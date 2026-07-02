https://ukraina.ru/20260702/tseli-udara-po-kievu-ataka-na-posolstvo-v-shvetsii-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-2-iyulya-1080946711.html

Цели удара по Киеву, атака на посольство в Швеции, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 июля

Цели удара по Киеву, атака на посольство в Швеции, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 июля - 02.07.2026 Украина.ру

Цели удара по Киеву, атака на посольство в Швеции, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 июля

Минобороны РФ рассказало о целях удара по Киеву. Посольство России в Швеции атаковали беспилотники. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-07-02T13:00

2026-07-02T13:00

2026-07-02T13:00

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Минобороны России назвало цели удара по Киеву."Вооружёнными Силами Российской Федерации, в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России, нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях", – гласила сводка Минобороны РФ.Там же утверждалось, что в Киеве был повреждён ряд предприятий: агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО "РАДИОНИКС"; ООО "Научно-производственная компания "АТЛОН АВИА"; ГП "Антонов"; АО "Киевский радиозавод", ООО "ТРИМЕН-УКРАИНА"; промышленное предприятие КИЕВ-25; транспортно-логистический центр "МЛП-ЧАЙКА"; склад горюче-смазочных материалов КИЕВ-3 (ООО "Грандтерминал"), а также газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК.ООО "РАДИОНИКС" является ключевой научно-производственной базой, выпускающей системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования "Фламинго", оперативно-тактических ракет "Файер Пойнт-7, -9", управляемых ракет "Нептун-МД" и зенитных управляемых ракет (проект "Клон"). Также продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности ВВС Украины и их способность противостоять системам противовоздушной обороны"АТЛОН АВИА" является одним из ключевых предприятий ВПК Украины, обеспечивающим ВСУ беспилотными летательными аппаратами большой дальности Ан-196 "Лютый", ударными БпЛА "Магура УА", а также БпЛА других типов и барражирующими боеприпасами, указали в Минобороны РФ.ГП "Антонов"– основная производственная база на Украине, осуществляющая разработку и выпуск пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборку и модернизацию беспилотных летательных аппаратов большой дальности Ан-196 "Лютый".Ракетный агрегатно-детальный завод (АО "Киевский радиозавод", ООО "ТРИМЕН-УКРАИНА"), отметили в Минобороны РФ, является ведущим предприятием, осуществляющим модернизацию прицельных комплексов для всех типов танков и БМП, производящихся на Украине, выпуск оптических прицелов и приборов наведения для бронетехники, а также комплектующих практически для всех разведывательных и ударных БпЛА."Кроме того, интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники, выпускаемые предприятием, напрямую влияют на боевые возможности данных систем, состоящих на вооружении ВСУ", – отмечалось в сводке.Промышленное предприятие КИЕВ-25 ("ПВ ГРУПП УКРАИНА") осуществляет производство и хранение программно-аппаратных средств комплекса радиоэлектронной борьбы "Лима" для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения.Транспортно-логистический центр "МЛП-ЧАЙКА", указали в Минобороны РФ, используеся для хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, боевых частей и боеприпасов к ним, а также различных комплектующих к вооружению и технике, поступающих из-за рубежа;Склад горюче-смазочных материалов КИЕВ-3 (ООО "Грандтерминал") обеспечивает поставки дизельного топлива с линейной производственно-диспетчерской станции Новоград-Волынский для воинских частей киевского гарнизона, в том числе обеспечивающих противовоздушное прикрытие военных объектов. Кроме того, дизельное топливо с данного склада направляется подразделениям ВСУ в зону боевых действий.Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества Александр Коц в то же время призвал не строить иллюзий по итогам удара."Иллюзий по итогам одной ночи строить не стоит. Часть производства "Лютого" и "Фламинго" уже вынесена за пределы Украины — в Польшу и страны Прибалтики. Часть площадок в Киеве после прошлогодних ударов работает распределённо, в разнесённых цехах и подземных участках. Это работа на недели и месяцы: методично прореживать научно-производственный контур, срезать логистику и топливо, накрывать аэродромный периметр. Сегодня — "Радионикс", "Антонов", "Атлон Авиа" и "Чайка". До этого — августовская серия по "Спецоборонмашу" и "Киеву-22". Дальше — то, что киевский режим ещё считает своим глубоким тылом", – отметил он.Мэр Киева Виталий Кличко назвал минувшую ночь "страшной"."Самая массированная атака <…> — по городу наносились удары баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и БПЛА", — цитирует Кличко РИА Новости.По его словам, повреждения есть во всех районах города. 3 июля объявлен в Киеве траурным днём.