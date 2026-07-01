https://ukraina.ru/20260701/zabirayte-ukrainu-tolko-dayte-vremya-ischenko-obyasnil-zachem-trampu-byl-nuzhen-ankoridzh-1080873145.html

"Забирайте Украину, только дайте время": Ищенко объяснил, зачем Трампу был нужен Анкоридж

"Забирайте Украину, только дайте время": Ищенко объяснил, зачем Трампу был нужен Анкоридж - 01.07.2026 Украина.ру

"Забирайте Украину, только дайте время": Ищенко объяснил, зачем Трампу был нужен Анкоридж

В России по-разному относятся к перспективе договориться с США, но в элите сложился консенсус: с Западом в принципе невозможно вести диалог. Одни считают, что договориться можно, другие — что это невозможно с самого начала. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-01T13:51

2026-07-01T13:51

2026-07-01T13:51

новости

украина

россия

ростислав ищенко

сша

дональд трамп

сергей лавров

украина.ру

мир без границ

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1d/1080741299_0:176:1125:809_1920x0_80_0_0_3cf299d558c4b1b8ab31dfa6c23df1d0.jpg

После саммита G7 в Эвиане прозвучали жесткие заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Анкоридж мог быть нужен Западу для паузы и вооружения Украины. Рассуждая о целях переговоров в Анкоридже, эксперт обратил внимание на то, что, по его мнению, проблема гораздо глубже, чем это представляет Лавров."Дело не в том, что Анкоридж был нужен для перевооружения Украины. Тут Лавров даже преуменьшает проблему. Анкоридж нужен был для перевооружения США", — сказал Ищенко.По мнению политолога, Трамп готов был пожертвовать Украиной. "Украиной Трамп как раз готов был пожертвовать. "Забирайте ее. Только дайте время, чтобы мы собрались с новыми силами и опять начали воевать против вас", — добавил он.Эксперт также отметил, что в России исходили из иного расчета: если заключить мир на Украине, то Россия сможет собраться с силами более активно и эффективно, чем США. При этом в российской элите, по его словам, сложился консенсус, что с Западом в принципе невозможно вести какой-то диалог."Понятно, что в России по-разному относятся к перспективе договориться с США. Кто-то считает, что договориться можно. Кто-то считает, что она изначально отсутствовала. Но эти заявления Лаврова говорят о том, что в российской элите сложился консенсус по поводу того, что с Западом в принципе невозможно вести какой-то диалог", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Павла Волкова "Сенатор Джон Крейн: Российско-украинский конфликт выгоден США, но ведь все ищут свою выгоду" на сайте Украина.ру.

украина

россия

сша

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, ростислав ищенко, сша, дональд трамп, сергей лавров, украина.ру, мир без границ, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, чем закончились переговоры, новости россии, новости россии и украины, прогнозы сво, прогнозы по украине