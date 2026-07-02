Ростислав Ищенко: Поражение в Иране заставило Трампа вернуться на украинское направление - 02.07.2026 Украина.ру
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Ростислав Ищенко: Поражение в Иране заставило Трампа вернуться на украинское направление
Ростислав Ищенко: Поражение в Иране заставило Трампа вернуться на украинское направление - 02.07.2026 Украина.ру
Ростислав Ищенко: Поражение в Иране заставило Трампа вернуться на украинское направление
Поражение США в Иране напрямую связано с их возвращением на украинское направление. Дональд Трамп и Марко Рубио были уверены в быстрой победе над Тегераном, но просчитались, и теперь Вашингтон вынужден искать сделку по Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-07-02T04:30
2026-07-02T04:30
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Отвечая на вопрос журналиста о том, как поражение в Иране повлияло на позицию США, Ищенко заявил, что это прямая связь."Если бы [президент США Дональд] Трамп решил вопрос с Ираном, он бы пошел на Китай. Украинский конфликт в этом плане ему никак не мешал бы. Это проблема Европы, а не США", — сказал эксперт.По мнению Ищенко, и Дональд Трамп, и госсекретарь США Марко Рубио были уверены, что победят Иран быстро и без особых проблем. "Поэтому они чуть ли не полгода талдычили: "Мы уходим с Украины. Мы разочаровались в возможности достичь мира. Наши посреднические усилия идут вхолостую. Стороны не готовы к компромиссу", — пояснил собеседник издания.Как только стало понятно, что США в Иране проиграли, американский лидер тут же заявил о возвращении. "Но как только стало понятно, что США в Иране проиграли, Трамп тут же сказал: "Я возвращаюсь на украинское направление и буду прилагать посреднические усилия к заключению мира", — подытожил Ростислав Ищенко.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Павла Волкова "Сенатор Джон Крейн: Российско-украинский конфликт выгоден США, но ведь все ищут свою выгоду" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, иран, украина, ростислав ищенко, украина.ру, дональд трамп, главные новости, главное, новости украины, новости украина ру, аналитики, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине, европа, мир без границ
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Ростислав Ищенко: Поражение в Иране заставило Трампа вернуться на украинское направление

04:30 02.07.2026
 
© AP / Mario TamaАмериканские военные садятся в самолет
Американские военные садятся в самолет - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP / Mario Tama
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Поражение США в Иране напрямую связано с их возвращением на украинское направление. Дональд Трамп и Марко Рубио были уверены в быстрой победе над Тегераном, но просчитались, и теперь Вашингтон вынужден искать сделку по Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос журналиста о том, как поражение в Иране повлияло на позицию США, Ищенко заявил, что это прямая связь.
"Если бы [президент США Дональд] Трамп решил вопрос с Ираном, он бы пошел на Китай. Украинский конфликт в этом плане ему никак не мешал бы. Это проблема Европы, а не США", — сказал эксперт.
По мнению Ищенко, и Дональд Трамп, и госсекретарь США Марко Рубио были уверены, что победят Иран быстро и без особых проблем.
"Поэтому они чуть ли не полгода талдычили: "Мы уходим с Украины. Мы разочаровались в возможности достичь мира. Наши посреднические усилия идут вхолостую. Стороны не готовы к компромиссу", — пояснил собеседник издания.
Как только стало понятно, что США в Иране проиграли, американский лидер тут же заявил о возвращении. "Но как только стало понятно, что США в Иране проиграли, Трамп тут же сказал: "Я возвращаюсь на украинское направление и буду прилагать посреднические усилия к заключению мира", — подытожил Ростислав Ищенко.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале Павла Волкова "Сенатор Джон Крейн: Российско-украинский конфликт выгоден США, но ведь все ищут свою выгоду" на сайте Украина.ру.
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