https://ukraina.ru/20260630/ukrainskie-voenkomy-rasskazali-svoyu-versiyu-mobilizatsii-ottsa-odinochki-1080839760.html

Украинские военкомы рассказали свою версию мобилизации отца-одиночки

Украинские военкомы рассказали свою версию мобилизации отца-одиночки - 30.06.2026 Украина.ру

Украинские военкомы рассказали свою версию мобилизации отца-одиночки

Воспитывающий пятилетнюю дочь отец-одиночка сам виноват в насильственной мобилизации, пытаются убедить общественность и СМИ криворожские военкомы. Об этом сообщает 30 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-30T20:02

2026-06-30T20:02

2026-06-30T20:02

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ТЦК прокомментировали ситуацию в Кривом Роге, где мобилизовали отца-одиночку пятилетней девочки."Мужчина не прибыл в центр комплектования после повестки, а заявление на отсрочку подал только на следующий день", - поведали переименованном военкомате.Людоловы утверждают, что наличие живой матери (пусть даже и лишённой судом прав на воспитание ребёнка) уже является основанием в отказе военнообязанному отцу от отсрочки.Напоследок в ТЦК призвали СМИ и граждан удержаться от публикации непроверенной информации.Новости на эту тему: Украинские военкомы почти мобилизовали незрячего инвалида I группыБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Армия России наступает, Китай призывает к переговорам по Украине, покушение в Монако. Итоги 30 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, кривой рог, украина.ру, тцк, мобилизация на украине, ситуация на украине, дети