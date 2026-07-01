https://ukraina.ru/20260701/ssha-ne-rasschityvayut-na-pobedu-ukrainy--obozrevatel-o-raznoglasiyakh-zapada-1080870086.html

"США не рассчитывают на победу Украины" — Ищенко о разногласиях Запада и расколе в G7

"США не рассчитывают на победу Украины" — Ищенко о разногласиях Запада и расколе в G7 - 01.07.2026 Украина.ру

"США не рассчитывают на победу Украины" — Ищенко о разногласиях Запада и расколе в G7

Саммит G7 в Эвиане обнажил главное противоречие: США хотят давить на Россию, чтобы заключить сделку, а Европа — чтобы одержать победу. Вашингтон не рассчитывает на победу Украины, а европейцы убеждены, что у них не будет второго шанса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-01T13:17

2026-07-01T13:17

2026-07-01T13:18

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Журналист поинтересовался у эксперта, означает ли активизация Запада после саммита "Большой семерки" в Эвиане, что США и Европа заняли единую позицию. Ищенко заявил, что единой позиции нет даже внутри отдельных стран. "Нет, не означает. Пока даже Польша не может занять единую позицию по украинскому конфликту. Там у президента и у премьер-министра разные взгляды на эту проблему", — сказал эксперт.По словам обозревателя, США готовы давить на Россию, чтобы заключить сделку, тогда как Европа настроена добиться победы в конфликте. При этом Вашингтон на победу не рассчитывает — ему нужно перемирие, чтобы решить свои проблемы, а потом с новыми силами заняться Россией."А европейцы считают, что с новыми силами они уже никогда не соберутся: либо они побеждают со старыми силами, либо проигрывают", — добавил Ищенко. Внутри Европы тоже есть разные подходы, но вернуться к сотрудничеству с Россией на прежних условиях уже не получится, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Павла Волкова "Сенатор Джон Крейн: Российско-украинский конфликт выгоден США, но ведь все ищут свою выгоду" на сайте Украина.ру.

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