Незаконно занимается хирургией и предрекает вечную войну. Чем занимается Валерий Залужный

На фоне активизации Великобритании, перехватывающей Украину у США, в публичном пространстве вновь замелькал бывший главком ВСУ и посол в Лондоне Валерий Залужный

2026-04-27T16:33

На днях он поразил украинцев признанием в собственной гениальности. Залужный продаёт сам себя без лишней скромности. "Я практикующий хирург, юрист, машиностроитель с шестью образованиями, сейчас продолжаю изучать математику", — похвастался бывший главком ВСУ. Возникают вопросы, когда же он руководил ВСУ, если получается, что он должен был все время учиться и писать диссертации.Кроме того, "практикующий хирург" без высшего медицинского образования – это звучит как признание в незаконной деятельности. Украинцы в соцсетях недоуменно спрашивают, уж не "шабашит" ли посол черной трансплантологией.Британские пиарщики сейчас лепят из него мастера на все руки и технократа. Не исключено, что через месяц он станет еще и физиком-ядерщиком и археологом.В воскресенье, 26 апреля, он также поведал о сценариях конфликта с РФ, которые явно сочинял не сам.В первом варианте он прогнозировал полную победу Киева и капитуляцию РФ. Второй вариант у него предполагает при недостатке ресурсов у Украины вовлечение международных партнеров в конфликт. Третий вариант включает переговоры, но перед этим, дескать, нужно максимально улучшить переговорные позиции Киева, что явно означает новые самоубийственные "контрнаступы". Капитуляцию Украины, как четвертый вариант, он сразу отметает под тем предлогом, что тогда "нас всех убьют". По его логике, ни в Джанкое, ни в Мелитополе, ни в Бердянске гражданского населения не должно быть уже совсем.В пятом варианте война будет продолжаться долго, пока не изменится что-нибудь в геополитической ситуации. "Итак, у нас остается еще один вариант: пока нет вариантов, продолжать воевать", — подытожил Залужный. В теории, по его словам, может произойти непредсказуемое событие (так называемый черный лебедь), которое изменит ход войны. Иными словами, он предлагает воевать, надеясь на авось.Сам он выступает сторонником вовлечения других стран в конфликт. На его взгляд, если США не будут оказывать достаточного давления на Россию, Украина должна искать другие возможности, в частности через Европу. Учитывая, что он говорит с голоса Лондона, тот намерен бросить в конфликт еще несколько стран Евросоюза (кого не жалко), но сам участвовать не планирует.По сути, из пяти сценариев глубокомысленный генерал один полностью отметает под надуманным предлогом ("всех убьют"), а в четырех остальных предлагает продолжение войны. "Продолжаем воевать", - рассказывает Залужный, продуцируя точку зрения Лондона и вторя бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.Чуть ранее в Лондоне Залужный нёс полную ахинею. Он с тревогой предупредил британцев, что "катастрофа в Украине наступит тогда, когда в тылу людей охватит мысль о том, что их, может быть, пощадят". Имелось в виду, что их "пощадит Россия". То есть по мнению человека с "шестью образованиями", все украинцы в данный момент поголовно уверены, что их убьют, но могут вдруг и засомневаться в этом. Его послание можно расценивать как призыв к Лондону давать больше денег на безумную националистическую пропаганду, представляя русских некими монстрами-зомби.Относительно сроков завершения войны Залужный неопределенно сказал, что их невозможно предсказать. По его мнению, продолжительность конфликта зависит от большого количества факторов — военных, политических, экономических и международных.Но еще в конце марта в колонке для издания "Новое время" Залужный сообщил украинцам, что "только мертвые увидят конец войны", чем, вероятно, сказочно обнадежил соотечественников.Вместе с тем тот же Залужный рассказывает о тупике боевых действий и дает себе шанс на "отступление", утверждая, что бывает важно не победить, а лишь представить случившееся как свою победу."Сейчас в этой войне, в которой фактически нет военного выхода, сложился определенный цугцванг — это война на то, кто упадет первым. Кто сломается первым, тот и будет считаться проигравшей стороной в войне на истощение. Именно поэтому этого не может допустить ни Украина, ни Россия, и даже ключевые международные игроки не заинтересованы в поражении ни одной из сторон. В итоге все больше речь идет о том, как представить результат этой войны как победу", — говорит Залужный. По его словам, суть в том, чтобы "продать" обществу такую "победу".Однако в случае выживания, признаёт Залужный, Украина все равно будет проводить антироссийскую политику в надежде на реванш. "Украина - я сомневаюсь, что сможет жить и проводить политику не анти-Россия", - сказал генерал по видеосвязи из Лондона.Немецкий Spiegel в феврале называл Залужного "человеком, которого Зеленский должен бояться" на выборах президента. Издание сообщало, что бывший главком ВСУ действует в рамках стратегии по дистанцированию от Владимира Зеленского, а на следующих президентских выборах может получить большинство голосов.Украинские псевдосоциологи по-прежнему ставят Залужного на второе место по популярности – после Зеленского и перед Будановым, вынося в тройку "лидеров" всех, кто желает войны до последнего украинца.Правда, политолог Владимир Фесенко на днях признал, что на вопросы социологов отвечают не более 10% респондентов. Остальные отказываются отвечать и бросают трубку из соображений личной безопасности. Из этого можно сделать вывод, что у 90% населения есть поводы скрывать свое мнение, так как оно отличается от официозной пропаганды Офиса президента.Тем не менее активность Залужного говорит о том, что Лондон его пока не сбрасывает со счетов, как одного из адептов вечной войны руками "туземцев".

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

