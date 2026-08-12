"Это пиратство и разбой": Путин предупредил о зеркальном ответе на захват российских судов - 12.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260812/eto-piratstvo-i-razboy-putin-predupredil-o-zerkalnom-otvete-na-zakhvat-rossiyskikh-sudov-1082423643.html
"Это пиратство и разбой": Путин предупредил о зеркальном ответе на захват российских судов
"Это пиратство и разбой": Путин предупредил о зеркальном ответе на захват российских судов - 12.08.2026 Украина.ру
"Это пиратство и разбой": Путин предупредил о зеркальном ответе на захват российских судов
Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата своих торговых судов и станет делать это в любых акваториях мирового океана, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе завершающей стадии масштабных учений Тихоокеанского флота
2026-08-12T13:33
2026-08-12T13:41
новости
россия
москва
запад
владимир путин
ес
тихоокеанский флот вмф россии
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0c/1082419880_197:0:2468:1277_1920x0_80_0_0_c00d2b369826961e35803959daba0bea.jpg
Глава государства обратил внимание на недавние дискриминационные решения Евросоюза и заверил, что Москва отчетливо видит попытки властей некоторых западных стран ограничить движение российских экономоператоров в прямое нарушение Международного морского права.Российский лидер отметил, что уже поручил Министерству обороны РФ и командованию Тихоокеанского флота оперативно доложить о соответствующих предложениях. Под так называемым "теневым флотом", против которого ополчился ЕС, на Западе понимают гражданские суда, используемые для перевозки российской нефти в обход односторонних и незаконных ограничений.Подробнее - в материале США продали захваченные танкеры "теневого флота" России на сайте Украина.ру.
россия
москва
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0c/1082419880_172:0:2536:1773_1920x0_80_0_0_74576b9be7b5872676e8de4306912c63.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, запад, владимир путин, ес, тихоокеанский флот вмф россии, украина.ру
Новости, Россия, Москва, Запад, Владимир Путин, ЕС, Тихоокеанский флот ВМФ России, Украина.ру

"Это пиратство и разбой": Путин предупредил о зеркальном ответе на захват российских судов

13:33 12.08.2026 (обновлено: 13:41 12.08.2026)
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина на Сахалин
Рабочая поездка президента Владимира Путина на Сахалин - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата своих торговых судов и станет делать это в любых акваториях мирового океана, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе завершающей стадии масштабных учений Тихоокеанского флота
Глава государства обратил внимание на недавние дискриминационные решения Евросоюза и заверил, что Москва отчетливо видит попытки властей некоторых западных стран ограничить движение российских экономоператоров в прямое нарушение Международного морского права.

"А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества, разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И необязательно в тех акваториях, где планируются набеги, а там, где мы уже сами посчитаем это нужным и целесообразным. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота", — предупредил Путин.

Российский лидер отметил, что уже поручил Министерству обороны РФ и командованию Тихоокеанского флота оперативно доложить о соответствующих предложениях.
Под так называемым "теневым флотом", против которого ополчился ЕС, на Западе понимают гражданские суда, используемые для перевозки российской нефти в обход односторонних и незаконных ограничений.
Подробнее - в материале США продали захваченные танкеры "теневого флота" России на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияМоскваЗападВладимир ПутинЕСТихоокеанский флот ВМФ РоссииУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:57Губернатор Кубани рассказал о жертвах атаки ВСУ
16:52"Разобрать Украину на запчасти": Ищенко назвал единственный способ остановить удары ВСУ
16:46Киевский режим по указке Запада закрепляет на всех уровнях русофобские установки - Шойгу
16:17Эффект Бони-Поляковой: что стоит за откровениями украинской звезды про страну-концлагерь
16:01"Государство пытается найти противоядие": Ищенко про удары по тылам и вызовы для России
16:00"Русский сфинкс", открывший Европе Тибет. 195 лет Елене Блаватской
15:59В надежде на репарации: "брюссельские игроманы" положили миллиарды в украинскую могилу
15:58Болотов и Захарченко были мужественными и волевыми лидерами – горой, которую не сдвинешь
15:42"Октябрьский сюрприз" по-американски: Васильев о том, как США готовят эскалацию в Иране
15:28Россия готова выдать Украине 224 осужденных украинцев, но киевскому режиму они не нужны - Лантратова
15:23Валюшины пироги Победы. Как серебро отношений превращается в чистое золото
15:13Сигнал к смене Зеленского: пауза в поставках Киеву может стать удобным моментом для США — эксперт
15:05Актуализировался маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь
14:53Ликвидированы 94 украинских мошеннических колл-центра
14:53Власти ФРГ надеялись на быстрый разгром Украины - Джонсон
14:38Владимир Васильев: Вашингтон ищет новый повод для продолжения войны против Ирана
14:36ВС РФ после Водяного продвигаются к логистическому центру ВСУ в Ольховатке
14:20Украинские банкиры ожидают рост спроса на валюту
14:20Украина попросила помощи у НАТО
14:17Новая стратегия: Украина сделала последнюю антироссийскую ставку
Лента новостейМолния