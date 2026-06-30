https://ukraina.ru/20260630/srazhenie-pod-radzekhuvom-pervaya-popytka-obrubit-tankovyy-klin-feldmarshala-kleysta-1080762006.html

Сражение под Радзехувом: первая попытка обрубить "танковый клин" фельдмаршала Клейста

Сражение под Радзехувом: первая попытка обрубить "танковый клин" фельдмаршала Клейста - 30.06.2026 Украина.ру

Сражение под Радзехувом: первая попытка обрубить "танковый клин" фельдмаршала Клейста

29 июня командование 6-й армии Юго-Западного фронта приказало отвести танки от города Радзехува, где они сражались с врагом почти с первых дней войны. Так окончательно закончилась попытка "подрезать" вбитый в оборону фронта вражеский танковый клин под самое его основание

2026-06-30T08:00

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1941-ый

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В июне 1940 года в Красной армии вновь стали формировать механизированные корпуса (далее – мк). Они существовали и до этого, сначала как механизированные, потом их переименовали в танковые, но затем советское командование решило, что это слишком крупные и громоздкие объединения, и их расформировали. Однако нападение Третьего Рейха на Францию внесло свои коррективы. Успешные действия танковой группы Хайнца Гудериана показали, что будущее за крупными механизированными объединениями.Сначала в СССР сформировали 9 мехкорпусов, имевших по штату 1031 танк, а затем в январе 1941 года было принято решение о формировании ещё 21-го. Одним из них стал 15-й мк. Из состава уже сформированного 4-го мк ему передали готовую 10-ю танковую дивизию (тд), ставшую костяком будущего объединения.Дивизии даже не пришлось менять место расквартирования – она как была в Золочеве, так там и осталась. В результате география расположения соединений 15-го мк оказалась крайне широкой: 37-я тд базировалась в Кременце – это 70 км от Золочева, а 212-я моторизованная дивизия в Бродах – это 35 км от Золочева и 40 от Кременца.Немцы за почти два года предыдущей войны отработали в теории и на практике принцип ведения наступления крупными танковыми соединениями. В Польше в сентябре 1939 года это были танковые дивизии, в мае 1940 года во Франции – танковая группа, в июне 1941 года в нападении на СССР участвовали уже сразу четыре танковые группы. Одна из них, 1-я, генерал-фельдмаршала Эвальда фон Клейста, действовала против Юго-западного фронта.Танковые соединения группы наступали по так называемым панзерштрассе – танковым дорогам. Нужны они были не столько для танков, сколько для машин, которые снабжали танковые соединения и части горючим, боеприпасами и всем прочим необходимым. В полосе наступления 1-й танковой группы Клейста были определены три танковые дороги. Средняя из них проходила через приграничный городок Радзехув (современный Радехов), и далее вела на Дубно – Острог – Шепетовку – Бердичев и, южнее Киева, выходила к Белой Церкви.С началом войны командиру 10-й танковой дивизии генерал-майору Сергею Яковлевичу Огурцову поступил от командования 15 корпуса приказ выслать из Золочева в располагавшийся на 75 километров севернее городок Радзехув отряд танков и мотопехоты – по данным разведки у города высадился вражеский десант. В 9:30 передовой отряд дивизии – один танковый батальон из 20-го танкового полка (тп) и один мотострелковый из 10-го мотострелкового полка (мсп) – выдвинулся в указанном направлении. Никакого десанта он, конечно, не нашёл, но вечером, проехав Радехов, у местечка Корчин натолкнулся на немцев. Отряд их атаковал – уничтожил 6 противотанковых орудий и до взвода пехоты, потеряв при этом два танка, после чего отошёл в Радзехув.