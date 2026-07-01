https://ukraina.ru/20260701/1047678625.html

Львов 1941 года: без погрома националистической государственности не бывает

Львов 1941 года: без погрома националистической государственности не бывает - 01.07.2026 Украина.ру

Львов 1941 года: без погрома националистической государственности не бывает

Нынешняя Украина отказалась от преемственности с УССР (почему-то – кроме границы). Он предпочитает вести свою историю то ли от УНР, то ли от украинского государства, провозглашённого 30 июня 1941 года во Львове. Фигура Зеленского во главе этого государства вызывает недоумение – неужели он не знает о "подвигах" петлюровцев и о львовском погроме?

2026-07-01T08:01

2026-07-01T08:01

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1 июля 1941 года, при попустительстве немецких властей бандеровская "украинская милиция" и толпы обычных украинцев убили в столице Галичины несколько тысяч местных евреев. Роль в массовых убийствах членов Организации украинских националистов (ОУН)* до сих пор пытаются поставить под сомнение.До начала Второй мировой войны Львов был многонациональным городом. По состоянию на 1939 год евреи составляли 32% населения, украинцы — 16%, тогда как поляки — более 50%.Вожди Организации украинских националистов* своей нацистской сущности не скрывали.К примеру, 2 мая 1939 года "проводник" тогда ещё единой ОУН* Андрей Мельник заверил министра иностранных дел Германии Иоахима фон Риббентропа, что его организация "мировоззренчески родственна с подобными движениями по всей Европе, прежде всего с национал-социализмом в Германии и фашизмом в Италии".После раскола бандеровская фракция ОУН* имела чётко определённую программу "Украина для украинцев", именно этот лозунг стал заголовком одного из плакатов, который члены ОУН*(б) развешивали по Львову 30 июня 1941-го.В мае 1941 года, когда организация разрабатывала план действий после немецкого вторжения, ОУН*(б) дала наставления своим отрядам об очистке местности от враждебных элементов: "во времена хаоса и смятения разрешается ликвидация нежелательных польских, русских и еврейских активистов, особенно сторонников большевистского российского империализма".Этот приказ имел чёткий идеологический фундамент.Заместитель Бандеры Ярослав Стецько, писал в своей автобиографии летом 1941-го:"Марксизм считаю произведением — правда — еврейского ума, но практическое его осуществление при помощи жидов переводилось и переводится в московской тюрьме народов московско-азиатским народом. Москва и жидовство — это самые большие враги Украины".Канадский историк Джон-Пол Химка в статье "Львовский погром 1941 года: Немцы, украинские националисты и карнавальная толпа" отмечает, что в своих официальных заявлениях ОУН* всегда ставили русских в начале своего списка врагов, поэтому сосредоточение внимания на насилии против евреев в первые дни немецкой оккупации кажется несколько аномальным. По мнению историка, "эта аномалия вероятнее всего объясняется попыткой ОУН* продемонстрировать немцам, что она разделяет их антиеврейские настроения, и что она достойна того, чтобы ей доверили формирование Украинского государства".Собственно, именно как часть мероприятий ОУН*(б) по "провозглашению Украинской Державы" и стоит рассматривать львовский погром 1 июля 1941 года.Утром 30 июня, когда состоящее из бандеровцев подразделение абвера "Нахтигаль" захватил радиостанцию Львова, в её эфире начали звучать призывы к уничтожению евреев. Вечером того же дня, сразу после принятия "Акта провозглашения Украинской Державы", отряды "украинской народной милиции" начали первые акции против еврейского населения Львова.К тому времени на множестве домов города были расклеены плакаты, а на улицах раздавали отпечатанные ОУН*(б) листовки с призывами типа "Знай! Москва, Польша, Мадьяры, Жидва — это Твои враги! Уничтожай их!" В процессе печати этих листовок под угрозой смерти вынуждены были принять участие несколько львовских евреев."Охота на евреев" началась на улицах Львова вечером 30 июня.Пойманных свозили в местные тюрьмы. Формально они должны были заниматься эксгумацией и подготовкой к погребению тел нескольких тысяч жертв НКВД, которые были убиты в последние дни пребывания советских войск в городе, и брошены разлагаться в камерах. Однако после того, как евреи омывали тела, их самих почти всех жестоко убили в тюремных дворах.Однако большую часть евреев, согнанных украинскими националистами, в тюрьмах расстреляли всё же немцы — военнослужащие Анйзатцгруппы С.Поскольку пойманных на улицах евреев было недостаточно для работы в трёх львовских тюрьмах, 1 июля отряды "украинских милиционеров" начали рейды по квартирам и домам евреев по всему Львову, прочёсывая квартал за кварталом. Однако многие захваченные до тюрем не дошли: их убивали прямо на улицах, перед тем издеваясь и жестоко избивая, при этом женщин зачастую насиловали.В тот день насилие приобрело формы ритуала: евреев — мужчин и женщин — выгоняли убирать улицы и т.п. Целью было заставить евреев, которые были успешными в свободных профессиях и в бизнесе, выполнять тяжелую и грязную физическую работу.Как вспоминал один из выживших, "это было очень унизительно ощущение — когда доктора и профессора чистили улицы с лопатами в руках…" По воспоминаниям одной девочки, немцы и украинцы заставили её соседку взять свою зубную щётку и чистить ею улицу. Также они заставили одного из евреев убирать конский навоз с улиц своей шляпой.