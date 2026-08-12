Депутат Рады раскрыл катастрофический уровень подготовки Киева к холодам - 12.08.2026 Украина.ру
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Депутат Рады раскрыл катастрофический уровень подготовки Киева к холодам
Депутат Рады раскрыл катастрофический уровень подготовки Киева к холодам - 12.08.2026 Украина.ру
Депутат Рады раскрыл катастрофический уровень подготовки Киева к холодам
Уровень подготовки Киева к зиме является одним из худших среди регионов Украины, признал депутат Верховной рады Богдан Кицак
2026-08-12T13:57
2026-08-12T13:57
новости
киев
украина
россия
владимир зеленский
рада
верховная рада
вооруженные силы украины
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По его словам, в разрезе разных регионов у Киева фиксируется один из самых провальных показателей, а учитывая низкую динамику процессов и полную неподготовленность в плане защиты критической инфраструктуры, жителям города уже сейчас следует готовиться к самому худшему.При этом депутат предупредил, что грядущая зима будет очень сложной как для киевлян, так и для жителей других украинских городов-миллионников.Примечательно, что по данным государственного Ощадбанка, Киевский городской совет был вынужден экстренно взять кредит в размере 2,5 миллиарда гривен (более 4,6 миллиарда рублей) исключительно на подготовку столицы к отопительному сезону.В понедельник ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х выразил обеспокоенность положением Украины, которая не сможет выжить зимой, если Россия будет наносить удары по энергетическим объектам страны.А командир дивизиона 45-й артиллерийской бригады ВСУ Олег Лопачак призывал жителей крупных украинских городов серьезно относиться к рекомендациям властей и по возможности уезжать на зиму в сельскую местность из-за возможных тяжелых условий и проблем с инфраструктурой.Эти тревожные прогнозы объясняются тем, что украинская энергосистема из-за высокоточных ударов потеряла большую часть генерирующих мощностей. В итоге грядущие холода грозят обернуться для крупных городов затяжными блэкаутами, полным отсутствием тепла и остановкой водоснабжения в домах.Подробнее - в материале Зеленский заявил о катастрофическом состоянии энергетики Украины на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, россия, владимир зеленский, рада, верховная рада, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Рада, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины

Депутат Рады раскрыл катастрофический уровень подготовки Киева к холодам

13:57 12.08.2026
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Уровень подготовки Киева к зиме является одним из худших среди регионов Украины, признал депутат Верховной рады Богдан Кицак
По его словам, в разрезе разных регионов у Киева фиксируется один из самых провальных показателей, а учитывая низкую динамику процессов и полную неподготовленность в плане защиты критической инфраструктуры, жителям города уже сейчас следует готовиться к самому худшему.
При этом депутат предупредил, что грядущая зима будет очень сложной как для киевлян, так и для жителей других украинских городов-миллионников.
Примечательно, что по данным государственного Ощадбанка, Киевский городской совет был вынужден экстренно взять кредит в размере 2,5 миллиарда гривен (более 4,6 миллиарда рублей) исключительно на подготовку столицы к отопительному сезону.
В понедельник ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х выразил обеспокоенность положением Украины, которая не сможет выжить зимой, если Россия будет наносить удары по энергетическим объектам страны.
А командир дивизиона 45-й артиллерийской бригады ВСУ Олег Лопачак призывал жителей крупных украинских городов серьезно относиться к рекомендациям властей и по возможности уезжать на зиму в сельскую местность из-за возможных тяжелых условий и проблем с инфраструктурой.
Эти тревожные прогнозы объясняются тем, что украинская энергосистема из-за высокоточных ударов потеряла большую часть генерирующих мощностей. В итоге грядущие холода грозят обернуться для крупных городов затяжными блэкаутами, полным отсутствием тепла и остановкой водоснабжения в домах.
Подробнее - в материале Зеленский заявил о катастрофическом состоянии энергетики Украины на сайте Украина.ру.
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