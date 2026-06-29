https://ukraina.ru/20260629/uroki-proshlogo-mittelverke--glavnyy-podzemnyy-zavod-iii-reykha-1080441712.html

Уроки прошлого: Миттельверке – главный подземный завод III Рейха

Уроки прошлого: Миттельверке – главный подземный завод III Рейха - 29.06.2026 Украина.ру

Уроки прошлого: Миттельверке – главный подземный завод III Рейха

Сейчас наиболее разрекламированными являются подземные ракетные заводы Ирана и его союзников в Ливане. Но первыми начали строить подземные немецкие инженеры. Наиболее известным из них был Миттельверке – завод в массиве горы Кронштайн около города Нордхаузен в Тюрингии. На нём производилось Vergeltungswaffe – "оружие возмездия"

2026-06-29T08:00

2026-06-29T08:00

2026-06-29T08:00

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По итогам Первой Мировой войны Германии было запрещено разрабатывать ракеты, но, почему-то, касалось это только ракет твердотопливных. Немцы воспользовались лазейкой – в 1932 году Вернер фон Браун на полигоне в Куммерсдорфе под Берлином продемонстрировал руководителю ракетной программы Рейхсвера полковнику Вальтеру Дорнбергеру небольшую жидкостную ракету (Сергей Королёв свою первую жидкостную ракету запустил городом позже). В 1934 году он защитил диссертацию, которая была засекречена до 1960 года.3 октября 1942 года стартовала первая ракета А-4 (от Aggregat – "агрегат"), более известная как Фау-2 (V – первая буква слова Vergeltungswaffe). Это была баллистическая ракета, которую сейчас отнесли бы к тактическим или оперативно-тактическим – её дальность достигала 320 км. (в норме – 250). А-4 также была первой ракетой, совершивший в 1944 году космический полёт – она поднялась на 188 км. (выше "линии Кармана" – начала космоса, которая отсчитывается со 100 км.) и сделала снимок Земли.Фон Браун грезил о полёте на Луну (и, надо сказать, мечту свою осуществил), но начинать ему пришлось с чисто военной программы. 6 сентября 1944 года первая Фау-2 была выпущена по Парижу, на следующий день – по Лондону. Точность и надёжность ракет оставляла желать много большего: из 1359 ракет, выпущенных по Британии, достигли её 1054, причём только половина ракет попадала в круг диаметром 10 км. – точность как у американских тяжёлых бомбардировщиков того же времени. Но у других стран не было и этого. И американская, и советская ракетные программы базировались на результатах фон Брауна.Первоначально ракеты производились на полигоне Пенемюнде на острове Узедом в Балтийском море. Полигон был создан в 1936 году и включал в себя конструкторские бюро, производственные цеха, аэродром, электростанцию, крупнейший в мире кислородный завод (окислитель для ракетных двигателей) и крупнейшую в мире аэродинамическую трубу, испытательные стенды, бункеры для управления пуском, узлы связи, городок для инженерного и научного персонала, казармы, концлагерь (это же Рейх!) и публичный дом (ну а как без него?)Однако британская разведка не дремала – польское подполье передало им информацию о производимых на острове работах и точную схему полигона. 17 августа 1943 года на Пенемюнде обрушились бомбы с почти 600 британских бомбардировщиков. Полигон сильно пострадал, погибло множество ведущих специалистов, включая главного конструктора ракетных двигателей Вальтера Тиля*.После этого руководство Рейха приняло решение перенести производство на подземный завод, строительство которого началось уже 23 августа. Хотя нет – на самом-то деле строительство началось ещё в 1934 году – тогда в горе заложили подземный склад горючего для вермахта. Теперь же его расширяли при помощи бесплатной рабочей силы – рядом располагались несколько концлагерей. Базовым для предприятия стал лагерь Дора-Миттельбау (филиал "Д" Бухенвальда), в котором к концу года помещалось примерно 15 тыс. человек, а всего через него прошло около 60 тысяч человек (на три четверти – граждане СССР). Цифры приблизительные, потому что после войны выяснилось, что немецкий орднунг не предполагал учёта узников концлагерей.В законченном виде завод представлял собой две параллельные S-образные штольни длиной 1,8 км., соединённые между собой 46-ю поперечными штреками. Общая длина выработок составляла около 15 км. Высота основных коридоров составляла 7 метров (однако Фау-2 в сборе там вертикально не помещалась – её длина была вдвое больше). Внутри была проложена узкоколейная железная дорога, по которой через туннель А ввозили материалы, а через туннель Б вывозили готовую продукцию. Сборка ракет была максимально приближена к конвейерной.Основную работу выполняли заключённые, условия труда которых никаким нормам не соответствовали. Один из них вспоминал:"Первое время мы работали на пробивке туннеля. (…) Спали в штольне, глубоко под землёй. К одеялу каждого заключённого была прикреплена на веревке миска для еды, она служила и подушкой. Холода в так называемых спальных штольнях не чувствовалось, но стояла такая пыль, что почти не было видно находящихся рядом. (...) Под страхом наказания запрещалось брать воду из-под крана: она предназначалась только для машин и цементомешалок. (...) Ни воды, ни умывальников, ни уборных".