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Депутат Рады раскрыл катастрофический уровень подготовки Киева к холодам

Депутат Рады раскрыл катастрофический уровень подготовки Киева к холодам - 12.08.2026 Украина.ру

Депутат Рады раскрыл катастрофический уровень подготовки Киева к холодам

Уровень подготовки Киева к зиме является одним из худших среди регионов Украины, признал депутат Верховной рады Богдан Кицак

2026-08-12T13:57

2026-08-12T13:57

2026-08-12T13:57

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По его словам, в разрезе разных регионов у Киева фиксируется один из самых провальных показателей, а учитывая низкую динамику процессов и полную неподготовленность в плане защиты критической инфраструктуры, жителям города уже сейчас следует готовиться к самому худшему.При этом депутат предупредил, что грядущая зима будет очень сложной как для киевлян, так и для жителей других украинских городов-миллионников.Примечательно, что по данным государственного Ощадбанка, Киевский городской совет был вынужден экстренно взять кредит в размере 2,5 миллиарда гривен (более 4,6 миллиарда рублей) исключительно на подготовку столицы к отопительному сезону.В понедельник ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х выразил обеспокоенность положением Украины, которая не сможет выжить зимой, если Россия будет наносить удары по энергетическим объектам страны.А командир дивизиона 45-й артиллерийской бригады ВСУ Олег Лопачак призывал жителей крупных украинских городов серьезно относиться к рекомендациям властей и по возможности уезжать на зиму в сельскую местность из-за возможных тяжелых условий и проблем с инфраструктурой.Эти тревожные прогнозы объясняются тем, что украинская энергосистема из-за высокоточных ударов потеряла большую часть генерирующих мощностей. В итоге грядущие холода грозят обернуться для крупных городов затяжными блэкаутами, полным отсутствием тепла и остановкой водоснабжения в домах.Подробнее - в материале Зеленский заявил о катастрофическом состоянии энергетики Украины на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, россия, владимир зеленский, рада, верховная рада, вооруженные силы украины