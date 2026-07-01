Обман поляков и мечты бомбить Крым и Белоруссию. Что происходит во Львове - 01.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260701/obman-polyakov-i-mechty-bombit-krym-i-belorussiyu-chto-proiskhodit-vo-lvove-1080865774.html
Обман поляков и мечты бомбить Крым и Белоруссию. Что происходит во Львове
Обман поляков и мечты бомбить Крым и Белоруссию. Что происходит во Львове - 01.07.2026 Украина.ру
Обман поляков и мечты бомбить Крым и Белоруссию. Что происходит во Львове
Столица украинской Галичины в свое время стала колыбелью культа ОУН-УПА*, распространившегося после Евромайдана на всю страну. Однако сейчас этот культ несет с собой не только продолжение войны с РФ, но и экономические потери для самого Львова.
2026-07-01T13:06
2026-07-01T13:27
эксклюзив
львов
украина
польша
михаил федоров
владимир зеленский
андрей садовый
вооруженные силы украины
тцк
оун-упа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101867/20/1018672021_0:9:3609:2039_1920x0_80_0_0_059bafcf9492a0547a2557c8ba01d761.jpg
Лидер крупнейшей польской оппозиционной партии PiS Ярослав Качиньский на днях заявил, что Польша должна начать блокировать переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС, а также раскритиковал мэра Львова Андрея Садового, поехавшего в Польшу на конференцию по восстановлению Украины. "Он очевидный бандеровец… Его присутствие - демонстрация того, как Украина будет вести себя с Польшей", - сказал Качинский.Кроме того, по словам Качинского, мэр Львова не платит польской компании за уже выполненную работу. Дело в том, что еще в 2021 власти Львова заключили с польской компанией Control Process контракт на 40 миллионов евро на строительство мусороперерабатывающего завода. Проблема с вывозом мусора в городе стоит все годы после Майдана. Объект был готов на 95%, но власти Львова решили "кинуть" поляков и расторгли контракт. Польская сторона выиграла 7 арбитражных судов, но Львов игнорирует решения и не платит.Член руководства польской партии "Конфедерация" требует запрета на въезд Садового в Польшу. Польские СМИ с возмущением в эти дни пишут, что мэр Львова обворовал польскую компанию, а теперь приехал просить денег. Город он возглавляет уже 20 лет и все эти годы проталкивал бандеровский культ.После конференции по восстановлению Садовой похвастался, что Львову удалось привлечь 2,5 миллиона евро инвестиций и подписать шесть соглашений с зарубежными партнерами. Однако раскошелились не поляки, которые поняли, что Украина и Львов, в частности, платят им черной неблагодарностью за финансовую помощь, попутно продвигая бандеровский культ.Замминистра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский на днях заявил, что после скандала с невыплатой долга польской компании он рекомендует полякам не совершать никаких инвестиций во Львове.Украинский оппозиционный блогер Мирослав Олешко рекомендует львовянам определиться, что им важнее культ Бандеры или инвестиции. "Хотите прославлять кого угодно? Будьте для начала полностью независимыми. Не берите у Польши денег, не зависьте от польской границы, польской логистики, польской помощи. И тогда уже стройте свою историческую политику, как хотите. Но когда зависишь от другой страны, то вести себя с ней свысока, по-хамски и неблагодарно, — это не патриотизм, а политическая безответственность", - пишет Олешко.По его словам, Украина долгое время так же действовала в отношениях с Россией – брала дешевый газ, дешевые кредиты, но продвигала Бандеру и УПА*. Олешко считает, что за такой политикой стоят именно львовские депутаты, которые работают исключительно на свою региональную аудиторию, но не мыслят интересами всей страны.Однако мэр Львова мечтает о том, как усилить террор ВСУ против Крыма. В интервью телеканалу Sky News он говорит, что Украина должна наращивать удары по полуострову, чтобы в итоге "освободить" крымчан. Еще один львовский националист и военнослужащий Юрий Сиротюк на местном телеканале NTA требует вторжения в Белоруссию и Приднестровье, несмотря на нехватку личного состава в рядах ВСУ. "Да, это тяжело, это расширение фронта на 1300 км, да, нам кажется, что эта угроза станет более очевидной для Львова, для Ровно, для Луцка, однако в действительности это та минута, когда мы можем углублять эскалацию. Потому что у России нет ни одной лишней дивизии, которую можно направить на помощь Беларуси", – уверял львовян Сиротюк.Тем временем во Львове развивается скандал, связанный с конфликтом между министром обороны Михаилом Федоровым и владельцем крупного Telegram-канала "Труха" Максимом Лавриненко. В середине июня Лавриненко был схвачен сотрудниками львовского ТЦК. Сам он заявил впоследствии, что ТЦК на него натравил лично министр обороны, поскольку паблик намеревался обнародовать материалы о коррупции в министерстве.