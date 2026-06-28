В лучших традициях киевского режима: представитель "Скалы" угрожает журналистам за расследование о пытках - 28.06.2026 Украина.ру
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В лучших традициях киевского режима: представитель "Скалы" угрожает журналистам за расследование о пытках
В лучших традициях киевского режима: представитель "Скалы" угрожает журналистам за расследование о пытках - 28.06.2026 Украина.ру
В лучших традициях киевского режима: представитель "Скалы" угрожает журналистам за расследование о пытках
Военнослужащий 425-го штурмового полка "Скала" Николай Харлан с позывным "Киевлянин" записал видеообращение, в котором обвинил издание "Бабель" в "российской пропаганде" и пригрозил журналистам ответственностью. Об этом 28 июня сообщают украинские СМИ
2026-06-28T18:40
2026-06-28T18:40
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Поводом стало расследование о пытках и смертях мобилизованных в подразделении. Харлан заявил, что журналисты работают "за российские деньги", и пообещал: если государственные органы не отреагируют, "это сделают сами военные".Ранее командира "Скалы" подполковника Юрия Гаркавого уже отстранили на время расследования. ГБР начало проверку по фактам нарушений прав военнослужащих и доведения до самоубийства.Подробнее – в материале Полк "Скала" перегибы на местах или санкционированная государственная мясорубка
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новости, украина, всу, армия, александр сырский, тцк, владимир зеленский
Новости, Украина, ВСУ, Армия, Александр Сырский, ТЦК, Владимир Зеленский

В лучших традициях киевского режима: представитель "Скалы" угрожает журналистам за расследование о пытках

18:40 28.06.2026
 
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости
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Военнослужащий 425-го штурмового полка "Скала" Николай Харлан с позывным "Киевлянин" записал видеообращение, в котором обвинил издание "Бабель" в "российской пропаганде" и пригрозил журналистам ответственностью. Об этом 28 июня сообщают украинские СМИ
Поводом стало расследование о пытках и смертях мобилизованных в подразделении. Харлан заявил, что журналисты работают "за российские деньги", и пообещал: если государственные органы не отреагируют, "это сделают сами военные".
Ранее командира "Скалы" подполковника Юрия Гаркавого уже отстранили на время расследования. ГБР начало проверку по фактам нарушений прав военнослужащих и доведения до самоубийства.
Подробнее – в материале Полк "Скала" перегибы на местах или санкционированная государственная мясорубка
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