33

2026-08-12T13:33

2026-08-12T13:41

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Глава государства обратил внимание на недавние дискриминационные решения Евросоюза и заверил, что Москва отчетливо видит попытки властей некоторых западных стран ограничить движение российских экономоператоров в прямое нарушение Международного морского права.Российский лидер отметил, что уже поручил Министерству обороны РФ и командованию Тихоокеанского флота оперативно доложить о соответствующих предложениях. Под так называемым "теневым флотом", против которого ополчился ЕС, на Западе понимают гражданские суда, используемые для перевозки российской нефти в обход односторонних и незаконных ограничений.Подробнее - в материале США продали захваченные танкеры "теневого флота" России на сайте Украина.ру.

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новости, россия, москва, запад, владимир путин, ес, тихоокеанский флот вмф россии, украина.ру