По его оценке, расследование может привести к одному из крупнейших скандалов в оборонном секторе Украины с 2022 года. Кроме того, владелец канала обвинил советника министра нациста Сергея Стерненко* в угрозах и распространении фейков. При этом сам паблик считается лояльным Зеленскому. Украинские эксперты видят в этом конфликте нарастание напряжения между Зеленским и Федоровым, где каждый пытается свалить на другого отступление ВСУ и насильственную "бусификацию".Сам Федоров 17 июня открыто угрожал журналистам, пообещав сделать всё, чтобы сели в тюрьму и не вышли оттуда все, кто будет совать нос в коррупционные истории.После скандала Лавриненко все-таки отпустили на этой неделе из львовского ТЦК, как сообщило издание "Украинская правда". Однако после этого Лавриненко задал изданию закономерный вопрос: почему они не направляют запросы о незаконной мобилизации других граждан Украины и не критикуют министра обороны Федорова по этому поводу. Иными словами, лояльные Зеленскому журналисты пытаются повесить "бусификацию" на министра обороны, чтобы как-то обелить Зеленского, но за министром обороны стоят так называемые "соросята", которые ни за что не отдадут откаты на оборонных закупках.О том, почему Зеленский так небрежен с партнерами в Польше и на чем основывается его режим - в статье Захара Виноградова "Два фактора, почему Зеленский не боится Белого орла"*организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
львов
украина
польша
внутри и снаружи
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101867/20/1018672021_440:0:3171:2048_1920x0_80_0_0_069cea66ca923dac1717fb67ba82fb2c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, львов, украина, польша, михаил федоров, владимир зеленский, андрей садовый, вооруженные силы украины, тцк, оун-упа, внутри и снаружи, украина.ру
Эксклюзив, Львов, Украина, Польша, Михаил Федоров, Владимир Зеленский, Андрей Садовый, Вооруженные силы Украины, ТЦК, ОУН-УПА, Внутри и снаружи, Украина.ру

Обман поляков и мечты бомбить Крым и Белоруссию. Что происходит во Львове

13:06 01.07.2026 (обновлено: 13:27 01.07.2026)
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкГорода мира. Львов
Города мира. Львов - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Столица украинской Галичины в свое время стала колыбелью культа ОУН-УПА*, распространившегося после Евромайдана на всю страну. Однако сейчас этот культ несет с собой не только продолжение войны с РФ, но и экономические потери для самого Львова.
Лидер крупнейшей польской оппозиционной партии PiS Ярослав Качиньский на днях заявил, что Польша должна начать блокировать переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС, а также раскритиковал мэра Львова Андрея Садового, поехавшего в Польшу на конференцию по восстановлению Украины. "Он очевидный бандеровец… Его присутствие - демонстрация того, как Украина будет вести себя с Польшей", - сказал Качинский.
Кроме того, по словам Качинского, мэр Львова не платит польской компании за уже выполненную работу. Дело в том, что еще в 2021 власти Львова заключили с польской компанией Control Process контракт на 40 миллионов евро на строительство мусороперерабатывающего завода. Проблема с вывозом мусора в городе стоит все годы после Майдана. Объект был готов на 95%, но власти Львова решили "кинуть" поляков и расторгли контракт. Польская сторона выиграла 7 арбитражных судов, но Львов игнорирует решения и не платит.
Член руководства польской партии "Конфедерация" требует запрета на въезд Садового в Польшу. Польские СМИ с возмущением в эти дни пишут, что мэр Львова обворовал польскую компанию, а теперь приехал просить денег. Город он возглавляет уже 20 лет и все эти годы проталкивал бандеровский культ.
После конференции по восстановлению Садовой похвастался, что Львову удалось привлечь 2,5 миллиона евро инвестиций и подписать шесть соглашений с зарубежными партнерами. Однако раскошелились не поляки, которые поняли, что Украина и Львов, в частности, платят им черной неблагодарностью за финансовую помощь, попутно продвигая бандеровский культ.
Замминистра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский на днях заявил, что после скандала с невыплатой долга польской компании он рекомендует полякам не совершать никаких инвестиций во Львове.
Украинский оппозиционный блогер Мирослав Олешко рекомендует львовянам определиться, что им важнее культ Бандеры или инвестиции. "Хотите прославлять кого угодно? Будьте для начала полностью независимыми. Не берите у Польши денег, не зависьте от польской границы, польской логистики, польской помощи. И тогда уже стройте свою историческую политику, как хотите. Но когда зависишь от другой страны, то вести себя с ней свысока, по-хамски и неблагодарно, — это не патриотизм, а политическая безответственность", - пишет Олешко.
