https://ukraina.ru/20260630/zaschita-ot-evropeyskogo-piratstva-rossiya-nachala-osnaschat-tankery-vooruzheniem-1080812974.html
Защита от "европейского пиратства": Россия начала оснащать танкеры вооружением
Защита от "европейского пиратства": Россия начала оснащать танкеры вооружением - 30.06.2026 Украина.ру
Защита от "европейского пиратства": Россия начала оснащать танкеры вооружением
В ответ на участившееся "европейское пиратство" Россия устанавливает стационарные орудия на танкеры для перевозки сжиженного природного газа, пишет британская газета The Times
2026-06-30T10:50
2026-06-30T10:50
2026-06-30T10:50
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нефть
газ
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По данным издания, установки предназначены для защиты от беспилотников и предотвращения попыток абордажа. Отмечается, что массовое распространение подобной практики на судах российского флота может серьезно повлиять на действия западных стран. Если оснащение вооружением станет повсеместным, вероятность того, что западные государства решатся на абордаж российских танкеров, существенно снизится, говорится в публикации.Недавно портал The Telegraph писалсообщал, что британские власти захотели продать почти 100 тысяч тонн российской нефти с захваченного танкера Smyrtos, а вырученные средства направить на военную помощь КиевуУкраине. Подробнее - в материале "Вместо мигрантов ловит танкеры": Дмитриев высмеял Стармера за арест судна в Ла-Манше на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ла-манш, кир стармер, украина.ру, танкер, нефть, газ
Новости, Россия, Ла-Манш, Кир Стармер, Украина.ру, танкер, нефть, газ
Защита от "европейского пиратства": Россия начала оснащать танкеры вооружением
В ответ на участившееся "европейское пиратство" Россия устанавливает стационарные орудия на танкеры для перевозки сжиженного природного газа, пишет британская газета The Times
По данным издания, установки предназначены для защиты от беспилотников и предотвращения попыток абордажа.
Отмечается, что массовое распространение подобной практики на судах российского флота может серьезно повлиять на действия западных стран. Если оснащение вооружением станет повсеместным, вероятность того, что западные государства решатся на абордаж российских танкеров, существенно снизится, говорится в публикации.
Недавно портал The Telegraph писалсообщал
, что британские власти захотели продать почти 100 тысяч тонн российской нефти с захваченного танкера Smyrtos, а вырученные средства направить на военную помощь КиевуУкраине
.