Относительно комфортабельный концлагерь был оборудован позже (слово "комфорт" выглядит дико, но есть разница в том, чтобы спать на нарах и на голом камне). Рабочий день продолжался 12-14 часов. Главным методом мотивации были массовые казни, для чего использовался мостовой кран, позволявший повесить до 60 человек за раз (Станислав Лец в схожем случае поинтересовался, является ли прогрессом то, что людоед научился пользоваться ножом и вилкой?) Впрочем, и не массовые тоже – перед входом была виселица, на которой каждый день меняли повешенного. Просто чтобы было. Ритуал, так сказать. Всего на этом производстве и во время эвакуации погибло около 26,5 тысяч человек.Формально казни были наказанием за саботаж. Ракеты и правда часто взрывались из-за слабости спайных швов и резьбовых соединений топливной аппаратуры – спирт (а топливом служил именно он – в Германии был дефицит нефтепродуктов) вытекал, касался камер сгорания и воспламенялся. Один из отцов советской ракетной программы академик Борис Черток, со ссылкой на выживших заключённых, утверждал:"На Миттельверке действовала подпольная организация. Заключённые, работавшие на сборке, научились так вносить неисправность, что она не сразу обнаруживалась, а сказывалась уже после отправки ракеты при её испытаниях перед пуском или в полёте. Кто-то научил их делать ненадёжную пайку электрических соединений. Это очень трудно проверить. Немецкий контрольный персонал не в состоянии был уследить за десятками тысяч паек в сутки".Действительно ли это был сознательный саботаж (документальных подтверждений существования подполья не найдено), несовершенство технологии или обычные ошибки смертельно уставших голодных людей остаётся только гадать. Скорее всё вместе, плюс сами же казни, в которых гибли опытные работники.Фон Браун конечно был в курсе, но утверждал, что повлиять на ситуацию не мог (что, скорее всего, было правдой). Французский инженер Поль Тийе – заключённый "Доры", писал о нём так:"Мы были для него частью станка, человеческой пылью, оживляющей этот подземный мир. Один из наших ребят, рискуя жизнью, попытался прошептать ему по-французски о голоде и болезнях. Фон Браун на мгновение взглянул на него пустыми, невидящими глазами, как на помеху, и продолжил разговор с офицером СС. В тот момент я понял окончательно: эти люди продали душу. Их бог – это ракета. А мы – всего лишь расходный материал в его производстве. Величие их мысли измерялось глубиной нашего падения".Производство ракет началось в декабре 1943 года и продолжалось до марта 1945 года. Помимо Фау-2 (их собирали до 35 в сутки) на заводе изготавливали крылатые ракеты Фау-1, а также двигатели для самолётов Ме-262 и Ar-234, жидкий кислород и т.п. В 1945 году тут развернули производство неуправляемых** зенитных ракет "Тайфун" и ракет воздушного базирования "Оркан". Фау-2 собирали около десятка в сутки, всего их было выпущено 5946 (по плану должно было быть 13,5 тыс.), плюс ещё около 6 тыс. Фау-1.Союзники о существовании завода знали примерно с конца 1944 года, но считали его неуязвимым даже для британских сейсмических бомб типа "Толлбой" и "Гранд слэм". Скорее всего так оно и было – толщина скального купола достигала 70 метров. Потому они ограничивались бомбардировкой примыкающей к заводу инфраструктуры, эффект которой был ограничен.Перед приходом американских войск большая часть заключённых была эвакуирована – в туннелях Миттельверке были оставлены без воды и пищи три тысячи наиболее измождённых и больных, которых и освободили 11 апреля.В июле 1945 года завод был передан советской администрации (Тюрингию обменяли на Западный Берлин). До этого американцы вывезли оттуда 11 эшелонов имущества. Главное же, что в Америку отправились фон Браун и Дорнбергер. Всё не востребованное американцами было вывезено в СССР, где Королёв на основе Фау-2 и с учётом опыта её эксплуатации в 1948 году разработал ракету Р-1 (в 1950-м принята на вооружение под индексом 8А11).Поскольку Р-1 была вариантом Фау, то и топливо было таким же. Черток потом вспоминал комментарий одного из генералов:"Что вы делаете? Заливаете в ракету более четырёх тонн спирта. Да если дать моей дивизии этот спирт, она любой город возьмет с хода. А ракета ваша в этот город даже не попадет! Кому же это нужно?"В 1948 году один из выходов подземного комплекса был подорван. Как утверждается в нескольких статьях – из-за запаха мёртвых тел. Утверждение странное, поскольку туннели уцелели и источник запаха тоже.С 1954 года на основе уцелевших сооружений лагеря "Дора" (крематорий, публичный дом и т.п.) и завода создаётся мемориальный комплекс, а в 2005 году – музей***, для которого был пробит новый вход в подземные сооружения. Под музей используется около километра туннелей. Остальные просто опасны – частью обрушились, частью затоплены. Считается, что некоторые туннели по-прежнему заминированы, хотя разминированием занимались и американские, и советские, и немецкие сапёры.* Комплекс в Пенемюнде полностью уничтожен не был. В 1945 году именно оттуда бежал на угнанном самолёте летчик Михаил Девятаев.** У немцев были и управляемые ракеты Wasserfall, но на вооружение они поступить не успели.*** Совпадение с установлением демо-версии нацистского режима на Украине – случайно. Наверное.

https://ukraina.ru/20260615/uroki-proshlogo-podzemnye-zavody-osazhdnnogo-sevastopolya--1080128322.html

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