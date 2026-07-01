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Страны НАТО не смогли согласовать военную поддержку Украины на 2027 год

Страны НАТО не смогли согласовать военную поддержку Украины на 2027 год - 01.07.2026 Украина.ру

Страны НАТО не смогли согласовать военную поддержку Украины на 2027 год

Члены Североатлантического альянса не договорились о долгосрочных обязательствах по военной помощи Киеву на 2027 год в преддверии саммита в Турции. Об этом 1 июля сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники

2026-07-01T15:56

2026-07-01T15:56

2026-07-01T15:56

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Против принятия решения выступила Италия. В результате удалось согласовать лишь финансирование на 2026 год — 70 миллиардов евро. Будущее поддержки остаётся под вопросом.Кроме того, по данным издания, США выступили против включения в итоговую декларацию формулировок о "неразрывной связи" безопасности Украины и Европы. В финальной версии осталась лишь фраза о том, что "Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность".Тем временем Еврокомиссия признала: Украина не успевает осваивать выделенные средства. Выплата обещанных €5,9 миллиарда на дроны произведена не полностью — не хватило контрактов. Оставшиеся €900 миллионов ждут, пока Киев оформит документы.Больше новостей дня представлено в обзоре Чистосердечное эстонское признание, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, турция, нато