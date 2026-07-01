Страны НАТО не смогли согласовать военную поддержку Украины на 2027 год - 01.07.2026 Украина.ру
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Страны НАТО не смогли согласовать военную поддержку Украины на 2027 год
Страны НАТО не смогли согласовать военную поддержку Украины на 2027 год - 01.07.2026 Украина.ру
Страны НАТО не смогли согласовать военную поддержку Украины на 2027 год
Члены Североатлантического альянса не договорились о долгосрочных обязательствах по военной помощи Киеву на 2027 год в преддверии саммита в Турции. Об этом 1 июля сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники
2026-07-01T15:56
2026-07-01T15:56
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Против принятия решения выступила Италия. В результате удалось согласовать лишь финансирование на 2026 год — 70 миллиардов евро. Будущее поддержки остаётся под вопросом.Кроме того, по данным издания, США выступили против включения в итоговую декларацию формулировок о "неразрывной связи" безопасности Украины и Европы. В финальной версии осталась лишь фраза о том, что "Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность".Тем временем Еврокомиссия признала: Украина не успевает осваивать выделенные средства. Выплата обещанных €5,9 миллиарда на дроны произведена не полностью — не хватило контрактов. Оставшиеся €900 миллионов ждут, пока Киев оформит документы.Больше новостей дня представлено в обзоре Чистосердечное эстонское признание, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, киев, турция, нато
Новости, Украина, Киев, Турция, НАТО

Страны НАТО не смогли согласовать военную поддержку Украины на 2027 год

15:56 01.07.2026
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP / Virginia Mayo
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Члены Североатлантического альянса не договорились о долгосрочных обязательствах по военной помощи Киеву на 2027 год в преддверии саммита в Турции. Об этом 1 июля сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники
Против принятия решения выступила Италия. В результате удалось согласовать лишь финансирование на 2026 год — 70 миллиардов евро. Будущее поддержки остаётся под вопросом.
Кроме того, по данным издания, США выступили против включения в итоговую декларацию формулировок о "неразрывной связи" безопасности Украины и Европы. В финальной версии осталась лишь фраза о том, что "Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность".
Тем временем Еврокомиссия признала: Украина не успевает осваивать выделенные средства. Выплата обещанных €5,9 миллиарда на дроны произведена не полностью — не хватило контрактов. Оставшиеся €900 миллионов ждут, пока Киев оформит документы.
Больше новостей дня представлено в обзоре Чистосердечное эстонское признание, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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