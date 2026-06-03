https://ukraina.ru/20260603/mid-rf-trebuet-osvobozhdeniya-zakhvachennogo-frantsiey-rossiyskogo-kapitana-tankera-tagor--1079765025.html
МИД РФ требует освобождения захваченного Францией российского капитана танкера Tagor
МИД РФ требует освобождения захваченного Францией российского капитана танкера Tagor - 03.06.2026 Украина.ру
МИД РФ требует освобождения захваченного Францией российского капитана танкера Tagor
Российское посольство потребовало от официального Парижа предоставить консульский доступ к взятому под стражу гражданину РФ, а также освобождения пленника и правовых обоснований инцидента. Об этом сообщает 3 июня Украина.ру
2026-06-03T13:27
2026-06-03T13:27
2026-06-03T13:27
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В понедельник власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor. Капитаном танкера является гражданин России. Захват судна был осуществлён французскими военнослужащими в международных морских водах с участием "других стран" и под предлогом якобы нарушения судном неких "международных санкций". Официальная Москва считает предлог надуманным, квалифицируя действия французской стороны как нарушение международного права с признаками пиратства.Капитаном танкера является гражданин России. Морское право на стороне капитана судна и судовладельца, считают в Москве.Париж ссылается на некие "международные санкции" - вероятно, незаконные антироссийские дискриминационные меры Евросоюза, которые противоречат нормам ООН и международным правовым обязательствам Франции.Накануне, 2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявления Парижа о якобы правомерности задержания танкера Tagor являются примером европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя. Дипломат подчеркнула, что международное морское право позволяет военному кораблю остановить и в строго ограниченных случаях досмотреть судно в открытом море."Однако возможность принудительного изменения маршрута судна и его конвоирования из открытого моря - морского пространства, в котором действует неограниченная свобода судоходства, - в порт государства военного корабля международными договорами не предусмотрена", - пояснила Захарова.Ранее на эту тему: Захарова заявила о последствиях "пиратских" действий Парижа против судов с "удобными флагами"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трагедия в ДНР, атака на Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, париж, франция, мария захарова, украина.ру, ес, оон, пираты, международные отношения, международная политика, антироссийские санкции
Новости, Россия, Париж, Франция, Мария Захарова, Украина.ру, ЕС, ООН, пираты, международные отношения, Международная политика, антироссийские санкции
МИД РФ требует освобождения захваченного Францией российского капитана танкера Tagor
Российское посольство потребовало от официального Парижа предоставить консульский доступ к взятому под стражу гражданину РФ, а также освобождения пленника и правовых обоснований инцидента. Об этом сообщает 3 июня Украина.ру
В понедельник власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor. Капитаном танкера является гражданин России.
Захват судна был осуществлён французскими военнослужащими в международных морских водах с участием "других стран" и под предлогом якобы нарушения судном неких "международных санкций". Официальная Москва считает предлог надуманным, квалифицируя действия французской стороны как нарушение международного права с признаками пиратства.
Капитаном танкера является гражданин России. Морское право на стороне капитана судна и судовладельца, считают в Москве.
Париж ссылается на некие "международные санкции" - вероятно, незаконные антироссийские дискриминационные меры Евросоюза, которые противоречат нормам ООН и международным правовым обязательствам Франции.
Накануне, 2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявления Парижа о якобы правомерности задержания танкера Tagor являются примером европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя. Дипломат подчеркнула, что международное морское право позволяет военному кораблю остановить и в строго ограниченных случаях досмотреть судно в открытом море.
"Однако возможность принудительного изменения маршрута судна и его конвоирования из открытого моря - морского пространства, в котором действует неограниченная свобода судоходства, - в порт государства военного корабля международными договорами не предусмотрена", - пояснила Захарова.
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