https://ukraina.ru/20260701/pozhary-v-chernobylskoy-zone-pochemu-v-kieve-stoit-yadovityy-smog-1080892388.html

Пожары в Чернобыльской зоне. Почему в Киеве стоит ядовитый смог

Пожары в Чернобыльской зоне. Почему в Киеве стоит ядовитый смог - 01.07.2026 Украина.ру

Пожары в Чернобыльской зоне. Почему в Киеве стоит ядовитый смог

Киев накрыло густым смогом, который распространяется из-за лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, затягивая столицу Украины туманной дымкой с неприятным горелым запахом.

2026-07-01T23:55

2026-07-01T23:55

2026-07-01T23:55

эксклюзив

владимир зеленский

киев

украина

припять

чернобыль

экология

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По данным украинских изданий, количество вредных веществ в атмосфере города превышает норму в четыре раза, что делает воздух опасным для здоровья. А в районе Вышгорода и Ирпеня сложилась еще более тяжелая ситуация – смог там настолько сильный, что снижает видимость на дорогах.Ядовитый туман появился в украинской столице еще на выходных. Поначалу горелым запахло на Троещине и Оболони, но затем смог добрался до Майдана независимости и улицы Банковой, где находится штаб-квартира Владимира Зеленского. А в интернете быстро распространились слухи о том, что эта ситуация связана с масштабными пожарами в районе мертвого города Припять, которые продолжаются несколько дней и привели к настоящему экологическому бедствию."Киев и Вышгород задыхаются от смога, горожане жалуются, что нечем дышать", – сообщает новостной телеканал ТСН. "В Киеве снова жесть. Столицу снова затянуло едкой тучей из Чернобыля – дышать нечем!" – рассказал в своем телеграм-канале журналист украинского телеканала "Эспресо" Андрей Смолий, призывая жителей города и закрыть окна и не выходить на улицу без особой необходимости.Киевские власти признали "чернобыльский след" не сразу. Поначалу они утверждали, что дымка вызвана пожаром в районе города Бровары, связывая это с падением российского беспилотника, и призывали не обращать на это большого внимания. Однако украинские синоптики рассказали, что смог распространяется именно из Зоны отчуждения – предупредив киевлян о том, что ветер дует с севера, от Чернобыля, и в ближайшее время положение может заметно ухудшиться."Пожары начались 25 июня. В период 27-28 июня продукты горения распространились на юг от очагов возгорания, что привело к ухудшению качества воздуха и видимости в Киеве, Вышгородском, Бучанском и Броварском районах Киевской области. По данным спутника Sentinel-5P выявлены шлейфы загрязненного воздуха с повышенным содержанием угарного газа и твердых аэрозольных частиц, которые прослеживались на расстоянии до 170 километров от очагов пожаров. По состоянию на 29 июня в Чернобыльской зоне отчуждения продолжают фиксироваться экосистемные пожары, выбросы которых могут снова распространятся в направлении Киева и прилегающих населенных пунктов при условии установления прогнозируемого северного направления ветра", – говорится об этом в заявлении Украинского гидрометеорологического института.При этом, киевлянам до сих пор не предоставили данные о текущем радиационном фоне в районе украинской столицы – хотя чернобыльские пожары всегда поднимают в воздух накопленные в лесной подстилке радионуклиды, которые распространяются после этого по территории Украины и в сопредельных областях Белоруссии, проникая затем в Россию, Литву и Польшу.Радиоактивные леса возле Припяти систематически горят в течение последних десяти лет. Последний такой пожар был отмечен в мае, когда огонь охватил более 1100 гектаров леса, выбросив в атмосферу огромно облако черного дыма. И только благоприятная роза ветров вместе с похолоданием и затяжными дождями уберегли в тот раз Киев от волны ядовитого смога.Украинское руководство полностью игнорирует эту серьезную экологическую проблему. Как отмечает бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов, профилактика пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения давно не ведется, машинный парк пожарной техники находится в "скотском" состоянии, а в пожарных расчетах работают пенсионеры, которые не могут долго находиться в костюмах химической и радиационной защиты, страдая от теплового удара.Жители Дымера и Иванкова, которые непосредственно примыкают к границам Чернобыльской зоны, сообщают, что длительная жара почти всегда приводит в этом регионе к лесным пожарам – отмечая, что ситуация в Чернобыльской зоне давно стала совершенно неконтролируемой.Специальные службы страдают от недоукомплектования в результате массовой мобилизации, которая выкосила мужскую часть населения. Однако, по данным местного населения главная проблема состоит в том, что лесники и пожарники боятся ходить и ездить по лесу, что не позволяет своевременно выявлять и ликвидировать очаги возгорания.Лесные массивы вблизи белорусской границы несколько раз минировали украинские тербатовцы и солдаты. Любая попытка пройти по этой территории представляет сегодня серьезный риск. На севере Киевской области подрываются и люди, и трактористы. Гибнут кабаны, лоси и акклиматизированные там в советское время дикие лошади Пржевальского. Хотя отчаявшиеся уклонисты все равно пытаются проникнуть в Чернобыльскую зону, чтобы попасть в Белоруссию.В апреле разразился громкий скандал – оказалось, что частная украинская компания в течение шести лет нелегально выращивала на радиоактивных почвах вблизи Чернобыля зерновые, поставляя собранный урожай украинским и европейским покупателям. Оборотистые предприниматели захватили землю с помощью фиктивного документа, дали взятки полиции, и никто не мешал им заниматься аграрным бизнесом в зоне отчуждения, где установилось фактическое безвластие."С 2020 года эти территории используют для выращивания сельскохозяйственных культур, в частности пшеницы и кукурузы, что представляет риск для жизни и здоровья людей. Следствие установило, что основанием для регистрационных действий с землей стало решение несуществующего Полесского районного совета", – рассказали об этой ситуации в украинской генеральной прокуратуре.Ситуация выглядит сейчас тупиковой, а эксперты отмечают, что радиоактивные пожары происходят все чаще – предупреждая, что в будущем ситуация может серьезно ухудшится. Экологический кризис в Чернобыльской зоне носит системный характер, а Зеленский не собирается занимается решением проблем, от которых систематические страдают несколько миллионов жителей украинской столицы.О том, что тем временем происходит на Западе Украины - в статье Обман поляков и мечты бомбить Крым и Белоруссию. Что происходит во Львове

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эксклюзив, владимир зеленский, киев, украина, припять, чернобыль, экология