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Срыв договора с Польшей, провалы ВСУ, подробности инцидента в Монако. Хроника событий на 13:00 30 июня

Срыв договора с Польшей, провалы ВСУ, подробности инцидента в Монако. Хроника событий на 13:00 30 июня - 30.06.2026 Украина.ру

Срыв договора с Польшей, провалы ВСУ, подробности инцидента в Монако. Хроника событий на 13:00 30 июня

Киев отказался поставлять Польше технологии БПЛА и не получит МиГ-29. ВС РФ уничтожают противника и технику. Кандидат в президенты Франции уверен в причастности Зеленского ко взрыву в Монако

2026-06-30T13:00

2026-06-30T13:00

2026-06-30T13:46

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мазепа

владимир зеленский

владимир ленин (владимир ульянов)

вооруженные силы украины

оун-упа

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Украина отказалась поставлять Польше дроновые технологии и не получит истребители МиГ-29, заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN."Я предложил (Украине - ред.) очень партнерский подход. МиГи в обмен на дроны. Украинцы сначала приняли это", - сказал он.Позже, по его словам, украинская сторона отказалась от предложения.Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.После этого польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой. В ответ ряд украинских политиков отказались от польских наград.После этого в Киево-Печерской лавре открыли бюст гетману-предателю Ивану Мазепе. Зеленский заявил, что еще один памятник Мазепе может быть установлен в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко на месте памятника Владимиру Ленину.Во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе "Макс" посоветовал Польше наградить Зеленского "орденом Иуды"."Буквально на днях Польша лишила Зеленского высшей государственной награды - ордена Белого орла за предательство, за героизацию на Украине нацистских преступников, которые в годы Второй мировой войны безжалостно расправлялись с сотнями тысяч поляков, украинцев, русских, евреев и представителей других национальностей. Проводя исторические параллели, Польше теперь следует наградить Зеленского орденом Иуды", - написал Володин.Он назвал Зеленского и его кумиров (гетмана Ивана Мазепу и главаря ОУН-УПА Степана Бандеру) предателями и нацистами."Зеленский анонсировал установку памятника Мазепе в центре столицы, где ранее находился памятник Ленину… Вывод очевиден: какие у Зеленского кумиры - Мазепа, Бандера, - такой и он сам. Предатель и неонацист", - написал Володин.Председатель Госдумы напомнил, что Владимир Ленин в 1922 году создал Украину, однако сегодня мемориалы, посвященные ему, там уничтожают. По его словам, их снесено порядка 1,5 тысяч."Неонацистскому режиму Ленин не подошел. Несмотря на все его заслуги, их выбор пал на Мазепу как основателя Украины. Мазепа известен в истории как предатель, которого Русская православная церковь предала анафеме, а Петр I учредил для него орден иуды", - отметил он.В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что киевский режим является выкормышем Варшавы, которому она сознательно выдавала оружие и деньги.Она прокомментировала угрозы того же Владислава Косиняка-Камыша о том, что Украина не попадет в состав Евросоюза, если продолжит преклоняться перед Бандерой и его приспешниками."Ну, здрасьте, приехали. Варшава много лет не то что поощряла есовские устремления бандеровского неонацистского режима на Украине, она сознательно раздавала последователям убийц своих предков оружие и деньги", - напомнила она в своем телеграм-канале.По словам дипломата, причина такой политики проста - польские элиты сами "заражены национализмом" и "истово исповедуют русофобию". Захарова подчеркнула, что в этом националистическом угаре посчитали возможным на время "побрататься" с последователями Бандеры и Шухевича ради "неослабевающего реваншизма".Вместе с тем зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил, что польские элиты заняли правильную и честную позицию по вопросу "омерзительной киевской бандеровщины"."Сколь бы русофобствующими ни были польские элиты, нельзя не признать, что по вопросу омерзительной киевской бандеровщины они заняли правильную и честную позицию. Чего не скажешь про другие европейские страны и безмозглый Брюссель. Интересно, какова была бы их позиция, если бы, скажем, вместо семейного склепа тело дуче (Бенито Муссолини - ред.) перезахоронили в римском Пантеоне, а (Адольфу) Гитлеру возвели величественный памятник в Берлине? Или это тоже скоро случится?" - задался вопросом Медведев в канале на платформе "Макс".Провалы ВСУОчередной взрыв прогремел днем в Сумах на северо-востоке Украины, также взрыв слышали в городе Кировоград в центральной части Украины.Минобороны России информировало, что ВС РФ нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и сборки беспилотников дальнего действия.Там же уточнили, что российские войска дальними ударами беспилотников поразили 25 заправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в разных городах Украины.