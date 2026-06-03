https://ukraina.ru/20260603/mid-rf-trebuet-osvobozhdeniya-zakhvachennogo-frantsiey-rossiyskogo-kapitana-tankera-tagor--1079765025.html

МИД РФ требует освобождения захваченного Францией российского капитана танкера Tagor

МИД РФ требует освобождения захваченного Францией российского капитана танкера Tagor - 03.06.2026 Украина.ру

МИД РФ требует освобождения захваченного Францией российского капитана танкера Tagor

Российское посольство потребовало от официального Парижа предоставить консульский доступ к взятому под стражу гражданину РФ, а также освобождения пленника и правовых обоснований инцидента. Об этом сообщает 3 июня Украина.ру

2026-06-03T13:27

2026-06-03T13:27

2026-06-03T13:27

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В понедельник власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor. Капитаном танкера является гражданин России. Захват судна был осуществлён французскими военнослужащими в международных морских водах с участием "других стран" и под предлогом якобы нарушения судном неких "международных санкций". Официальная Москва считает предлог надуманным, квалифицируя действия французской стороны как нарушение международного права с признаками пиратства.Капитаном танкера является гражданин России. Морское право на стороне капитана судна и судовладельца, считают в Москве.Париж ссылается на некие "международные санкции" - вероятно, незаконные антироссийские дискриминационные меры Евросоюза, которые противоречат нормам ООН и международным правовым обязательствам Франции.Накануне, 2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявления Парижа о якобы правомерности задержания танкера Tagor являются примером европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя. Дипломат подчеркнула, что международное морское право позволяет военному кораблю остановить и в строго ограниченных случаях досмотреть судно в открытом море."Однако возможность принудительного изменения маршрута судна и его конвоирования из открытого моря - морского пространства, в котором действует неограниченная свобода судоходства, - в порт государства военного корабля международными договорами не предусмотрена", - пояснила Захарова.Ранее на эту тему: Захарова заявила о последствиях "пиратских" действий Парижа против судов с "удобными флагами"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трагедия в ДНР, атака на Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, париж, франция, мария захарова, украина.ру, ес, оон, пираты, международные отношения, международная политика, антироссийские санкции