https://ukraina.ru/20260702/iosif-shklovskiy-v-poiskakh-zvzdnogo-razuma-1064406859.html

В поисках звёздного разума. 110 лет астроному Иосифу Шкловскому

В поисках звёздного разума. 110 лет астроному Иосифу Шкловскому - 02.07.2026 Украина.ру

В поисках звёздного разума. 110 лет астроному Иосифу Шкловскому

Астрономы, в большинстве своём, редко приобретают известность за пределами своей науки. После Галилея вообще трудно открыть что-то такое, что произвело бы впечатление на почтеннейшую публику. Но Шкловский в СССР был знаменит благодаря свой научно-популярной книге "Вселенная. Жизнь. Разум.", которая пережила семь изданий (последнее – 2006 года)

2026-07-02T16:00

2026-07-02T16:00

2026-07-02T16:21

история

история

история ссср

глухов

астана

ссср

космос

астрономия

астрономы

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/02/1080960602_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_513db53c428dd10c9db0f103edbe6296.jpg

Родился Иосиф Самуилович 1 июля 1916 года в красивейшем малороссийском городе Глухове, сейчас, к сожалению, известном в основном по фронтовым сводкам.Его отцом был купец Самуил Мордух Шкловский, а отчимом – железнодорожник Моисей Яковлевич Абольников. Благодаря последнему после окончания семилетней школы в казахском Акмолинске (нынешняя Астана) Шкловский поработал два года на строительстве железных дорог "Магнитогорск-Караганда-Балхаш" и БАМ. В детстве его основным интересом было рисование, он мечтал стать художником.В 1933 году Шкловский поступил на физико-математический факультет Владивостокского университета, потом перевёлся и 1938 году закончил физический факультет МГУ, поступил на аспирантуру Государственного астрономического института им. Штернберга (ГАИШ), где защитил кандидатскую диссертацию "Электронная температура в астрофизике" (1944) и докторскую диссертацию "Некоторые вопросы физики верхних слоёв солнечной атмосферы" (1949).Работал он в им же созданном отделе радиоастрономии ГАИШ и отделе астрофизики Института космических исследований АН СССР. В МГУ прочитал первый в СССР курс по радиоастрономии.В сфере его научных интересов – Солнце, возникновение Вселенной и звёзд. В частности, именно он предложил термины "реликтовое излучение" (так называется слабое космическое электромагнитное излучение, не привязанное к какому-то объекту – оно является отзвуком "Большого взрыва", в результате которого возникла Вселенная) и "презумпция естественности" (принцип, согласно которому любое явление природы следует считать искусственным только после того, как будут исчерпаны все известные естественные объяснения; слабостью этой концепции является практическая неисчерпаемость естественных объяснений).Он установил, что планетарные туманности и белые карлики возникают в результате эволюции звёзд. Его исследования на эту тему были описаны в монографиях "Сверхновые звёзды" и "Звёзды: их рождение, жизнь и смерть". Вот как он позже рассказывал о своём прорыве в исследовании излучения Крабовидной туманности:"Подошёл набитый до отказа мой трамвай, куда я, что называется, ввинтился. Я висел на поручне в этой немыслимой тесноте. И вдруг молнией пронзила мысль: ведь если нельзя объяснить радиоизлучение „Краба“ продолжением его оптического теплового излучения, то почему бы не объяснить оптическое излучение этой туманности продолжением её радиоизлучения, имеющего заведомо нетепловую природу? Значит, оптическое излучение "Краба" тоже нетепловое, оно порождается релятивистскими (движущимися со скоростями, близкими к скорости света. — Ред.) электронами, но с энергией ещё в сотни раз большей, чем у тех, которые вызывают радиоизлучение! Трамвай тащился до Останкино минут 45. Я был в каком-то сомнамбулическом состоянии. За эти 45 минут я в уме выполнил весь теоретический расчёт излучения. Приехав домой, я тут же без единой помарки написал статью в „Доклады Академии наук“.Шкловский создал научную школу всеволновой эволюционной астрофизики и является автором современной теории солнечной короны. В 1947 году он посетил Бразилию для наблюдения солнечного затмения, во время которого впервые использовался радиотелескоп. В результате было установлено, что источник радиоизлучения Солнца на метровых волнах – солнечная корона.За проведённый в 1959 году эксперимент "искусственная комета" он получил Ленинскую премию. Суть эксперимента состояла в том, что автоматическая межпланетная станция "Луна-1" выпустила облако паров натрия, которое наблюдалось с Земли как слабая звезда. Цель состояла в том, чтобы сделать станцию видимой в оптику (она была слишком маленькой для этого).Отдельной сферой его интересов было возникновение разумной жизни. В 1960 году он высказал мысль, что только в нашей галактике существует по меньшей мере миллиард планет, на которых возможно возникновение разумной жизни. А в 1962 году появилась его книга "Вселенная. Жизнь. Разум.", первый тираж которой разошёлся буквально за несколько часов.Его взгляды приобрели несколько скандальный характер, особенно после того, когда в 1966 году переиздал свою книгу во Франции совместно со своим коллегой Карлом Саганом (он придерживался ещё более радикальных взглядов) – она уже бесхитростно называлась "Разумная жизнь во Вселенной". На эту книгу до сих пор ссылаются сторонники концепции "палеоконтакта" (т.