https://ukraina.ru/20260702/frantsiya-naznachila-vykup-za-zakhvachennyy-eyu-tanker-1080953355.html
Франция назначила выкуп за захваченный ею танкер
Франция назначила выкуп за захваченный ею танкер - 02.07.2026 Украина.ру
Франция назначила выкуп за захваченный ею танкер
Захваченный французскими военными иностранный танкер Tagor сможет покинуть территорию Франции после уплаты владельцем штрафа в миллион евро. Об этом заявила прокуратура французского города Бреста
2026-07-02T14:36
2026-07-02T14:36
2026-07-02T14:36
новости
франция
брест
россия
ес
международная политика
международное право
пираты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/03/1079763837_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_36d973309a059523709e33ab8384e181.jpg
Капитан захваченного в Атлантике французскими силовиками танкера Tagor был освобождён ранее освобождён по решению прокуратуры французского города Бреста. Капитан с российским гражданством подозревался в нарушении "международных санкций", придуманных в ЕС и противоречащих морскому праву.Теперь же, заявили во французской прокуратуре, танкер покинет залив Дуарнене после выплаты судовладельцем миллиона евро.Ранее, 2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявления Парижа о якобы правомерности задержания танкера Tagor являются примером европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя. Дипломат подчеркнула, что международное морское право позволяет военному кораблю остановить и в строго ограниченных случаях досмотреть судно в открытом море."Однако возможность принудительного изменения маршрута судна и его конвоирования из открытого моря - морского пространства, в котором действует неограниченная свобода судоходства, - в порт государства военного корабля международными договорами не предусмотрена", - пояснила Захарова.Ранее на эту тему: МИД РФ требует освобождения захваченного Францией российского капитана танкера TagorБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цели удара по Киеву, атака на посольство в Швеции, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
франция
брест
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/03/1079763837_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_8287987404127d451cc4f35e8818140a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, франция, брест, россия, ес, международная политика, международное право, пираты
Новости, Франция, Брест, Россия, ЕС, Международная политика, международное право, пираты
Франция назначила выкуп за захваченный ею танкер
Захваченный французскими военными иностранный танкер Tagor сможет покинуть территорию Франции после уплаты владельцем штрафа в миллион евро. Об этом заявила прокуратура французского города Бреста
Капитан захваченного в Атлантике французскими силовиками танкера Tagor был освобождён ранее освобождён по решению прокуратуры французского города Бреста. Капитан с российским гражданством подозревался в нарушении "международных санкций", придуманных в ЕС и противоречащих морскому праву.
Теперь же, заявили во французской прокуратуре, танкер покинет залив Дуарнене после выплаты судовладельцем миллиона евро.
Ранее, 2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявления Парижа о якобы правомерности задержания танкера Tagor являются примером европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя. Дипломат подчеркнула, что международное морское право позволяет военному кораблю остановить и в строго ограниченных случаях досмотреть судно в открытом море.
"Однако возможность принудительного изменения маршрута судна и его конвоирования из открытого моря - морского пространства, в котором действует неограниченная свобода судоходства, - в порт государства военного корабля международными договорами не предусмотрена", - пояснила Захарова.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.