Франция назначила выкуп за захваченный ею танкер - 02.07.2026 Украина.ру
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Франция назначила выкуп за захваченный ею танкер
Франция назначила выкуп за захваченный ею танкер - 02.07.2026 Украина.ру
Франция назначила выкуп за захваченный ею танкер
Захваченный французскими военными иностранный танкер Tagor сможет покинуть территорию Франции после уплаты владельцем штрафа в миллион евро. Об этом заявила прокуратура французского города Бреста
2026-07-02T14:36
2026-07-02T14:36
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Капитан захваченного в Атлантике французскими силовиками танкера Tagor был освобождён ранее освобождён по решению прокуратуры французского города Бреста. Капитан с российским гражданством подозревался в нарушении "международных санкций", придуманных в ЕС и противоречащих морскому праву.Теперь же, заявили во французской прокуратуре, танкер покинет залив Дуарнене после выплаты судовладельцем миллиона евро.Ранее, 2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявления Парижа о якобы правомерности задержания танкера Tagor являются примером европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя. Дипломат подчеркнула, что международное морское право позволяет военному кораблю остановить и в строго ограниченных случаях досмотреть судно в открытом море."Однако возможность принудительного изменения маршрута судна и его конвоирования из открытого моря - морского пространства, в котором действует неограниченная свобода судоходства, - в порт государства военного корабля международными договорами не предусмотрена", - пояснила Захарова.Ранее на эту тему: МИД РФ требует освобождения захваченного Францией российского капитана танкера TagorБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цели удара по Киеву, атака на посольство в Швеции, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, франция, брест, россия, ес, международная политика, международное право, пираты
Новости, Франция, Брест, Россия, ЕС, Международная политика, международное право, пираты

Франция назначила выкуп за захваченный ею танкер

14:36 02.07.2026
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP
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Захваченный французскими военными иностранный танкер Tagor сможет покинуть территорию Франции после уплаты владельцем штрафа в миллион евро. Об этом заявила прокуратура французского города Бреста
Капитан захваченного в Атлантике французскими силовиками танкера Tagor был освобождён ранее освобождён по решению прокуратуры французского города Бреста. Капитан с российским гражданством подозревался в нарушении "международных санкций", придуманных в ЕС и противоречащих морскому праву.
Теперь же, заявили во французской прокуратуре, танкер покинет залив Дуарнене после выплаты судовладельцем миллиона евро.
Ранее, 2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявления Парижа о якобы правомерности задержания танкера Tagor являются примером европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя. Дипломат подчеркнула, что международное морское право позволяет военному кораблю остановить и в строго ограниченных случаях досмотреть судно в открытом море.
"Однако возможность принудительного изменения маршрута судна и его конвоирования из открытого моря - морского пространства, в котором действует неограниченная свобода судоходства, - в порт государства военного корабля международными договорами не предусмотрена", - пояснила Захарова.
Ранее на эту тему: МИД РФ требует освобождения захваченного Францией российского капитана танкера Tagor
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цели удара по Киеву, атака на посольство в Швеции, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 июля
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