По его словам, Украина долгое время так же действовала в отношениях с Россией – брала дешевый газ, дешевые кредиты, но продвигала Бандеру и УПА*. Олешко считает, что за такой политикой стоят именно львовские депутаты, которые работают исключительно на свою региональную аудиторию, но не мыслят интересами всей страны.
Однако мэр Львова мечтает о том, как усилить террор ВСУ против Крыма. В интервью телеканалу Sky News он говорит, что Украина должна наращивать удары по полуострову, чтобы в итоге "освободить" крымчан. Еще один львовский националист и военнослужащий Юрий Сиротюк на местном телеканале NTA требует вторжения в Белоруссию и Приднестровье, несмотря на нехватку личного состава в рядах ВСУ. "Да, это тяжело, это расширение фронта на 1300 км, да, нам кажется, что эта угроза станет более очевидной для Львова, для Ровно, для Луцка, однако в действительности это та минута, когда мы можем углублять эскалацию. Потому что у России нет ни одной лишней дивизии, которую можно направить на помощь Беларуси", – уверял львовян Сиротюк.
Тем временем во Львове развивается скандал, связанный с конфликтом между министром обороны Михаилом Федоровым и владельцем крупного Telegram-канала "Труха" Максимом Лавриненко. В середине июня Лавриненко был схвачен сотрудниками львовского ТЦК. Сам он заявил впоследствии, что ТЦК на него натравил лично министр обороны, поскольку паблик намеревался обнародовать материалы о коррупции в министерстве.
По его оценке, расследование может привести к одному из крупнейших скандалов в оборонном секторе Украины с 2022 года. Кроме того, владелец канала обвинил советника министра нациста Сергея Стерненко* в угрозах и распространении фейков. При этом сам паблик считается лояльным Зеленскому. Украинские эксперты видят в этом конфликте нарастание напряжения между Зеленским и Федоровым, где каждый пытается свалить на другого отступление ВСУ и насильственную "бусификацию".
Сам Федоров 17 июня открыто угрожал журналистам, пообещав сделать всё, чтобы сели в тюрьму и не вышли оттуда все, кто будет совать нос в коррупционные истории.
После скандала Лавриненко все-таки отпустили на этой неделе из львовского ТЦК, как сообщило издание "Украинская правда". Однако после этого Лавриненко задал изданию закономерный вопрос: почему они не направляют запросы о незаконной мобилизации других граждан Украины и не критикуют министра обороны Федорова по этому поводу. Иными словами, лояльные Зеленскому журналисты пытаются повесить "бусификацию" на министра обороны, чтобы как-то обелить Зеленского, но за министром обороны стоят так называемые "соросята", которые ни за что не отдадут откаты на оборонных закупках.
О том, почему Зеленский так небрежен с партнерами в Польше и на чем основывается его режим - в статье Захара Виноградова "Два фактора, почему Зеленский не боится Белого орла"
*организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивЛьвовУкраинаПольшаМихаил ФедоровВладимир ЗеленскийАндрей СадовыйВооруженные силы УкраиныТЦКОУН-УПАВнутри и снаружиУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:51"Забирайте Украину, только дайте время": Ищенко объяснил, зачем Трампу был нужен Анкоридж
13:50Украинские источники утверждают, что Константиновка контролируется ВС РФ
13:49Сырский заявил о "наступлении" на Черниговскую область
13:45Нафталиновый генерал: Залужный снова метит в президенты
13:35"Политика провокаций": Ищенко объяснил, почему в Европе побеждают сторонники войны с Россией
13:27Буданов* назвал условия возвращения украинцев
13:26Рада проголосовала за создание "украинского национального пантеона" - Железняк
13:17"США не рассчитывают на победу Украины" — Ищенко о разногласиях Запада и расколе в G7
13:13"Кровь 73 тысяч невинных": Эрдоган обвинил Израиль в геноциде после решения о геноциде армян
13:06Обман поляков и мечты бомбить Крым и Белоруссию. Что происходит во Львове
13:03Обстановка на Изюмско-Краснолиманском направлении
13:00Чистосердечное эстонское признание, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 июля
13:00Испанская школьница получила от Путина фотографию с подписью
12:57Мобилизация превратилась в "палочную систему": украинский омбудсмен раскритиковал ВЛК
12:55"Добрый ангел", справедливость для бойцов СВО. 1 июля, утренний эфир
12:50Армия России освободила Украинское, взрывы в Днепропетровске. Новости СВО
12:36Москва не получила должного ответа ООН по Старобельску, Киев просит денег. Новости к этому часу
12:30"Мысли о России не дают мне уснуть": генсек НАТО Рютте признался в бессоннице
12:29В Николаеве мобилизованного 18 суток держали в ТЦК со сломанными рёбрами
12:25Очень опасно. Эскалация в конфликте на Украине выходит на новый уровень - аналитик
Лента новостейМолния