https://ukraina.ru/20260702/frantsiya-naznachila-vykup-za-zakhvachennyy-eyu-tanker-1080953355.html

Франция назначила выкуп за захваченный ею танкер

Франция назначила выкуп за захваченный ею танкер - 02.07.2026 Украина.ру

Франция назначила выкуп за захваченный ею танкер

Захваченный французскими военными иностранный танкер Tagor сможет покинуть территорию Франции после уплаты владельцем штрафа в миллион евро. Об этом заявила прокуратура французского города Бреста

2026-07-02T14:36

2026-07-02T14:36

2026-07-02T14:36

новости

франция

брест

россия

ес

международная политика

международное право

пираты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/03/1079763837_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_36d973309a059523709e33ab8384e181.jpg

Капитан захваченного в Атлантике французскими силовиками танкера Tagor был освобождён ранее освобождён по решению прокуратуры французского города Бреста. Капитан с российским гражданством подозревался в нарушении "международных санкций", придуманных в ЕС и противоречащих морскому праву.Теперь же, заявили во французской прокуратуре, танкер покинет залив Дуарнене после выплаты судовладельцем миллиона евро.Ранее, 2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявления Парижа о якобы правомерности задержания танкера Tagor являются примером европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя. Дипломат подчеркнула, что международное морское право позволяет военному кораблю остановить и в строго ограниченных случаях досмотреть судно в открытом море."Однако возможность принудительного изменения маршрута судна и его конвоирования из открытого моря - морского пространства, в котором действует неограниченная свобода судоходства, - в порт государства военного корабля международными договорами не предусмотрена", - пояснила Захарова.Ранее на эту тему: МИД РФ требует освобождения захваченного Францией российского капитана танкера TagorБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цели удара по Киеву, атака на посольство в Швеции, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

франция

брест

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, брест, россия, ес, международная политика, международное право, пираты