На следующий день, 23 июня, в 5:15 к местечку подошла передовая группа 11-й танковой дивизии вермахта. Её ядром был 15-й танковый полк, усиленный мотопехотой и приданными 88-мм зенитками полка люфтваффе "Герман Геринг". На 22 июня в 11-й танковой дивизии было 44 Pz.II, 24 Pz.III с 37-мм пушкой, 47 Pz.III с 50-мм пушкой, 20 Pz.IV и 8 командирских танков.Советскому командованию ещё не было известно, что свой основной удар на Украине враг наносит именно на этом направлении, а не южнее, как это предполагалось изначально. Поэтому основные силы 10-й тд в Радзехув вслед за передовым отрядом не прибыли, и сдерживать удар вражеской танковой дивизии ему пришлось самому.В конце концов, боеприпасы у него стали заканчиваться, и в 13:30 ему пришлось отойти на 9 км юго-западнее к местечку Холоюв (современное Узловое). В отчёте от 2 августа 10-й тд указано, что отряд уничтожил до 20 танков и 16 противотанковых орудий. Наши потери составили 20 танков БТ, 6 Т-34, 7 человек убитыми, 11 ранеными и 32 пропавшими человека.Тем временем к Радзехуву подошли танки 4-го мк генерал-майора Андрея Андреевича Власова (того самого, будущего предателя). Командующий 6-й армией не выполнил приказ командования фронтом и приказал ему нанести удар не всем мехкорпусом, а двумя танковыми батальонами 32-й тд и одним мотострелковым 81-й мсд – он посчитал, что основные силы корпуса будут нужнее в другом месте. Вражеская 11-я тд эту атаку легко отбила и закрепилась на позициях южнее Радехова. Потеряв 11 танков, советские батальоны отошли.В 15:00 к вражеским позициям приблизились основные силы 20-го танкового и 10-го мотострелкового полков 10-й тд. Они повели на Радзехув атаку, но враг отбил и её. Немцы мастерски использовали обратные скаты возвышенностей. Как только на вершинах появлялись советские танки, немецкие зенитки, пушки и танки расстреливали их. Не спасала и броня танков КВ (их в 10-й тд до войны успели получить согласно штату – 63 единицы) и Т-34.Полкам пришлось отойти в лес южнее Холоюва и занять там противотанковую оборону, чтобы не пустить противника на юг. А ему на юг особо и не требовалось – перед 11-й тд вермахта стояла задача максимально быстро продвигаться на восток к Дубно, Острогу и Шепетовке. Уже вечером 23 июня её части продолжили движение, передав свои позиции следовавшей за ними 297-й пехотной дивизии.На следующий день командование 10-й тд планировало продолжить атаки на Радзехув, но тут в 7:00 был получен приказ командующего 15-м мк выдвигаться в район города Броды для отражения вражеской атаки со стороны Дубно на Броды. Дивизия совершила 45-км марш… чтобы в Буске в 17:00 получить приказ вернуться обратно – вражеский удар оказался мнимым.19-й танковый полк с марша не вернули. Приказ прибыть под Холоюв он получил только, когда прибыл под Броды, и смог его выполнить только к 20:00 25 июня, преодолев 105 км и не сделав за первые четыре дня войны ни одного выстрела. При этом на марше были потеряны поломанными 13 танков КВ. Также значительную часть своей техники на этих маршах потеряли и другие полки. Танки выходили из строя из-за поломок, а грузовики "выбивались" вражеской авиацией.Тем временем, воспользовавшись передышкой, вражеская 297-я пд продвинулась от Радзехува на юго-запад, до Холоюва, и заняла оборону южнее его. Сдерживать танковые атаки здесь было тем удобнее, что дорога к местечку с юга пролегала по насыпи меж двух болот, а затем шла по условно проходимой для танков топкой местности. Дорогу и насыпь пристреляли шесть 105-мм батарей и три тяжёлые 150-мм.