Судя по фотографиям, неевреев во Львове развлекало, как евреи чистят улицы. "В определённой степени погром был карнавалом", — констатирует канадский историк.Тамара Браницкая рассказывала: "Никто не пытался помочь. Наоборот, толпа будто получала несказанное удовольствие от всего этого".Жертвы еврейских погромов стали частью антикоммунистических ритуалов. Евреев во Львове заставляли ходить строем по четыре человека, петь советские маршевые песни и выкрикивать лозунги, возвеличивающие Сталина. В целом, ставилась цель отождествить евреев и коммунистический режим.Хотя в погроме участвовали тысячи жителей Львова и приезжих из окрестных сёл, которые прибыли за телами своих родных в тюрьмы, не подлежит сомнению, что сама акция была чётко организована ОУН*(б).Координация действий вооружённых подразделений в большом городе, прочёсывание еврейских кварталов, направление колонн, захваченных в три тюрьмы в разных районах Львова и т. д. предусматривает общее планирование. Кроме того, сама ОУН была враждебно настроена к действительно спонтанным вспышкам и верила, что её задачей было "овладеть революционной стихией масс". Источником же формирования самой "украинской народной милиции", которое началось ещё утром 30 июня 1941 года, стали три категории людей.Во-первых, это были активисты ОУН*(б), которые прибыли вместе с немецкими войсками в составе экспедиционной группы организации из Кракова — собственно, один из них, Иван Равлык, и возглавил всю "милицию".Во-вторых — местные добровольцы, причём не только члены подполья ОУН*, которых рекрутировали в специальном лагере на горе Святого Юрия во Львове.И в-третьих, как это не парадоксально, — бывшие советские милиционеры. Последний факт объясняется тем, что эти люди могли быть агентами ОУН*, которые специально вступили в советскую милицию, чтобы получить необходимый опыт или информацию. По мнению историка Тимоти Снайдера, "иногда люди участвовали в немецких антисемитских мероприятиях, чтобы дистанцироваться в глазах новых руководителей от своих предыдущих связей с советской администрацией".Принимал ли непосредственное участие во львовском погроме 1 июля 1941 года сформированное из бандеровцев подразделение абвера "Нахтигаль"?Корректный ответ: батальон как часть немецкой армии в этих событиях не применялся, однако организационные возможности подразделения использовались при формировании "украинской народной милиции" (её рекрутский пункт находился рядом с расположением батальона на Святоюрской горе), а командир "Нахтигаля" Роман Шухевич через своего подчинённого Богдана Казаневского назначил коменданта "милиции" во Львове Омеляна Матлу.Но главное — в погроме лично принимали участие многие военнослужащие "Нахтигаля", причём делали они это с разрешения командования: 1 июля все уроженцы Львова, проходящие службу в батальоне, получили официальные увольнительные.Конечно, именно немецкие оккупационные власти несут главную ответственность за львовский погром, в котором украинские националисты и часть местного населения выступили исполнителями политики нацистской Германии.Ведь ещё 17 июня 1941 года десятки функционеров полиции и СС по приглашению шефа Главного управления имперской безопасности Рихарда Гейдриха собрались на специальную встречу в Берлине, где получили распоряжение о поощрении так называемых акций "самоочищения".Другое дело, что старания исполнителей, которые надеялись таким образом получить от немцев признание провозглашённой ими 30 июня "Украинской державы", могли просто превзойти все ожидания заказчиков. Сами выжившие евреи приводят многочисленные случаи, когда немецкие солдаты защищали их от озверевших украинских националистов.Когда количество погибших евреев перевалило за несколько тысяч (точных данных о количестве жертв именно в день погрома до сих пор нет), немцы решили этот "карнавал смерти" прекратить.К вечеру 1 июля 1941 года вермахт подавил погром на большей части территории Львова, хотя отдельные случаи насилия против евреев происходили в городе на протяжении ещё нескольких дней.2 июля 1941-го "украинская милиция" во Львове была оперативно подчинена СС (как подчёркнуто в телеграмме представителя МИД при командовании 17 армии Пфляйдерера в Информационный отдел МИД в Берлине об украинском самоуправления во Львове, "по желанию её коменданта").Самое страшное, что ныне на Украине жертв львовского погрома 1 июля 1941 года, образно говоря, убивают во второй раз.К примеру, ещё в 2011 году историк Ярослав Грицак заявил "Немецкой волне":"У нас нет доказательств, что погромы были спланированной акцией со стороны любой украинской политической силы, есть лишь доказательства, что украинцы принимали в этом участие. Это похоже на взрывную волну мести за советский террор, и за убийства заключённых".А в изданном в 2012-м романе львовского писателя Юрия Винничука "Танго смерти", который в 2020 году получил премию "Книга года ВВС", писатель откровенно смакует сцены издевательств над евреями во время погрома, несколькими страницами ранее фактически обосновывая их зверствами НКВД…* Организация, запрещённая в Российской Федерации

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https://ukraina.ru/20260322/varshavskiy-pogrom-1940-goda-i-sozdanie-getto-1077034689.html

https://ukraina.ru/20200124/1026453576.html

https://ukraina.ru/20201111/1029589476.html

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история, история украины, история ссср, львов, оун, антисемитизм, погром, национализм, великая отечественная война