https://ukraina.ru/20260628/v-luchshikh-traditsiyakh-kievskogo-rezhima-predstavitel-skaly-ugrozhaet-zhurnalistam-za-rassledovanie-o-1080734609.html

В лучших традициях киевского режима: представитель "Скалы" угрожает журналистам за расследование о пытках

В лучших традициях киевского режима: представитель "Скалы" угрожает журналистам за расследование о пытках - 28.06.2026 Украина.ру

В лучших традициях киевского режима: представитель "Скалы" угрожает журналистам за расследование о пытках

Военнослужащий 425-го штурмового полка "Скала" Николай Харлан с позывным "Киевлянин" записал видеообращение, в котором обвинил издание "Бабель" в "российской пропаганде" и пригрозил журналистам ответственностью. Об этом 28 июня сообщают украинские СМИ

2026-06-28T18:40

2026-06-28T18:40

2026-06-28T18:40

новости

украина

всу

армия

александр сырский

тцк

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1c/1080734490_0:78:953:614_1920x0_80_0_0_875005c4169e8ef5c59e0fc8afb1d4bc.png

Поводом стало расследование о пытках и смертях мобилизованных в подразделении. Харлан заявил, что журналисты работают "за российские деньги", и пообещал: если государственные органы не отреагируют, "это сделают сами военные".Ранее командира "Скалы" подполковника Юрия Гаркавого уже отстранили на время расследования. ГБР начало проверку по фактам нарушений прав военнослужащих и доведения до самоубийства.Подробнее – в материале Полк "Скала" перегибы на местах или санкционированная государственная мясорубка

украина

армия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, армия, александр сырский, тцк, владимир зеленский