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Обман поляков и мечты бомбить Крым и Белоруссию. Что происходит во Львове

Обман поляков и мечты бомбить Крым и Белоруссию. Что происходит во Львове - 01.07.2026 Украина.ру

Обман поляков и мечты бомбить Крым и Белоруссию. Что происходит во Львове

Столица украинской Галичины в свое время стала колыбелью культа ОУН-УПА*, распространившегося после Евромайдана на всю страну. Однако сейчас этот культ несет с собой не только продолжение войны с РФ, но и экономические потери для самого Львова.

2026-07-01T13:06

2026-07-01T13:06

2026-07-01T13:27

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Лидер крупнейшей польской оппозиционной партии PiS Ярослав Качиньский на днях заявил, что Польша должна начать блокировать переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС, а также раскритиковал мэра Львова Андрея Садового, поехавшего в Польшу на конференцию по восстановлению Украины. "Он очевидный бандеровец… Его присутствие - демонстрация того, как Украина будет вести себя с Польшей", - сказал Качинский.Кроме того, по словам Качинского, мэр Львова не платит польской компании за уже выполненную работу. Дело в том, что еще в 2021 власти Львова заключили с польской компанией Control Process контракт на 40 миллионов евро на строительство мусороперерабатывающего завода. Проблема с вывозом мусора в городе стоит все годы после Майдана. Объект был готов на 95%, но власти Львова решили "кинуть" поляков и расторгли контракт. Польская сторона выиграла 7 арбитражных судов, но Львов игнорирует решения и не платит.Член руководства польской партии "Конфедерация" требует запрета на въезд Садового в Польшу. Польские СМИ с возмущением в эти дни пишут, что мэр Львова обворовал польскую компанию, а теперь приехал просить денег. Город он возглавляет уже 20 лет и все эти годы проталкивал бандеровский культ.После конференции по восстановлению Садовой похвастался, что Львову удалось привлечь 2,5 миллиона евро инвестиций и подписать шесть соглашений с зарубежными партнерами. Однако раскошелились не поляки, которые поняли, что Украина и Львов, в частности, платят им черной неблагодарностью за финансовую помощь, попутно продвигая бандеровский культ.Замминистра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский на днях заявил, что после скандала с невыплатой долга польской компании он рекомендует полякам не совершать никаких инвестиций во Львове.Украинский оппозиционный блогер Мирослав Олешко рекомендует львовянам определиться, что им важнее культ Бандеры или инвестиции. "Хотите прославлять кого угодно? Будьте для начала полностью независимыми. Не берите у Польши денег, не зависьте от польской границы, польской логистики, польской помощи. И тогда уже стройте свою историческую политику, как хотите. Но когда зависишь от другой страны, то вести себя с ней свысока, по-хамски и неблагодарно, — это не патриотизм, а политическая безответственность", - пишет Олешко.По его словам, Украина долгое время так же действовала в отношениях с Россией – брала дешевый газ, дешевые кредиты, но продвигала Бандеру и УПА*. Олешко считает, что за такой политикой стоят именно львовские депутаты, которые работают исключительно на свою региональную аудиторию, но не мыслят интересами всей страны.Однако мэр Львова мечтает о том, как усилить террор ВСУ против Крыма. В интервью телеканалу Sky News он говорит, что Украина должна наращивать удары по полуострову, чтобы в итоге "освободить" крымчан. Еще один львовский националист и военнослужащий Юрий Сиротюк на местном телеканале NTA требует вторжения в Белоруссию и Приднестровье, несмотря на нехватку личного состава в рядах ВСУ. "Да, это тяжело, это расширение фронта на 1300 км, да, нам кажется, что эта угроза станет более очевидной для Львова, для Ровно, для Луцка, однако в действительности это та минута, когда мы можем углублять эскалацию. Потому что у России нет ни одной лишней дивизии, которую можно направить на помощь Беларуси", – уверял львовян Сиротюк.Тем временем во Львове развивается скандал, связанный с конфликтом между министром обороны Михаилом Федоровым и владельцем крупного Telegram-канала "Труха" Максимом Лавриненко. В середине июня Лавриненко был схвачен сотрудниками львовского ТЦК. Сам он заявил впоследствии, что ТЦК на него натравил лично министр обороны, поскольку паблик намеревался обнародовать материалы о коррупции в министерстве.По его оценке, расследование может привести к одному из крупнейших скандалов в оборонном секторе Украины с 2022 года. Кроме того, владелец канала обвинил советника министра нациста Сергея Стерненко* в угрозах и распространении фейков. При этом сам паблик считается лояльным Зеленскому. Украинские эксперты видят в этом конфликте нарастание напряжения между Зеленским и Федоровым, где каждый пытается свалить на другого отступление ВСУ и насильственную "бусификацию".Сам Федоров 17 июня открыто угрожал журналистам, пообещав сделать всё, чтобы сели в тюрьму и не вышли оттуда все, кто будет совать нос в коррупционные истории.После скандала Лавриненко все-таки отпустили на этой неделе из львовского ТЦК, как сообщило издание "Украинская правда". Однако после этого Лавриненко задал изданию закономерный вопрос: почему они не направляют запросы о незаконной мобилизации других граждан Украины и не критикуют министра обороны Федорова по этому поводу. Иными словами, лояльные Зеленскому журналисты пытаются повесить "бусификацию" на министра обороны, чтобы как-то обелить Зеленского, но за министром обороны стоят так называемые "соросята", которые ни за что не отдадут откаты на оборонных закупках.О том, почему Зеленский так небрежен с партнерами в Польше и на чем основывается его режим - в статье Захара Виноградова "Два фактора, почему Зеленский не боится Белого орла"*организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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