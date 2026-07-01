"США не рассчитывают на победу Украины" — Ищенко о разногласиях Запада и расколе в G7 - 01.07.2026 Украина.ру
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"США не рассчитывают на победу Украины" — Ищенко о разногласиях Запада и расколе в G7
"США не рассчитывают на победу Украины" — Ищенко о разногласиях Запада и расколе в G7 - 01.07.2026 Украина.ру
"США не рассчитывают на победу Украины" — Ищенко о разногласиях Запада и расколе в G7
Саммит G7 в Эвиане обнажил главное противоречие: США хотят давить на Россию, чтобы заключить сделку, а Европа — чтобы одержать победу. Вашингтон не рассчитывает на победу Украины, а европейцы убеждены, что у них не будет второго шанса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-07-01T13:17
2026-07-01T13:18
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Журналист поинтересовался у эксперта, означает ли активизация Запада после саммита "Большой семерки" в Эвиане, что США и Европа заняли единую позицию. Ищенко заявил, что единой позиции нет даже внутри отдельных стран. "Нет, не означает. Пока даже Польша не может занять единую позицию по украинскому конфликту. Там у президента и у премьер-министра разные взгляды на эту проблему", — сказал эксперт.По словам обозревателя, США готовы давить на Россию, чтобы заключить сделку, тогда как Европа настроена добиться победы в конфликте. При этом Вашингтон на победу не рассчитывает — ему нужно перемирие, чтобы решить свои проблемы, а потом с новыми силами заняться Россией."А европейцы считают, что с новыми силами они уже никогда не соберутся: либо они побеждают со старыми силами, либо проигрывают", — добавил Ищенко. Внутри Европы тоже есть разные подходы, но вернуться к сотрудничеству с Россией на прежних условиях уже не получится, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Павла Волкова "Сенатор Джон Крейн: Российско-украинский конфликт выгоден США, но ведь все ищут свою выгоду" на сайте Украина.ру.
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"США не рассчитывают на победу Украины" — Ищенко о разногласиях Запада и расколе в G7

13:17 01.07.2026 (обновлено: 13:18 01.07.2026)
 
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Саммит G7 в Эвиане обнажил главное противоречие: США хотят давить на Россию, чтобы заключить сделку, а Европа — чтобы одержать победу. Вашингтон не рассчитывает на победу Украины, а европейцы убеждены, что у них не будет второго шанса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист поинтересовался у эксперта, означает ли активизация Запада после саммита "Большой семерки" в Эвиане, что США и Европа заняли единую позицию. Ищенко заявил, что единой позиции нет даже внутри отдельных стран.
"Нет, не означает. Пока даже Польша не может занять единую позицию по украинскому конфликту. Там у президента и у премьер-министра разные взгляды на эту проблему", — сказал эксперт.
По словам обозревателя, США готовы давить на Россию, чтобы заключить сделку, тогда как Европа настроена добиться победы в конфликте. При этом Вашингтон на победу не рассчитывает — ему нужно перемирие, чтобы решить свои проблемы, а потом с новыми силами заняться Россией.
"А европейцы считают, что с новыми силами они уже никогда не соберутся: либо они побеждают со старыми силами, либо проигрывают", — добавил Ищенко.
Внутри Европы тоже есть разные подходы, но вернуться к сотрудничеству с Россией на прежних условиях уже не получится, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале Павла Волкова "Сенатор Джон Крейн: Российско-украинский конфликт выгоден США, но ведь все ищут свою выгоду" на сайте Украина.ру.
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