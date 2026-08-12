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"Это пиратство и разбой": Путин предупредил о зеркальном ответе на захват российских судов
"Это пиратство и разбой": Путин предупредил о зеркальном ответе на захват российских судов - 12.08.2026 Украина.ру
"Это пиратство и разбой": Путин предупредил о зеркальном ответе на захват российских судов
Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата своих торговых судов и станет делать это в любых акваториях мирового океана, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе завершающей стадии масштабных учений Тихоокеанского флота
2026-08-12T13:33
2026-08-12T13:33
2026-08-12T13:41
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Глава государства обратил внимание на недавние дискриминационные решения Евросоюза и заверил, что Москва отчетливо видит попытки властей некоторых западных стран ограничить движение российских экономоператоров в прямое нарушение Международного морского права.Российский лидер отметил, что уже поручил Министерству обороны РФ и командованию Тихоокеанского флота оперативно доложить о соответствующих предложениях. Под так называемым "теневым флотом", против которого ополчился ЕС, на Западе понимают гражданские суда, используемые для перевозки российской нефти в обход односторонних и незаконных ограничений.Подробнее - в материале США продали захваченные танкеры "теневого флота" России на сайте Украина.ру.
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"Это пиратство и разбой": Путин предупредил о зеркальном ответе на захват российских судов
13:33 12.08.2026 (обновлено: 13:41 12.08.2026)
Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата своих торговых судов и станет делать это в любых акваториях мирового океана, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе завершающей стадии масштабных учений Тихоокеанского флота
Глава государства обратил внимание на недавние дискриминационные решения Евросоюза и заверил, что Москва отчетливо видит попытки властей некоторых западных стран ограничить движение российских экономоператоров в прямое нарушение Международного морского права.
"А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества, разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И необязательно в тех акваториях, где планируются набеги, а там, где мы уже сами посчитаем это нужным и целесообразным. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота", — предупредил Путин.
Российский лидер отметил, что уже поручил Министерству обороны РФ и командованию Тихоокеанского флота оперативно доложить о соответствующих предложениях.
Под так называемым "теневым флотом", против которого ополчился ЕС, на Западе понимают гражданские суда, используемые для перевозки российской нефти в обход односторонних и незаконных ограничений.