https://ukraina.ru/20260702/obschestvo-pobedivshego-sotsial-darvinizma-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-i-vokrug-1080863395.html

Общество победившего социал-дарвинизма. Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг

Общество победившего социал-дарвинизма. Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг - 02.07.2026 Украина.ру

Общество победившего социал-дарвинизма. Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг

В экспертном сообществе обсуждают, о чём могли говорить лидеры России и Белоруссии во время встречи на Валдае и зачем Александр Лукашенко после этого летал в Пекин. Думают над тем, кому и для чего теперь нужна поставленная "на паузу" Конституция Украины

2026-07-02T06:25

2026-07-02T06:25

2026-07-02T06:25

эксклюзив

украина

киев

александр лукашенко

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"Это будет преддверие катастрофы"О чём именно говорили президенты РФ и Белоруссии, можно только догадываться, утечек нет. Украинский политолог Андрей Ермолаев полагает, что в любом случае недооценивать происходящее Киеву не стоит — речь идёт о том, могут ли РФ и Белоруссия при необходимости выступить единым фронтом как Союзное государство. Получается, что могут. А в Белоруссии размещено российское ядерное оружие. По мнению эксперта, можно предположить, что в случае эскалации Китай будет на стороне Минска и Москвы.По словам Ермолаева, "месяц горячки", когда звучали угрозы и ультиматумы Владимира Зеленского, были попытки втянуть Белоруссию в войну, всё это привело к тому, что теперь страны Центральной Европы дистанцируются от Киева, опасаясь, что в войну втянут и их. После скандалов с Минском (из-за мифических ретрансляторов) и Варшавой (из-за героизации киевским режимом УПА**) выясняется, что для евроинтеграции у Киева не так уж много опций."Мы (киевский режим — ред.) рискуем оказаться в геополитическом мешке", - сказал политолог в эфире интернет-канала UkrLife, пояснив, что практически вся западная граница Украины сейчас "в напряжении", у Киева нет ни одного надёжного партнёра, везде проблемы: "Риторики о евроинтеграции много, на практике — побили горшки...".Действительно, геополитический расклад становится для Киева всё хуже и хуже, а ситуация на фронте такова, что если не остановить боевые действия сейчас, то Киев будет терять людей и терять новые территории, считает бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*.Он в эфире одного из интернет-каналов тоже напомнил о поездке президента Белоруссии Лукашенко в Китай, о том, что лидер Китая Си Цзиньпин заверил своего гостя в поддержке суверенитета и территориальной целостности Белоруссии. И сделал такой вывод: "Если сейчас начнётся какая-то спецоперация ВСУ против Белоруссии, Китай может вполне принять участие в конфликте, а это чревато".Китай может просто остановить все поставки своей продукции Киеву, и это уже "будет полный вынос с ринга", сказал экс-депутат. По его мнению, "белорусская авантюра, если её начнёт Зеленский, — это будет преддверие… катастрофы".Но до военного столкновения Киева и Минска дело сейчас вряд ли дойдёт. Как отметил политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков, "вся эта информационно-психологическая провокация Зеленского – это часть политической игры Запада, направленной на то, чтобы переманить Лукашенко на свою сторону".Эксперт добавил, что Запад вёл эту игру ещё задолго до начала боевых действий на Украине. Теперь же пытаются запугать Минск тем, что Киев расширит линию фронта на севере, а "параллельно по закрытым дипломатическим каналам Лукашенко предлагают предать Россию...".И что же?"Судя по тому, что Лукашенко сначала съездил к Владимиру Путину, потом – к Си Цзиньпину и, может быть, поедет в КНДР, он показал Западу, на чьей он стороне. Белоруссия остается нашим твердым союзником, который в игры не играет и на запугивания не поддается", - сказал Скориков в интервью изданию Украина.ру.Конституция или… рулон туалетной бумаги?На Украине отпраздновали 30-летие со дня принятия Конституции, которая, впрочем, сейчас оказалась вдруг "на паузе", то есть — практически не действует. Этот факт отметили немногие, но - отметили. Выступая на торжествах по этому случаю, бывший спикер Верховной Рады (второго и пятого созывов) Александр Мороз заявил, что вообще-то Конституция поставлена на паузу быть не может.Украинский политтехнолог Андрей Золотарев с этим заявлением согласился, но добавил, что украинская Конституция сегодня вообще "превращена в рулон туалетной бумаги", которой власть предержащие пользуются соответственно её назначению."У нас нет культуры соблюдения законов, плохие они или хорошие. И это ключевая проблема", - сказал политтехнолог, напомнив, что у того же Александра Мороза сначала "отжали" Соцпартию, а потом и вообще её запретили – и как Мороз чувствовал себя в том "высоком собрании", отмечавшем в узком кругу 30-летие Основного закона?Паны и подпанки живут на Украине по одним законам, а все остальные — по другим, подчеркнул Золотарёв, добавив, что это проявляется во всём — так, во время текущего конфликта места обитания "элитных" граждан не пострадали ни на Украине, ни в РФ. А простые люди гибнут...Вообще Конституция Украины — сам по себе документ неплохой, но в общество победившего социал-дарвинизма он никак не вписывается, констатировал эксперт.Политолог, член совета движения "Другая Украина" Василь Вакаров заявил, что фактически украинская Конституция гарантирует сегодня права одного-единственного человека, а именно Зеленского, который эту же Конституцию просто "спалил".Вынужденно покинувший страну журналист, блогер и общественный деятель Анатолий Шарий высказался ещё более радикально. По его словам, "Конституция Украины – это собачье дерьмо, которое давным-давно не исполняется"."Против граждан Украины вводят санкции, граждан Украины не выпускают за территорию Украины, граждане Украины не могут получить доступ к правосудию, у граждан Украины нет вообще никаких прав", - пояснил Шарий в своём блоге. И сделал вывод: "Конституция – это филькина грамота".Журналист добавил, что "быть гражданином этого государства – это не честь, не радость". А что же? "Это проклятие. Проклятое государство с неработающей Конституцией".К этому состоянию украинцев вели давно. Вели западные поводыри, рассказывая попутно о неких сияющих в отдалении "демократических ценностях". Теперь мы все видим эти "ценности" воочию — оказалось, что это война, кровь и слёзы.Журналист и блогер Александр Роджерс отмечает, что ни одна страна, где США устроили цветную революцию, ни одна страна, которая слушала рекомендации МВФ, не стала жить лучше."На Украине в результате устроенного США и ЕС госпереворота, где Нуланд и прочие (...) привели к власти нацистов, погибло уже около 2 миллионов. И каждый день эта цифра растёт на 1200-1500 чубатых рабов. Сожжённые заживо одесситы, расстрелянный парад в Мариуполе, попытки геноцида крымчан, убитые дети Донбасса, расстрел в "Крокусе", общежитие в Старобельске, автобус с белорусскими детьми – если это "добро", то я Папа Римский и китайский император одновременно", - написал Роджерс в своём блоге.А Шарий с сарказмом прокомментировал решение установить в Киеве вместо снесенного памятника Ленину памятник Мазепе. По мнению блогера, теперь логичным видится появление на Украине вместо октябрят каких-нибудь "мазепят". Ну а что? Правильной дорогой идут "товарищи"…*лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов**Деятельность организации с таким названием запрещена в РФПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Украинцев приговорили". Эксперты и политики о войне и мире

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, киев, александр лукашенко, александр мороз, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины, снг, эксперты