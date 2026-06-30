https://ukraina.ru/20260630/ukrainskie-voenkomy-rasskazali-svoyu-versiyu-mobilizatsii-ottsa-odinochki-1080839760.html
Украинские военкомы рассказали свою версию мобилизации отца-одиночки
Украинские военкомы рассказали свою версию мобилизации отца-одиночки - 30.06.2026 Украина.ру
Украинские военкомы рассказали свою версию мобилизации отца-одиночки
Воспитывающий пятилетнюю дочь отец-одиночка сам виноват в насильственной мобилизации, пытаются убедить общественность и СМИ криворожские военкомы. Об этом сообщает 30 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-30T20:02
2026-06-30T20:02
2026-06-30T20:02
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мобилизация на украине
ситуация на украине
дети
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ТЦК прокомментировали ситуацию в Кривом Роге, где мобилизовали отца-одиночку пятилетней девочки."Мужчина не прибыл в центр комплектования после повестки, а заявление на отсрочку подал только на следующий день", - поведали переименованном военкомате.Людоловы утверждают, что наличие живой матери (пусть даже и лишённой судом прав на воспитание ребёнка) уже является основанием в отказе военнообязанному отцу от отсрочки.Напоследок в ТЦК призвали СМИ и граждан удержаться от публикации непроверенной информации.Новости на эту тему: Украинские военкомы почти мобилизовали незрячего инвалида I группыБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Армия России наступает, Китай призывает к переговорам по Украине, покушение в Монако. Итоги 30 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, кривой рог, украина.ру, тцк, мобилизация на украине, ситуация на украине, дети
Новости, Украина, Кривой Рог, Украина.ру, ТЦК, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, дети
Украинские военкомы рассказали свою версию мобилизации отца-одиночки
Воспитывающий пятилетнюю дочь отец-одиночка сам виноват в насильственной мобилизации, пытаются убедить общественность и СМИ криворожские военкомы. Об этом сообщает 30 июня телеграм-канал Украина.ру
ТЦК прокомментировали ситуацию в Кривом Роге, где мобилизовали отца-одиночку пятилетней девочки.
"Мужчина не прибыл в центр комплектования после повестки, а заявление на отсрочку подал только на следующий день", - поведали переименованном военкомате.
Людоловы утверждают, что наличие живой матери (пусть даже и лишённой судом прав на воспитание ребёнка) уже является основанием в отказе военнообязанному отцу от отсрочки.
Напоследок в ТЦК призвали СМИ и граждан удержаться от публикации непроверенной информации.
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