Страны НАТО не смогли согласовать военную поддержку Украины на 2027 год
© AP / Virginia Mayo
© AP / Virginia Mayo
Члены Североатлантического альянса не договорились о долгосрочных обязательствах по военной помощи Киеву на 2027 год в преддверии саммита в Турции. Об этом 1 июля сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники
Против принятия решения выступила Италия. В результате удалось согласовать лишь финансирование на 2026 год — 70 миллиардов евро. Будущее поддержки остаётся под вопросом.
Кроме того, по данным издания, США выступили против включения в итоговую декларацию формулировок о "неразрывной связи" безопасности Украины и Европы. В финальной версии осталась лишь фраза о том, что "Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность".
Тем временем Еврокомиссия признала: Украина не успевает осваивать выделенные средства. Выплата обещанных €5,9 миллиарда на дроны произведена не полностью — не хватило контрактов. Оставшиеся €900 миллионов ждут, пока Киев оформит документы.
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