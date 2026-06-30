Украинский военнопленный рассказал, как в ВСУ поступают с дезертирами - 30.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260630/ukrainskiy-voennoplennyy-rasskazal-kak-v-vsu-postupayut-s-dezertirami-1080824980.html
Украинский военнопленный рассказал, как в ВСУ поступают с дезертирами
Украинский военнопленный рассказал, как в ВСУ поступают с дезертирами - 30.06.2026 Украина.ру
Украинский военнопленный рассказал, как в ВСУ поступают с дезертирами
Украинских дезертиров собирают в печально известный штурмовой полк "Скала". Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Франц Юрашик, сообщает пишет 30 июня издание rg.ru
2026-06-30T13:57
2026-06-30T13:57
спецоперация
сво
новости сво россия
новости сво сейчас
дзен новости сво
украина
черновцы
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1b/1060594784_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_96b9714ab4d2ad6ca0e6629725d626d1.jpg
Военнопленный рассказал, что него был друг, которого после самовольного оставления части отправили в "Скалу"."Как он сказал, пробовали "смотаться" впятером. Три дня за ними гонялись и вычислили, избили", - рассказал Юрашик.Также он сообщил, что мобилизованных украинцев, у которых нет денег для определения в "нормальную часть", без разбора, несмотря на возраст и состояние здоровья, отправляют в штурмовые подразделения.Ранее тот же военнопленный рассказывал о том, что кладбища в Черновцах заполнены свежими могилами украинских военных. Всю ответственность за гибель военнослужащих ВСУ пленный украинец возложил на Владимира Зеленского, который, с его точки зрения, вместо того чтобы сесть за стол переговоров, продолжает "играть артиста".Ранее в новостях: В лучших традициях киевского режима: представитель "Скалы" угрожает журналистам за расследование о пыткахАктуальное интервью: Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два годаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Срыв договора с Польшей, провалы ВСУ, подробности инцидента в Монако. Хроника событий на 13:00 30 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
черновцы
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1b/1060594784_53:0:920:650_1920x0_80_0_0_a3d422744f1c72e6f14823348376a516.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, украина, черновцы, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, потери всу, военнопленные, дезертирство
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Украина, Черновцы, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВСУ, потери ВСУ, военнопленные, дезертирство

Украинский военнопленный рассказал, как в ВСУ поступают с дезертирами

13:57 30.06.2026
 
© Фото : Oleksandr Ratushniak / Reuters
- РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Oleksandr Ratushniak / Reuters
Читать в
ДзенTelegram
Украинских дезертиров собирают в печально известный штурмовой полк "Скала". Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Франц Юрашик, сообщает пишет 30 июня издание rg.ru
Военнопленный рассказал, что него был друг, которого после самовольного оставления части отправили в "Скалу".
"Как он сказал, пробовали "смотаться" впятером. Три дня за ними гонялись и вычислили, избили", - рассказал Юрашик.
Также он сообщил, что мобилизованных украинцев, у которых нет денег для определения в "нормальную часть", без разбора, несмотря на возраст и состояние здоровья, отправляют в штурмовые подразделения.
Ранее тот же военнопленный рассказывал о том, что кладбища в Черновцах заполнены свежими могилами украинских военных. Всю ответственность за гибель военнослужащих ВСУ пленный украинец возложил на Владимира Зеленского, который, с его точки зрения, вместо того чтобы сесть за стол переговоров, продолжает "играть артиста".
Ранее в новостях: В лучших традициях киевского режима: представитель "Скалы" угрожает журналистам за расследование о пытках
Актуальное интервью: Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Срыв договора с Польшей, провалы ВСУ, подробности инцидента в Монако. Хроника событий на 13:00 30 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СпецоперацияСВОновости СВО Россияновости СВО сейчасдзен новости СВОУкраинаЧерновцыВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина.руВСУпотери ВСУвоеннопленныедезертирство
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:26"Укрэнерго" предупредило о вечерних отключениях света в стране: графики будут действовать с 17:00 до 22:00
14:19Власти Монако передумали: взрыв с участием семьи Ермолаева перестали считать терактом
14:04Навроцкий решил ограничить контакты с Зеленским. Новости к этому часу
13:57Украинский военнопленный рассказал, как в ВСУ поступают с дезертирами
13:44Олег Иванов: Россия не будет вести "переговоры ради переговоров" — только для завершения СВО
13:32Еврокомиссия выделила Украине почти 4 миллиарда евро на дроны
13:27Секретный чат лидеров ЕС с Зеленским мог нанести ущерб отношениям с Трампом — Иванов
13:05Дроны против дронов: как "Сокол" охотится на украинские БПЛА
13:00Срыв договора с Польшей, провалы ВСУ, подробности инцидента в Монако. Хроника событий на 13:00 30 июня
12:55За минуту молчания — бронь: в Киеве придумали новое наказание для руководителей
12:54"Добровольно и за идею": в России осуждены предатели, помогавшие Киеву
12:5330 июня 2026 года, утренний эфир
12:51Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наносят удары по Чугуеву, чтобы занять северо-восток Харьковской области
12:50Зеленский взрывает Монако: кто хотел убить украинского олигарха Ермолаева
12:45Олег Иванов: "Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский не осознает ограничений своих действий"
12:32ВС РФ освободили три населенных пункта, Украина ждёт массированный комбинированный удар. Новости СВО
12:21Мир с Ливаном под вопросом: в Израиле сомневаются, что власти смогут разоружить "Хезболлах"
12:00Голодомор и рождение нации
11:58Взрыв в Монако: спутнице олигарха Ермолаева ампутировали ноги, среди пострадавших — подросток
11:47"МиГи в обмен на дроны": почему Польша отказалась передавать Украине истребители
Лента новостейМолния