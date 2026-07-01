https://ukraina.ru/20260701/predstavitel-ssha-pri-nato-poobeschal-chto-kommyunike-sammita-v-ankare-udivit-soderzhaniem-1080903039.html
Представитель США при НАТО пообещал, что коммюнике саммита в Анкаре удивит содержанием
Представитель США при НАТО пообещал, что коммюнике саммита в Анкаре удивит содержанием - 01.07.2026 Украина.ру
Представитель США при НАТО пообещал, что коммюнике саммита в Анкаре удивит содержанием
Представитель Соединённых Штатов при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер заявил, что коммюнике саммита НАТО в Анкаре удивит общественность своим содержанием. "Вы будете очень удивлены содержанием", — сказал он, не раскрыв причины. Об этом сообщил 1 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-01T21:19
2026-07-01T21:19
2026-07-01T21:19
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Уитакер заверил, что окончательная версия коммюнике появится 8 июля. Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и канцлер Германии Фридрих Мерц настояли на приверженности США поддержке Украины.В преддверии саммита в Анкаре, который пройдёт 7–8 июля, дипломаты альянса обсуждают детали итоговой декларации. По данным Politico, в проекте документа союзники по НАТО обязуются предоставить Украине военную помощь в размере 70 миллиардов евро на текущий год с намерением сохранить эквивалентное финансирование на следующий период. Ожидается, что в этом пакете США не будут участвовать. Планируется, что в декларации Россия будет охарактеризована как долгосрочная угроза.На саммите также объявят о новых оборонных контрактах на миллиарды долларов - Зеленский хамит и не осознает пределов: Иванов объяснил причину ультиматумов Киева.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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нато, украина.ру, politico, фридрих мерц, сергей иванов (политик), сша, анкара, украина, владимир зеленский, новости
НАТО, Украина.ру, Politico, Фридрих Мерц, Сергей Иванов (политик), США, Анкара, Украина, Владимир Зеленский, Новости
Представитель США при НАТО пообещал, что коммюнике саммита в Анкаре удивит содержанием
Представитель Соединённых Штатов при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер заявил, что коммюнике саммита НАТО в Анкаре удивит общественность своим содержанием. "Вы будете очень удивлены содержанием", — сказал он, не раскрыв причины. Об этом сообщил 1 июля телеграм-канал Украина.ру
Уитакер заверил, что окончательная версия коммюнике появится 8 июля. Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и канцлер Германии Фридрих Мерц настояли на приверженности США поддержке Украины.
В преддверии саммита в Анкаре, который пройдёт 7–8 июля, дипломаты альянса обсуждают детали итоговой декларации.
По данным Politico, в проекте документа союзники по НАТО обязуются предоставить Украине военную помощь в размере 70 миллиардов евро на текущий год с намерением сохранить эквивалентное финансирование на следующий период.
Ожидается, что в этом пакете США не будут участвовать.
Планируется, что в декларации Россия будет охарактеризована как долгосрочная угроза.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.