Днём 25 июня, перед новой атакой 10-й танковой дивизии, теперь уже на потерянный Холоюв, немцев бомбила наша авиация, но особых потерь нанести не смогла. В 18:00 последовала атака. Первая группа советских танков прорвалась по насыпи, но последующие группы отсёк вражеский огонь. В результате атака обошлась дивизии в 4 потерянных тяжёлых танка КВ и 7 лёгких БТ.Командование немецкой 297-й дивизии доложило выше по инстанции, с какими бронированными монстрами приходится сражаться его пехотинцам, и в Холоюв ночью прибыли 88-мм зенитки, взамен уехавших на восток вместе с полком "Герман Геринг". Теперь дорога и насыпь к Холоюву для 10-й тд, у которой не было ни вменяемого количества тяжёлой артиллерии, ни достаточной авиационной поддержки, стали просто неприступны.Утром 26 июня советские бомбардировщики попытались нанести по вражеской обороне бомбовый удар, но их атаковали "мессершмитты", так что какого-либо крупного урона враг не понёс. С 8:00 в атаку пошли 18 танков КВ и лёгкие БТ 19-го танкового полка 10-й тд, который ещё в боях не участвовал.Они пошли не напролом с юго-запада, через насыпь, где их ждали зенитки, а обошли Холоюв и нанесли удар на Радзехув с юго-востока. Танкисты не знали, что местность там была условно проходимая. По воспоминаниям местных жителей они туда даже за хворостом ездили только зимой, когда грунт замерзал. Без должной разведки, без авиационного и артиллерийского прикрытия танки пошли в атаку.В результате несколько БТ застряли в грязи и были уничтожены вражеским артогнём. Но остальные танки прорвались через заградительный огонь на позиции вражеской артиллерии и стали давить их гусеницами. Танкисты впоследствии отчитались об уничтожении четырёх орудий с расчётами. Командир батальона тяжёлых танков будущий Герой Советского Союза Захар Карпович Слюсаренко, генерал-лейтенант, а на то время капитан, вспоминал:"Вражеские снаряды пробить нашу броню не могут, но разбивают гусеницы, сносят башни. Загорается КВ слева от меня. В небо над ним взметнулся султан дыма с огненной тонкой, как жало, сердцевиной. "Ковальчук горит!" — екнуло сердце. Помочь этому экипажу никак не могу: со мной несутся вперёд двенадцать машин. Ещё один КВ остановился: снаряд сорвал с него башню… Третий КВ подбит, и моя машина вздрагивает от сильного удара. Докладываю по рации о положении дел и тут же отдаю приказ батальону: "Вперёд!"К 14:00 19-й тп продвинулся где-то на два километра, потеряв 9 тяжёлых КВ и 5 БТ. Ещё на 7 КВ нужно было устранять поломки. К вечеру полк отошёл обратно.28 июня Радзехув, также с юго-восточной стороны, от Охладува, атаковал отряд 8-й танковой дивизии 4-го мк. Ему пришлось вступить в бой с подвижным вражеским противотанковым резервом – 50-мм и 37-мм пушками и группой пехоты. Танки врывались на позиции вражеских артиллеристов, давили их гусеницами. 37-мм пушки были бессильны против КВ, но 50-мм, стреляя подкалиберными снарядами с вольфрамовыми наконечниками, умудрялись пробивать их броню. Расчёт одного из таких орудий выстрелил в тяжёлый КВ в упор, и танк взорвался. Взрыв уничтожил и расчёт орудия. Отряд 8-й тд потерял 12 танков и вынужден был отойти.29 июня начался отход советских частей на восток на линию старой границы – приграничное сражение было проиграно. Оно показало, что ни огромный численный перевес в бронетехнике, но новейшие танки не дают серьёзного преимущества, если они используются неэффективно и без чёткого налаженного взаимодействия с другими родами войск. Советским танковым генералам ещё предстояло "выучить" немало таких горьких "уроков", прежде чем советские танковые войска превратятся в ту грозную машину, которая начнёт громить врага под Сталинградом и дойдёт до Берлина.

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