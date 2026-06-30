Сражение под Радзехувом: первая попытка обрубить "танковый клин" фельдмаршала Клейста
© Фото : "Военный альбом"Танки и мотоциклисты 10 танковой дивизии вермахта. Франция, Седан, май 1940 года
29 июня командование 6-й армии Юго-Западного фронта приказало отвести танки от города Радзехува, где они сражались с врагом почти с первых дней войны. Так окончательно закончилась попытка "подрезать" вбитый в оборону фронта вражеский танковый клин под самое его основание
В июне 1940 года в Красной армии вновь стали формировать механизированные корпуса (далее – мк). Они существовали и до этого, сначала как механизированные, потом их переименовали в танковые, но затем советское командование решило, что это слишком крупные и громоздкие объединения, и их расформировали. Однако нападение Третьего Рейха на Францию внесло свои коррективы. Успешные действия танковой группы Хайнца Гудериана показали, что будущее за крупными механизированными объединениями.
Сначала в СССР сформировали 9 мехкорпусов, имевших по штату 1031 танк, а затем в январе 1941 года было принято решение о формировании ещё 21-го. Одним из них стал 15-й мк. Из состава уже сформированного 4-го мк ему передали готовую 10-ю танковую дивизию (тд), ставшую костяком будущего объединения.
Дивизии даже не пришлось менять место расквартирования – она как была в Золочеве, так там и осталась. В результате география расположения соединений 15-го мк оказалась крайне широкой: 37-я тд базировалась в Кременце – это 70 км от Золочева, а 212-я моторизованная дивизия в Бродах – это 35 км от Золочева и 40 от Кременца.
Немцы за почти два года предыдущей войны отработали в теории и на практике принцип ведения наступления крупными танковыми соединениями. В Польше в сентябре 1939 года это были танковые дивизии, в мае 1940 года во Франции – танковая группа, в июне 1941 года в нападении на СССР участвовали уже сразу четыре танковые группы. Одна из них, 1-я, генерал-фельдмаршала Эвальда фон Клейста, действовала против Юго-западного фронта.
Танковые соединения группы наступали по так называемым панзерштрассе – танковым дорогам. Нужны они были не столько для танков, сколько для машин, которые снабжали танковые соединения и части горючим, боеприпасами и всем прочим необходимым. В полосе наступления 1-й танковой группы Клейста были определены три танковые дороги. Средняя из них проходила через приграничный городок Радзехув (современный Радехов), и далее вела на Дубно – Острог – Шепетовку – Бердичев и, южнее Киева, выходила к Белой Церкви.
27 июня, 08:00ИсторияПревосходство ещё не всё. 85 лет с начала Волынского танкового сраженияКрупнейшим танковым сражением II Мировой войны является Курская битва, завершившаяся безусловной победой Красной армии. В ней принимало участие свыше 7 тысяч танков и самоходок. Однако, 26-30 июня 1941 года на территории Украины развернулось битва, по количеству вовлечённых танков лишь немного уступавшая Курской. И в ней РККА потерпела поражение
С началом войны командиру 10-й танковой дивизии генерал-майору Сергею Яковлевичу Огурцову поступил от командования 15 корпуса приказ выслать из Золочева в располагавшийся на 75 километров севернее городок Радзехув отряд танков и мотопехоты – по данным разведки у города высадился вражеский десант. В 9:30 передовой отряд дивизии – один танковый батальон из 20-го танкового полка (тп) и один мотострелковый из 10-го мотострелкового полка (мсп) – выдвинулся в указанном направлении. Никакого десанта он, конечно, не нашёл, но вечером, проехав Радехов, у местечка Корчин натолкнулся на немцев. Отряд их атаковал – уничтожил 6 противотанковых орудий и до взвода пехоты, потеряв при этом два танка, после чего отошёл в Радзехув.
На следующий день, 23 июня, в 5:15 к местечку подошла передовая группа 11-й танковой дивизии вермахта. Её ядром был 15-й танковый полк, усиленный мотопехотой и приданными 88-мм зенитками полка люфтваффе "Герман Геринг". На 22 июня в 11-й танковой дивизии было 44 Pz.II, 24 Pz.III с 37-мм пушкой, 47 Pz.III с 50-мм пушкой, 20 Pz.IV и 8 командирских танков.
Советскому командованию ещё не было известно, что свой основной удар на Украине враг наносит именно на этом направлении, а не южнее, как это предполагалось изначально. Поэтому основные силы 10-й тд в Радзехув вслед за передовым отрядом не прибыли, и сдерживать удар вражеской танковой дивизии ему пришлось самому.