Продвижение штурмовых групп "Южной" группировки ВС РФ в Константиновке в ДНР значительно ускорилось. Российская армия освободила 30 зданий в Константиновке в ДНР за сутки, уничтожив до 90 украинских военнослужащих.В Красном Лимане в ДНР ВС РФ заняли 54 здания, за сутки в городе уничтожено более 30 украинских боевиков.Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 806 украинских беспилотников.А Черноморский флот уничтожил семь украинских безэкипажных катеров.Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Малиновка в Донецкой Народной Республике.ВСУ потеряли более 175 военных, две боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня и 27 автомобилей за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки.Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили свыше 270 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.Противник потерял свыше 455 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей в зоне действий российской группировки войск "Восток".Также противник лишился свыше 210 военнослужащих, 11 автомобилей и артиллерийского орудия в зоне действий сил российской группировки войск "Север".А подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской области, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 75 военных, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.В полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 210 военнослужащих. Уничтожено пять боевых бронированных машин западного производства, 20 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки и две станции радиоэлектронной борьбы "Дамба".Подробности теракта в МонакоНакануне вечером в Монако произошел взрыв. Пострадали три человека: двое взрослых и подросток. По данным BFMTV, среди них есть украинский олигарх Вадим Ермолаев. Также ранения могли получить его жена и ребенок.Издание Nice-Matin во вторник сообщило со ссылкой на источники, что одной из пострадавших при взрыве в Монако оторвало ноги, второй пострадавший, предположительно, Ермолаев, получил ожоги и осколочные ранения.Власти Монако назвали произошедшее первым в истории княжества случаем теракта. Однако позже генеральный прокурор княжества Стефан Тибо заявил на пресс-конференции, что по предварительным данным, взрыв в Монако не был терактом.Он же проинформировал, что жизнь женщины, пострадавшей в результате взрыва, все еще находится под угрозой, жизни мужчины и ребенка находятся вне опасности.Злоумышленник оставил рюкзак с бомбой у входной двери в тот момент, когда семья заходила в здание. После этого он скрылся. Сейчас правоохранительные органы тщательно анализируют данные видеокамер. Подозреваемого уже заметили в соседней французской коммуне Босолей, куда он добрался пешком.Следователи изучают состав взрывчатки и части оставленного предполагаемым злоумышленником рюкзака, собирают образцы ДНК на месте происшествия и ищут улики, способные помочь установить личность подозреваемого и мотивы произошедшего.Власти Франции направили в Монако полицейских из департамента Приморские Альпы для помощи в расследовании. В то же время французская национальная антитеррористическая прокуратура пока не приняла дело о произошедшем в свое производство, поскольку не получала соответствующего запроса от властей Монако. При этом французское подразделение по борьбе с терроризмом и генеральное управление внутренней безопасности Франции (DGSI) следят за ситуацией.Князь Монако Альберт II осудил случившееся."Взрыв, произошедший… в Монако и ставший результатом преступного деяния, потряс все монегасское общество. Прежде всего, мои мысли - с пострадавшими, их близкими и жителями, непосредственно затронутыми этим жестоким актом. Княгиня Шарлен, моя семья и я хотим выразить им наше сочувствие и заверить в нашей неизменной поддержке", - следует из официального заявления дворца.При этом князь Монако отметил эффективную работу служб общественной безопасности, которые обеспечили оперативную помощь пострадавшим и взяли место происшествия под контроль. В своем заявлении Альберт II также отметил, что все профильные государственные службы были мобилизованы и действуют в сотрудничестве с властями Франции.Баллотирующийся в президенты Франции лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо уверен, что Владимир Зеленский причастен к взрыву."Вчера вечером в Монако украинский бизнесмен Вадим Ермолаев со своей женой и сыном стали жертвами покушения. Покушение, организованное Зеленским прямо на нашей территории?" - написал Филиппо в соцсети X.По его мнению, наиболее вероятно, что это была операция, организованная украинскими спецслужбами или проукраинскими экстремистскими группировками.Как отметил политик, Ермолаев с 2023 года находится под санкциями Киева за экономическое сотрудничество с Россией.Подробнее о происшествии - в материале Взрыв в Монако: спутнице олигарха Ермолаева ампутировали ноги, среди пострадавших — подросток на сайте Украина.ру. * Запрещенные в РФ экстремистские организации.

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