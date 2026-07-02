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"С ним что-то не так": губернатор Иллинойса заподозрил у Трампа деменцию

"С ним что-то не так": губернатор Иллинойса заподозрил у Трампа деменцию - 02.07.2026 Украина.ру

"С ним что-то не так": губернатор Иллинойса заподозрил у Трампа деменцию

Губернатор штата Иллинойс Джей Би Прицкер заявил, что у президента США Дональда Трампа могут быть признаки деменции. Об этом он заявил в интервью Fox News

2026-07-02T11:03

2026-07-02T11:03

2026-07-02T11:04

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Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер в интервью Fox News усомнился в психическом здоровье президента США Дональда Трампа. Поводом для этого стало недавнее заявление главы Белого дома, который назвал социализм "самой большой угрозой" для Америки со времён её основания, включая Первую и Вторую мировые войны и теракты 11 сентября 2001 года."Послушайте, этот человек постоянно страдает деменцией. Я не думаю, что он действительно понимает, что говорит. Я не врач. Я ничего не диагностировал. Я просто предлагаю вам просто взглянуть на то, как он соединяет слова, предложения и мысли — они почти расходятся в одних и тех же предложениях", — заявил Прицкер.Он призвал сравнить выступления Трампа 2015–2016 годов с нынешними, отметив, что "с ним явно что-то не так".В Белом доме уже отреагировали на заявление губернатора, назвав его комментарии "отчаянной" попыткой сохранить актуальность. Ранее американский журналист Алекс Джонс также высказывал мнение, что президент США может страдать деменцией.Ранее газета The Washington Post сообщила, что рост состояния президента США Дональда Трампа за прошлый год стал беспрецедентным для американских лидеров. В своей декларации за 2025 год он указал состояние более 2,4 миллиарда долларов, однако по оценке Forbes на март этого года его активы достигали около 6,5 миллиарда долларов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тающие шансы на вступление в ЕС, провалы ВСУ, врунья фон дер Ляйен. Хроника событий на утро 2 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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