https://ukraina.ru/20260630/ukrainskiy-voennoplennyy-rasskazal-kak-v-vsu-postupayut-s-dezertirami-1080824980.html

Украинский военнопленный рассказал, как в ВСУ поступают с дезертирами

Украинский военнопленный рассказал, как в ВСУ поступают с дезертирами - 30.06.2026 Украина.ру

Украинский военнопленный рассказал, как в ВСУ поступают с дезертирами

Украинских дезертиров собирают в печально известный штурмовой полк "Скала". Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Франц Юрашик, сообщает пишет 30 июня издание rg.ru

2026-06-30T13:57

2026-06-30T13:57

2026-06-30T13:57

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Военнопленный рассказал, что него был друг, которого после самовольного оставления части отправили в "Скалу"."Как он сказал, пробовали "смотаться" впятером. Три дня за ними гонялись и вычислили, избили", - рассказал Юрашик.Также он сообщил, что мобилизованных украинцев, у которых нет денег для определения в "нормальную часть", без разбора, несмотря на возраст и состояние здоровья, отправляют в штурмовые подразделения.Ранее тот же военнопленный рассказывал о том, что кладбища в Черновцах заполнены свежими могилами украинских военных. Всю ответственность за гибель военнослужащих ВСУ пленный украинец возложил на Владимира Зеленского, который, с его точки зрения, вместо того чтобы сесть за стол переговоров, продолжает "играть артиста".Ранее в новостях: В лучших традициях киевского режима: представитель "Скалы" угрожает журналистам за расследование о пыткахАктуальное интервью: Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два годаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Срыв договора с Польшей, провалы ВСУ, подробности инцидента в Монако. Хроника событий на 13:00 30 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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