© Фото : "Военный альбом"Генерал-полковники Рихард Руофф и Эвальд фон Клейст, Ростов-на-Дону, июль 1942 года
Генерал-полковники Рихард Руофф и Эвальд фон Клейст, Ростов-на-Дону, июль 1942 года
В конце концов, боеприпасы у него стали заканчиваться, и в 13:30 ему пришлось отойти на 9 км юго-западнее к местечку Холоюв (современное Узловое). В отчёте от 2 августа 10-й тд указано, что отряд уничтожил до 20 танков и 16 противотанковых орудий. Наши потери составили 20 танков БТ, 6 Т-34, 7 человек убитыми, 11 ранеными и 32 пропавшими человека.
Тем временем к Радзехуву подошли танки 4-го мк генерал-майора Андрея Андреевича Власова (того самого, будущего предателя). Командующий 6-й армией не выполнил приказ командования фронтом и приказал ему нанести удар не всем мехкорпусом, а двумя танковыми батальонами 32-й тд и одним мотострелковым 81-й мсд – он посчитал, что основные силы корпуса будут нужнее в другом месте. Вражеская 11-я тд эту атаку легко отбила и закрепилась на позициях южнее Радехова. Потеряв 11 танков, советские батальоны отошли.
В 15:00 к вражеским позициям приблизились основные силы 20-го танкового и 10-го мотострелкового полков 10-й тд. Они повели на Радзехув атаку, но враг отбил и её. Немцы мастерски использовали обратные скаты возвышенностей. Как только на вершинах появлялись советские танки, немецкие зенитки, пушки и танки расстреливали их. Не спасала и броня танков КВ (их в 10-й тд до войны успели получить согласно штату – 63 единицы) и Т-34.
14 сентября 2024, 16:01ИсторияУкраинская предыстория генерала Власова14 сентября 1901 года родился Андрей Власов. Сегодня его имя чётко ассоциируется с предательством. Однако до трагической Любанской операции Власов был на хорошем счету у высшего военно-политического руководства СССР. Войну он начал в составе Юго-Западного фронта и отличился в приграничном сражении и особенно при обороне Киева.
Полкам пришлось отойти в лес южнее Холоюва и занять там противотанковую оборону, чтобы не пустить противника на юг. А ему на юг особо и не требовалось – перед 11-й тд вермахта стояла задача максимально быстро продвигаться на восток к Дубно, Острогу и Шепетовке. Уже вечером 23 июня её части продолжили движение, передав свои позиции следовавшей за ними 297-й пехотной дивизии.
На следующий день командование 10-й тд планировало продолжить атаки на Радзехув, но тут в 7:00 был получен приказ командующего 15-м мк выдвигаться в район города Броды для отражения вражеской атаки со стороны Дубно на Броды. Дивизия совершила 45-км марш… чтобы в Буске в 17:00 получить приказ вернуться обратно – вражеский удар оказался мнимым.
19-й танковый полк с марша не вернули. Приказ прибыть под Холоюв он получил только, когда прибыл под Броды, и смог его выполнить только к 20:00 25 июня, преодолев 105 км и не сделав за первые четыре дня войны ни одного выстрела. При этом на марше были потеряны поломанными 13 танков КВ. Также значительную часть своей техники на этих маршах потеряли и другие полки. Танки выходили из строя из-за поломок, а грузовики "выбивались" вражеской авиацией.
Генерал-майор Сергей Огурцов
Тем временем, воспользовавшись передышкой, вражеская 297-я пд продвинулась от Радзехува на юго-запад, до Холоюва, и заняла оборону южнее его. Сдерживать танковые атаки здесь было тем удобнее, что дорога к местечку с юга пролегала по насыпи меж двух болот, а затем шла по условно проходимой для танков топкой местности. Дорогу и насыпь пристреляли шесть 105-мм батарей и три тяжёлые 150-мм.
Днём 25 июня, перед новой атакой 10-й танковой дивизии, теперь уже на потерянный Холоюв, немцев бомбила наша авиация, но особых потерь нанести не смогла. В 18:00 последовала атака. Первая группа советских танков прорвалась по насыпи, но последующие группы отсёк вражеский огонь. В результате атака обошлась дивизии в 4 потерянных тяжёлых танка КВ и 7 лёгких БТ.
