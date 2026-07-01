"Забирайте Украину, только дайте время": Ищенко объяснил, зачем Трампу был нужен Анкоридж - 01.07.2026 Украина.ру
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"Забирайте Украину, только дайте время": Ищенко объяснил, зачем Трампу был нужен Анкоридж
"Забирайте Украину, только дайте время": Ищенко объяснил, зачем Трампу был нужен Анкоридж - 01.07.2026 Украина.ру
"Забирайте Украину, только дайте время": Ищенко объяснил, зачем Трампу был нужен Анкоридж
В России по-разному относятся к перспективе договориться с США, но в элите сложился консенсус: с Западом в принципе невозможно вести диалог. Одни считают, что договориться можно, другие — что это невозможно с самого начала. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-07-01T13:51
2026-07-01T13:51
новости
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сергей лавров
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мир без границ
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После саммита G7 в Эвиане прозвучали жесткие заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Анкоридж мог быть нужен Западу для паузы и вооружения Украины. Рассуждая о целях переговоров в Анкоридже, эксперт обратил внимание на то, что, по его мнению, проблема гораздо глубже, чем это представляет Лавров."Дело не в том, что Анкоридж был нужен для перевооружения Украины. Тут Лавров даже преуменьшает проблему. Анкоридж нужен был для перевооружения США", — сказал Ищенко.По мнению политолога, Трамп готов был пожертвовать Украиной. "Украиной Трамп как раз готов был пожертвовать. "Забирайте ее. Только дайте время, чтобы мы собрались с новыми силами и опять начали воевать против вас", — добавил он.Эксперт также отметил, что в России исходили из иного расчета: если заключить мир на Украине, то Россия сможет собраться с силами более активно и эффективно, чем США. При этом в российской элите, по его словам, сложился консенсус, что с Западом в принципе невозможно вести какой-то диалог."Понятно, что в России по-разному относятся к перспективе договориться с США. Кто-то считает, что договориться можно. Кто-то считает, что она изначально отсутствовала. Но эти заявления Лаврова говорят о том, что в российской элите сложился консенсус по поводу того, что с Западом в принципе невозможно вести какой-то диалог", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Павла Волкова "Сенатор Джон Крейн: Российско-украинский конфликт выгоден США, но ведь все ищут свою выгоду" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, ростислав ищенко, сша, дональд трамп, сергей лавров, украина.ру, мир без границ, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, чем закончились переговоры, новости россии, новости россии и украины, прогнозы сво, прогнозы по украине
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"Забирайте Украину, только дайте время": Ищенко объяснил, зачем Трампу был нужен Анкоридж

13:51 01.07.2026
 
© AP / Julia Demaree NikhinsonПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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В России по-разному относятся к перспективе договориться с США, но в элите сложился консенсус: с Западом в принципе невозможно вести диалог. Одни считают, что договориться можно, другие — что это невозможно с самого начала. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
После саммита G7 в Эвиане прозвучали жесткие заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Анкоридж мог быть нужен Западу для паузы и вооружения Украины. Рассуждая о целях переговоров в Анкоридже, эксперт обратил внимание на то, что, по его мнению, проблема гораздо глубже, чем это представляет Лавров.
"Дело не в том, что Анкоридж был нужен для перевооружения Украины. Тут Лавров даже преуменьшает проблему. Анкоридж нужен был для перевооружения США", — сказал Ищенко.
По мнению политолога, Трамп готов был пожертвовать Украиной. "Украиной Трамп как раз готов был пожертвовать. "Забирайте ее. Только дайте время, чтобы мы собрались с новыми силами и опять начали воевать против вас", — добавил он.
Эксперт также отметил, что в России исходили из иного расчета: если заключить мир на Украине, то Россия сможет собраться с силами более активно и эффективно, чем США. При этом в российской элите, по его словам, сложился консенсус, что с Западом в принципе невозможно вести какой-то диалог.
"Понятно, что в России по-разному относятся к перспективе договориться с США. Кто-то считает, что договориться можно. Кто-то считает, что она изначально отсутствовала. Но эти заявления Лаврова говорят о том, что в российской элите сложился консенсус по поводу того, что с Западом в принципе невозможно вести какой-то диалог", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале Павла Волкова "Сенатор Джон Крейн: Российско-украинский конфликт выгоден США, но ведь все ищут свою выгоду" на сайте Украина.ру.
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