Атака на посольствоРоссийское посольство в Швеции ночью подверглось нападению беспилотников, сообщило диппредставительство в своём телеграм-канале."2 июля 2026 года около двух часов ночи Посольство России в Швеции подверглось очередной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. Один квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской. Второй дрон, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал (по всей видимости, не случайно) на нашу территорию в непосредственной близости от здания Роспосольства", – указывалось в публикации.В посольстве подчеркнули, что последнее обстоятельство говорит о том, что российские дипломаты имеют дело не просто с провокацией, а с откровенной попыткой запугивания."На это скажем прямо – не получится", – подчеркнули в посольстве.Там же указали, что подобные случаи стали систематическими."Примечательно, что подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер. Шведские власти в соответствии с Венской Конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г. обязаны обеспечить неприкосновенность и безопасность иностранных дипломатических представительств на территории Королевства. Однако на деле правоохранительные органы Швеции лишь формально фиксируют атаки на российское Посольство. К каким-либо результатам расследование этих провокаций, счет которым идёт уже на десятки, более чем за два года так и не привело", – заявили в посольстве.В таких условиях, подчеркнули в посольстве, вся ответственность за продолжение атак на дипломатическую миссию России и их возможные последствия ложится на шведскую сторону.Предыдущее нападение с использованием дронов произошло в ноябре прошлого года. Тогда злоумышленники сбросили краску на торговое представительство. Как заявляли в дипмиссии, с мая 2024 года российские загранучреждения в Швеции подверглись порядка 20 атакам.Обстрелы и налётыУтром 2 июля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение ночи, в период с 20:00 по московскому времени 1 июля до 07:00 по московскому времени 2 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 327 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утром написал о последствиях украинской атаки на регион."С ночи Нижегородская область отражает атаку вражеских БПЛА, силы ПВО уничтожили 30 аппаратов. Падение обломков вызвало некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов. С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителя. Приношу искренние соболезнования его родным и близким, разделяем их горе и обязательно окажем всю необходимую поддержку. По предварительным данным, есть еще четверо пострадавших, им оказывается оперативная медицинская помощь, один человек госпитализирован. Специалисты экстренных служб находятся на местах инцидентов, работа ПВО продолжается", – отмечал он в 08:00.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по документированию военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 8 атак на этот регион России: 3 на горловском и по 1 на макеевском, ясиноватском, светлодарском, володарском и старобешевском направлениях, выпустив в общей сложности 20 боеприпасов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены спецтехника, легковые и грузовые автомобили и 4 объекта гражданской инфраструктуры.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 16 дронов противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили 20 снарядов по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 6; Каховка — 5; Князе-Григоровка — 3; Новая Каховка — 4; Чулаковка — 2", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Пролетарка, Каховка, Новая Маячка и Корсунка.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал и об отражении атак беспилотников."ПВО и МОГ отразили очередную ночную воздушную атаку ВСУ на Херсонскую область: сбито 26 ударных БПЛА самолётного типа. Наши военные круглосуточно защищают мирных жителей, логистические и инфраструктурные объекты региона", – подчеркнул Сальдо.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о гибели в результате украинской атаки двух сотрудников коммунальных служб."В результате вражеской атаки БпЛА во время проведения ремонтно-восстановительных работ погибли сотрудники "Запорожьеэнерго", филиала АО "Юго-Западная ЭСК". От полученных ранений на месте скончались слесарь и начальник Токмакского района электрических сетей. Несмотря на смертельную опасность, наши энергетики каждый день выходят на трудовой пост, обеспечивая жизнь региона. Их мужество и самоотверженность — это настоящий подвиг, который мы никогда не забудем", – заявил Балицкий.Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всему коллективу "Запорожьеэнерго"."Светлая память героям, павшим при исполнении долга… Всего с начала специальной военной операции от рук киевских нацистов во время выполнения работ по восстановлению электроснабжения погибли 28 сотрудников энергопредприятий, которые сегодня являются филиалами АО "Юго-Западная электросетевая компания". Ещё 77 сотрудников получили ранения", – отметил Балицкий.Утром 2 июля Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины"Над Алексеевским округом сбиты 15 беспилотников. Без пострадавших. В Белгородском округе по посёлку Октябрьский, сёлам Бессоновка, Болдыревка, Красный Октябрь, Николаевка, Никольское, Отрадное, Таврово, Чайки, Ясные Зори и хутору Валковский выпущен один боеприпас в ходе одного ракетного обстрела и произведены атаки 21 беспилотника, 18 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Октябрьский повреждены 2 ГАЗели, в селе Отрадное — 2 частных дома и 2 хозпостройки, в селе Никольское — частный дом и предприятие", — указывалось в сводке.