Командование немецкой 297-й дивизии доложило выше по инстанции, с какими бронированными монстрами приходится сражаться его пехотинцам, и в Холоюв ночью прибыли 88-мм зенитки, взамен уехавших на восток вместе с полком "Герман Геринг". Теперь дорога и насыпь к Холоюву для 10-й тд, у которой не было ни вменяемого количества тяжёлой артиллерии, ни достаточной авиационной поддержки, стали просто неприступны.
24 июня 2025, 08:00ИсторияБой у Войницы: когда не надо было торопитьсяВ истории провального для Красной Армии лета 1941 года было много горьких поражений и страшных разгромов. Однако поражение 19-й танковой дивизии 22 мехкорпуса 5-й армии 24 июня было, пожалуй, наиболее показательным. Оно наглядно продемонстрировало неготовность советского командования к войне нового типа
Утром 26 июня советские бомбардировщики попытались нанести по вражеской обороне бомбовый удар, но их атаковали "мессершмитты", так что какого-либо крупного урона враг не понёс. С 8:00 в атаку пошли 18 танков КВ и лёгкие БТ 19-го танкового полка 10-й тд, который ещё в боях не участвовал.
Они пошли не напролом с юго-запада, через насыпь, где их ждали зенитки, а обошли Холоюв и нанесли удар на Радзехув с юго-востока. Танкисты не знали, что местность там была условно проходимая. По воспоминаниям местных жителей они туда даже за хворостом ездили только зимой, когда грунт замерзал. Без должной разведки, без авиационного и артиллерийского прикрытия танки пошли в атаку.
В результате несколько БТ застряли в грязи и были уничтожены вражеским артогнём. Но остальные танки прорвались через заградительный огонь на позиции вражеской артиллерии и стали давить их гусеницами. Танкисты впоследствии отчитались об уничтожении четырёх орудий с расчётами. Командир батальона тяжёлых танков будущий Герой Советского Союза Захар Карпович Слюсаренко, генерал-лейтенант, а на то время капитан, вспоминал:
© Фото : "Военный альбом"Солдаты вермахта осматривают танки T-34 и БT-7, подбитые на дороге в районе Радзехова, июнь 1941 года
Солдаты вермахта осматривают танки T-34 и БT-7, подбитые на дороге в районе Радзехова, июнь 1941 года
"Вражеские снаряды пробить нашу броню не могут, но разбивают гусеницы, сносят башни. Загорается КВ слева от меня. В небо над ним взметнулся султан дыма с огненной тонкой, как жало, сердцевиной. "Ковальчук горит!" — екнуло сердце. Помочь этому экипажу никак не могу: со мной несутся вперёд двенадцать машин. Ещё один КВ остановился: снаряд сорвал с него башню… Третий КВ подбит, и моя машина вздрагивает от сильного удара. Докладываю по рации о положении дел и тут же отдаю приказ батальону: "Вперёд!"
К 14:00 19-й тп продвинулся где-то на два километра, потеряв 9 тяжёлых КВ и 5 БТ. Ещё на 7 КВ нужно было устранять поломки. К вечеру полк отошёл обратно.
28 июня Радзехув, также с юго-восточной стороны, от Охладува, атаковал отряд 8-й танковой дивизии 4-го мк. Ему пришлось вступить в бой с подвижным вражеским противотанковым резервом – 50-мм и 37-мм пушками и группой пехоты. Танки врывались на позиции вражеских артиллеристов, давили их гусеницами. 37-мм пушки были бессильны против КВ, но 50-мм, стреляя подкалиберными снарядами с вольфрамовыми наконечниками, умудрялись пробивать их броню. Расчёт одного из таких орудий выстрелил в тяжёлый КВ в упор, и танк взорвался. Взрыв уничтожил и расчёт орудия. Отряд 8-й тд потерял 12 танков и вынужден был отойти.
22 июня, 16:00История22 июня не по плану: бои за Раву-Русскую В нашем представлении 22 июня 1941 года – это разгром нашей армии, сопровождавшийся повальным отсутствием связи, бардаком и боями с многократно превосходившим нас противником. Однако были в Красной Армии несколько соединений, которые в первый день войны действовали профессионально и не только сдерживали врага, но и заставляли отступать
29 июня начался отход советских частей на восток на линию старой границы – приграничное сражение было проиграно. Оно показало, что ни огромный численный перевес в бронетехнике, но новейшие танки не дают серьёзного преимущества, если они используются неэффективно и без чёткого налаженного взаимодействия с другими родами войск. Советским танковым генералам ещё предстояло "выучить" немало таких горьких "уроков", прежде чем советские танковые войска превратятся в ту грозную машину, которая начнёт громить врага под Сталинградом и дойдёт до Берлина.
Подписывайся на