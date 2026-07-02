"С ним что-то не так": губернатор Иллинойса заподозрил у Трампа деменцию - 02.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260702/s-nim-chto-to-ne-tak-gubernator-illinoysa-zapodozril-u-trampa-dementsiyu-1080940498.html
"С ним что-то не так": губернатор Иллинойса заподозрил у Трампа деменцию
"С ним что-то не так": губернатор Иллинойса заподозрил у Трампа деменцию - 02.07.2026 Украина.ру
"С ним что-то не так": губернатор Иллинойса заподозрил у Трампа деменцию
Губернатор штата Иллинойс Джей Би Прицкер заявил, что у президента США Дональда Трампа могут быть признаки деменции. Об этом он заявил в интервью Fox News
2026-07-02T11:03
2026-07-02T11:04
новости
сша
дональд трамп
the washington post
forbes
украина
америка
fox news
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068413707_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8a37b6f20c86ca8a197c18965ab07e1.jpg
Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер в интервью Fox News усомнился в психическом здоровье президента США Дональда Трампа. Поводом для этого стало недавнее заявление главы Белого дома, который назвал социализм "самой большой угрозой" для Америки со времён её основания, включая Первую и Вторую мировые войны и теракты 11 сентября 2001 года."Послушайте, этот человек постоянно страдает деменцией. Я не думаю, что он действительно понимает, что говорит. Я не врач. Я ничего не диагностировал. Я просто предлагаю вам просто взглянуть на то, как он соединяет слова, предложения и мысли — они почти расходятся в одних и тех же предложениях", — заявил Прицкер.Он призвал сравнить выступления Трампа 2015–2016 годов с нынешними, отметив, что "с ним явно что-то не так".В Белом доме уже отреагировали на заявление губернатора, назвав его комментарии "отчаянной" попыткой сохранить актуальность. Ранее американский журналист Алекс Джонс также высказывал мнение, что президент США может страдать деменцией.Ранее газета The Washington Post сообщила, что рост состояния президента США Дональда Трампа за прошлый год стал беспрецедентным для американских лидеров. В своей декларации за 2025 год он указал состояние более 2,4 миллиарда долларов, однако по оценке Forbes на март этого года его активы достигали около 6,5 миллиарда долларов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тающие шансы на вступление в ЕС, провалы ВСУ, врунья фон дер Ляйен. Хроника событий на утро 2 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
сша
украина
америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068413707_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_58e285ce9eceebd8b1259a733bc0ad35.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, дональд трамп, the washington post, forbes, украина, америка, fox news
Новости, США, Дональд Трамп, The Washington Post, Forbes, Украина, Америка, Fox News

"С ним что-то не так": губернатор Иллинойса заподозрил у Трампа деменцию

11:03 02.07.2026 (обновлено: 11:04 02.07.2026)
 
© AP / Nam Y. Huh
- РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP / Nam Y. Huh
Читать в
ДзенTelegram
Губернатор штата Иллинойс Джей Би Прицкер заявил, что у президента США Дональда Трампа могут быть признаки деменции. Об этом он заявил в интервью Fox News
Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер в интервью Fox News усомнился в психическом здоровье президента США Дональда Трампа. Поводом для этого стало недавнее заявление главы Белого дома, который назвал социализм "самой большой угрозой" для Америки со времён её основания, включая Первую и Вторую мировые войны и теракты 11 сентября 2001 года.
"Послушайте, этот человек постоянно страдает деменцией. Я не думаю, что он действительно понимает, что говорит. Я не врач. Я ничего не диагностировал. Я просто предлагаю вам просто взглянуть на то, как он соединяет слова, предложения и мысли — они почти расходятся в одних и тех же предложениях", — заявил Прицкер.
Он призвал сравнить выступления Трампа 2015–2016 годов с нынешними, отметив, что "с ним явно что-то не так".
В Белом доме уже отреагировали на заявление губернатора, назвав его комментарии "отчаянной" попыткой сохранить актуальность. Ранее американский журналист Алекс Джонс также высказывал мнение, что президент США может страдать деменцией.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что рост состояния президента США Дональда Трампа за прошлый год стал беспрецедентным для американских лидеров. В своей декларации за 2025 год он указал состояние более 2,4 миллиарда долларов, однако по оценке Forbes на март этого года его активы достигали около 6,5 миллиарда долларов.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тающие шансы на вступление в ЕС, провалы ВСУ, врунья фон дер Ляйен. Хроника событий на утро 2 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАДональд ТрампThe Washington PostForbesУкраинаАмерикаFox News
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:33Раскрыты новые детали покушения на олигарха Ермолаева в Монако
11:30ФСБ задержала агентов Киева, передававших данные о Крымском мосте
11:17Казахстан готов поставить топливо в Россию в случае официального запроса
11:09В России заявили о безвыходном положении Зеленского на фоне ультиматумов Белоруссии
11:03"С ним что-то не так": губернатор Иллинойса заподозрил у Трампа деменцию
10:58Попытка запугать. Посольство России в Швеции подверглось нападению дронов
10:44В Минобороны РФ раскрыли цели ночного удара по Киеву
10:29Это не мелочи: что происходит в новых регионах России на 2 июля
10:14Японские СМИ открыто пишут о Владивостоке как о цели для ракет
10:00Тающие шансы на вступление в ЕС, провалы ВСУ, врунья фон дер Ляйен. Хроника событий на утро 2 июля
09:51В Киеве задействовали вертолёт для тушения пожаров. Новости СВО
09:30"Хоть какие-то связи": недружественные страны пытаются восстановить контакты с Приморьем
09:09"Герани" в рекордном количестве: украинский эксперт рассказал о ночной атаке на Киев
09:00ПВО отражает атаки, удары по Украине, жертвы в Нижегородской области. Новости СВО
08:34На Украине за месяц мобилизовали не менее десяти священников УПЦ. Главное к этому часу
08:21ПВО за ночь сбила сотни вражеских дронов над Россией
08:00Атолл Бикини – жертва американского военного пиара. 80 лет с начала ядерных испытаний в Тихом океане
07:52ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК в Киеве
07:30Игорь Юшков: Руководство России приняло четыре меры, которые позволят выйти из кризиса на рынке бензина
07:27Кличко пожаловался на пожары в Киеве. Новости СВО
Лента новостейМолния