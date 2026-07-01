https://ukraina.ru/20260701/predstavitel-ssha-pri-nato-poobeschal-chto-kommyunike-sammita-v-ankare-udivit-soderzhaniem-1080903039.html

Представитель США при НАТО пообещал, что коммюнике саммита в Анкаре удивит содержанием

Представитель США при НАТО пообещал, что коммюнике саммита в Анкаре удивит содержанием - 01.07.2026 Украина.ру

Представитель США при НАТО пообещал, что коммюнике саммита в Анкаре удивит содержанием

Представитель Соединённых Штатов при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер заявил, что коммюнике саммита НАТО в Анкаре удивит общественность своим содержанием. "Вы будете очень удивлены содержанием", — сказал он, не раскрыв причины. Об этом сообщил 1 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-01T21:19

2026-07-01T21:19

2026-07-01T21:19

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Уитакер заверил, что окончательная версия коммюнике появится 8 июля. Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и канцлер Германии Фридрих Мерц настояли на приверженности США поддержке Украины.В преддверии саммита в Анкаре, который пройдёт 7–8 июля, дипломаты альянса обсуждают детали итоговой декларации. По данным Politico, в проекте документа союзники по НАТО обязуются предоставить Украине военную помощь в размере 70 миллиардов евро на текущий год с намерением сохранить эквивалентное финансирование на следующий период. Ожидается, что в этом пакете США не будут участвовать. Планируется, что в декларации Россия будет охарактеризована как долгосрочная угроза.На саммите также объявят о новых оборонных контрактах на миллиарды долларов - Зеленский хамит и не осознает пределов: Иванов объяснил причину ультиматумов Киева.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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нато, украина.ру, politico, фридрих мерц, сергей иванов (политик), сша, анкара, украина, владимир зеленский, новости