В Борисовском округе по посёлку Борисовка, сёлам Акулиновка, Грузское, Никитское и Хотмыжск совершены удары 8 беспилотников, 3 из которых сбиты."В посёлке Борисовка от детонации FPV-дрона ранены двое: мужчина и женщина. Оба продолжают лечение амбулаторно", – сообщал Оперштаб.На месте атаки повреждена хозпостройка. В селе Хотмыжск повреждён инфраструктурный объект."В Валуйском округе посёлок Уразово и хутор Михайловка атакованы 11 беспилотниками, 10 из которых сбиты. В посёлке Уразово в результате атаки беспилотника на автомобиль погиб мужчина. Три человека получили ранения. Один пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован в Валуйскую ЦРБ. Остальные отпущены на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждены коммерческий объект и 5 машин, одна из которых сгорела", – указывалось в сводке.В Вейделевском округе сбиты 22 беспилотника самолётного типа."В селе Малакеево в результате удара беспилотника по частному дому погиб мужчина. Его супруга получила ранение. Пострадавшая продолжает лечение амбулаторно. Домовладение повреждено огнём. На окраине села Зенино во время выполнения служебных задач пострадал боец "Орлана". Мужчина госпитализирован в Валуйскую ЦРБ", – сообщал Оперштаб.В Волоконовском округе по посёлкам Волоконовка, Пятницкое и селу Новоивановка совершены атаки 10 беспилотников, 5 из которых сбиты."В посёлке Волоконовка в результате детонации дрона на предприятии ранен мирный житель. Мужчина после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение", – отмечалось в сводке.На месте атаки повреждён грузовой автомобиль. В посёлке Пятницкое повреждена транспортная инфраструктура, в селе Новоивановка — гараж.В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлкам Горьковский, Хотмыжск, сёлам Безымено, Головчино, Казачья Лисица, Ломное, Почаево, Рождественка, Смородино и Сподарюшино в ходе 3 обстрелов выпущено 8 боеприпасов, один раз сброшены 2 взрывных устройства с БПЛА и произведены удары 29 беспилотников, 13 из которых сбиты. В городе Грайворон повреждены частный дом и грузовой автомобиль, в селе Головчино огнём уничтожена машина, в селе Ломное повреждён грузовой автомобиль, в посёлке Хотмыжск — частный дом. Ночью в Грайвороне при атаке дрона повреждён социальный объект.Над Губкинским округом сбит БПЛА самолётного типа. Последствий нет."Над Корочанским округом сбиты 2 беспилотника. Без последствий. Над Красногвардейским округом сбит беспилотник самолётного типа. Повреждений нет", – указывалось в сводке.В Краснояружском округе по посёлкам Дубино, Красная Яруга, Отрадовский, Прилесье, Степное, сёлам Графовка, Илек-Пеньковка, Репяховка, хуторам Архипов, Вязовской, Первомайский и Фищево выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 47 беспилотников, 37 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Красная Яруга повреждены социальный и коммерческий объекты, 3 автомобиля и объект инфраструктуры, в хуторе Вязовской — частный дом и объект инфраструктуры на предприятии, на участке автодороги Красная Яруга — Березовка — ГАЗель, в селе Репяховка — гараж, автомобиль, а также сгорел частный дом.Над Новооскольским округом сбиты 6 беспилотников. Без последствий."В Ракитянском округе по посёлкам Пролетарский, Ракитное, сёлам Илек-Кошары, Трефиловка и хутору Петровский один раз сброшено взрывное устройство с БПЛА и произведены атаки 10 беспилотников, 7 из которых сбиты. В посёлке Пролетарский повреждена транспортная инфраструктура", – сообщалось в сводке.Над Ровеньским округом сбиты 8 беспилотников. Без повреждений.В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Александровка, Архангельское, Бершаково, Верхнеберезово, Вознесеновка, Дмитриевка, Маломихайловка, Нежеголь, Новая Таволжанка и Ржевка нанесены удары 40 беспилотников, 24 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино при атаке дрона на спецтехнику пострадал мужчина. Он продолжает стационарное лечение в городской больнице №2 г. Белгорода. В селе Новая Таволжанка повреждены 4 автомобиля и 2 частных дома, в селе Архангельское — 2 частных дома, 2 хозпостройки и машина, в Шебекино — 2 коммерческих объекта, техническое сооружение и 2 единицы спецтехники, одна из которых сгорела, в селе Ржевка — автомобиль. Сегодня ночью и утром в результате атак дронов в селе Дмитриевка повреждён объект инфраструктуры, в городе Шебекино — 2 машины.В Яковлевском округе в посёлке Томаровка в результате атаки беспилотника повреждён коммерческий объект.О происходящем на Украине — в статье Сергея Зуева "Общество победившего социал-дарвинизма. Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг".

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https://ukraina.ru/20260701/prevraschenie-ukrainy-v-khab-terroristicheskoy-organizatsii-iranskaya-sdelka-khronika-sobytiy-na-utro-1-1080856647.html

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эксклюзив, хроники, евгений балицкий, владимир сальдо, глеб никитин, вооруженные силы украины, посольство, швеция, киев, россия