е., посещения Земли инопланетянами в далёком прошлом).Шкловский, правда, указывал, что обнаружить даже технически развитую цивилизацию довольно сложно. По его мнению, гипотетически инопланетяне, наблюдая за Землёй, не заметили бы ни сельскохозяйственной деятельности, ни масштабной вырубки лесов, ни огней мегаполисов, ни даже ядерных испытаний. Наличие свободного кислорода в атмосфере подсказало бы им только то, что на планете есть биосфера (по современным взглядам сам по себе свободный кислород ни о чём не говорит – нужны вещества, которые выделяются живыми организмами; современная наука их в атмосфере экзопланет вполне себе обнаруживает – тут взгляды Шкловского проверку временем не прошли). Иное дело – радиосигналы метрового диапазона, которые о цивилизации могут сказать многое. Но вот их-то как раз и нет…"Отличительная особенность разума – необычайно короткая временная шкала его развития. У вида Homo sapiens эта шкала исчислялась вначале сотнями и десятками тысяч лет. Однако с наступлением технологической эры темп развития катастрофически ускорился. Вид, наделённый разумом, выходит из равновесия с биосферой и вступает в фазу взрывной экспансии. На этой фазе развития разум перестаёт быть одним из средств, обеспечивающих выживание вида. Он становится могучим самостоятельным фактором. (…) Не является ли самоубийственная деятельность человечества (чудовищное накопление ядерного оружия, уничтожение окружающей среды) такой же гипертрофией его развития, как рога и панцирь какого-нибудь трицератопса или клыки саблезубого тигра? Наконец, не является ли тупик возможным финалом эволюции разумных видов во Вселенной, что естественно объяснило бы её молчание?"Проблему поиска инопланетной жизни Шкловский считал очень важной: "Речь идёт о реальном анализе перспектив развития человечества на достаточно долгий срок. (...) Проблема внеземных цивилизаций — проблема не только астрономическая, техническая и биологическая, но и социологическая, вернее, футурологическая".По свидетельству Станислава Лема (большого ценителя книг Шкловского), к концу жизни астроном полагал, что условия на Земле уникальны и мы одиноки во Вселенной. В предисловии к пятому изданию своей книги Шкловский признал, что писал книгу в атмосфере всеобщего "подросткового оптимизма" в отношении возможностей науки, когда мысль человека опережала его реальные возможности:"Глубоко убеждён, что без детских грёз за чтением “Всемирного следопыта”, Лондона и Стивенсона я никогда не сделал бы в науке того, что сделал. В этой самой науке я был странной смесью художника и конкистадора. Такое сочетание возможно, наверное, только в эпоху ломки привычных, устоявшихся представлений и замены их новыми. Сейчас такой стиль работы уже невозможен".Помимо научной и научно-просветительской деятельности были у Шкловского и другие интересы. Он, например, в начале 1980-х годов написал два десятка автобиографических рассказов (совершенно чудесное чтение, искренне рекомендуем), на тот момент совершенно неиздаваемых (часть рассказов была опубликована в журнале "Техника – молодёжи" в 1989 году, а отдельной книгой сборник "Эшелон" вышел в 1991-м).Фрагмент для примера:"В то "весёлое" время на крыше Ярославского вокзала висели огромные красочные портреты всех пяти тогдашних маршалов Советского Союза: Ворошилова, Будённого, Блюхера, Егорова и Тухачевского. Когда "сгорал" очередной маршал, ещё до публикации об этом в газетах его портрет снимали с крыши вокзала. Учитывая низкий уровень тогдашней техники, это была довольно сложная процедура, обычно длившаяся несколько часов. Снятие портрета происходило на глазах у многих тысяч людей – ведь Комсомольская площадь, "площадь трёх вокзалов" – самое многолюдное место столицы. И вот однажды врывается в нашу комнату Мишка и буквально вопит:– Ребята! Счёт 3:2 уже не в нашу пользу! Оказывается, он видел, как снимали портрет Блюхера…"Нет ничего удивительного и в том, что он отметился на правозащитной ниве – подписывал какие-то письма в защиту Кронида Любарского и Андрея Сахарова (со студентом Сахаровым он познакомился во время эвакуации в Ашхабад). Современные исследователи убеждают, что из-за этого у него были серьёзные проблемы с идеологическими инстанциями и его даже делали невыездным… Концы с концами у них не сходятся – Шкловский постоянно ездил за рубеж.Умер он 3 марта 1985 года. Похоронен на Востряковском кладбище.Его дочь и сын пошли стопами отца они, соответственно, кандидат и доктор физико-математических наук.В честь Шкловского названы астероид, кратер на спутнике Марса Фобосе и улица в Глухове (переименована в рамках декоммунизации). В 2016 году РАН учредила премию Шкловского за выдающиеся работы в области астрофизики.Сейчас наиболее разрекламированными являются подземные ракетные заводы Ирана и его союзников в Ливане. Подробнее - в материале Уроки прошлого: Миттельверке – главный подземный завод III Рейха

https://ukraina.ru/20200808/1028467294.html

https://ukraina.ru/20230811/1048612646.html

https://ukraina.ru/20210908/1032192722.html

https://ukraina.ru/20230727/1048292998.html

глухов

астана

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, история ссср, глухов, астана, ссср, космос, астрономия, астрономы, звезды, электромагнитное излучение, радиотелескопы, физика, наука, украина.ру