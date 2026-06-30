https://ukraina.ru/20260630/armiya-rossii-nastupaet-kitay-prizyvaet-k-peregovoram-po-ukraine-pokushenie-v-monako-itogi-30-iyunya-1080836505.html

Армия России наступает, Китай призывает к переговорам по Украине, покушение в Монако. Итоги 30 июня

Армия России наступает, Китай призывает к переговорам по Украине, покушение в Монако. Итоги 30 июня - 30.06.2026 Украина.ру

Армия России наступает, Китай призывает к переговорам по Украине, покушение в Монако. Итоги 30 июня

Китай призвал стороны конфликта на Украине вернуться за стол переговоров. ВС РФ освободили три населённых пункта в зоне СВО. Теракт в Монако оказался непростой криминальной историей.

2026-06-30T18:00

2026-06-30T18:00

2026-06-30T18:00

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Заместитель постпреда КНР при ООН Сунь Лэй на заседании организации призвал Москву и Киев как можно скорее возобновить переговоры для заключения мирного договора."Мы призываем стороны как можно скорее возобновить переговоры, продемонстрировать друг другу политическую волю и посвятить себя устранению коренных причин конфликта при полном соблюдении принципов Устава ООН", — сказал китайский дипломат.По его словам, Пекин занимает объективную позицию по украинскому кризису, руководствуясь принципами, предложенными председателем КНР Си Цзиньпином. Дипломат подчеркнул, что его страна поддерживает контакты со всеми сторонами, содействует мирным переговорам и готова и дальше вносить вклад в политическое урегулирование.Заявлению китайского дипломата предшествовали переговоры в России президентов России и Белоруссии - Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы в узком и расширенном форматах. До этого Владимир Зеленский предъявил официальному Минску два ультиматума, угрожая начать боевые действия на белорусской территории. Белорусский лидер после переговоров на Валдае с Владимиром Путиным прибыл в Пекин, где китайская сторона заверила его в поддержке и намерении развивать двусторонние отношения.Президент России 23 июня рассказал о подходах к возможному возобновлению активного переговорного процесса с киевским режимом."На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле. А также принципов, изложенных мной пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел",— сказал Путин.После этого заявления последовало несколько провокаций со стороны вооружённых формирований Украины, включая кровавые теракты. США устами главы Госдепа Марко Рубио заявили, что не являются посредниками и поддерживают киевский режим в конфликте, что вынудило главу МИД РФ Сергея Лаврова разъяснять ситуацию публично.Евросоюз и Британия также не могут играть роль посредника, оказывая военную и иную помощь киевскому режиму, применяя к России санкции. Об этом в духе главы Госдепа США высказывался президент Франции Эммануэль Макрон.Западная Европа по-прежнему отказывается от диалога с Россией, однако желает участвовать в переговорном процессе - об этом периодически заявляют политики ЕС, размышляя, кто бы мог представить их коллективное мнение. При этом в западных столицах много принципиальных противников переговоров с Россией, сторонников эскалации конфликта."По состоянию на сейчас мы находимся в состоянии, когда Украина выигрывает войну на этот момент", – заявил 24 июня замгоссекретаря США по вопросам внешней помощи, гуманитарных вопросов и свободы вероисповедания Джереми Левин на конференции в Гданьске.Его заявление вызвало неоднозначную реакцию и на Украине, и в Евросоюзе, на который президент США Дональд Трамп переложил основное бремя обеспечения киевского режима. Реакция с российской стороны колебалась от недоумения до сатиры с сомнениями в адекватности проводников внешнеполитического курса официального Вашингтона."Для России вопрос имеет принципиальный характер, и "размениваться" на какие-то временные промежуточные решения, а уж тем более принимать продиктованные кем-то ультиматумы мы, конечно же, не будем", -разъяснял на "Примаковских чтениях" глава МИД РФ.Евросоюз готовится к войне с Россией, что на Западе не скрывают и даже называют сроки. Однако постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский считает, что риск вовлечения Европы в конфликт с Россией может возникнуть раньше 2030 года."У киевского режима других способов выжить нет. Только если спровоцировать большой конфликт, где Украина отойдет на второй план, и где воевать будут Россия и Европа", - предупредил Полянский.После госпереворота 2014 года западные друзья и партнёры киевского режима всячески помогали ему в создании иллюзии членства Украины в НАТО и ЕС. Обычно путь в ЕС проходили черед членство в военно-пептическом блоке. Вернувшийся Белый дом Дональд Трамп ясно дал понять: членство Украины в НАТО нежелательно. После этого политики Евросоюза заявили о преждевременности принятия Украины в своё объединение.Препятствием для членства Украины как в НАТО, так и в ЕС является проблема границ. Германский канцлер Фридрих Мерц предложил обсудить некий особый статус с неполноправным членством Украины в ЕС. Его идею встретили с непониманием, и не только из юридических соображений.Венгрия и Словакия активно противятся расширению ЕС за счёт двух членов программы ЕС для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Внезапно к ним добавилась Польша, чья элита вдруг заметила прославление на Украине бандитов и убийц, исполнителей геноцида поляков периода гитлеровской оккупации УССР."Волынская резня" до весны 2026 года оставалась за пределами политического сотрудничества на высшем уровне. В июне эта трагическая страница Второй мировой войны стала поводом для "орденопада" - демонстративного возвращения наград украинских политиков польским и такого же процесса в обратном направлении.Польская пресса активно обсуждает перспективы конфликта Варшавы с Киевом. Польский президент Кароль Навроцкий рассматривает возможность ограничить контакты с Зеленским из-за прославления неонацистов на Украине. Об этом официально могут объявить 11 июля — в годовщину "Волынской резни", сообщило польское издание Do Rzeczy со ссылкой на источник в окружении Навроцкого. Варшава расценивает поведение Зеленского как провокацию с целью укрепить позиции киевского режима и отвлечь внимание от коррупционных скандалов.Конфликт имеет не только политическое измерение, но и военное. Украина отказалась поставлять Польше дроновые технологии и не получит истребители МиГ-29, заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN."До такого обмена не дошло. Это была простая вещь: МиГи в одну сторону – в другую сторону дроны. Нет – значит нет этой темы", - пояснила прессе по итогам заседания правительства замминистра нацобороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая.На этом фоне резко ухудшилось отношение поляков к украинцам, констатировали социологи из лаборатории CBOS. По их данным, неприязнь к проживающим в Польше гражданам Украины выразили 43% респондентов при 29% симпатизантов.Рост антипатий к украинцам в Польше подтверждается и другими исследованиями."Усиление антиукраинских настроений отмечается почти всеми респондентами, включая тех, кто проживает в Польше более десяти лет или имеет польское гражданство", — констатировал в своём отчёте Институт политической аналитики.Польские политики и общественные деятели всё громче задают вопрос о целесообразности поддержки киевского режима, который демонстративно героизирует террористов-бандеровцев, осуществлявших геноцид поляков."Я предпочитаю быть русской портянкой, чем бандеровским памперсом", — публично заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.О этого он же посоветовал Украине вернуть полученное от Польши оружие вместо того, чтобы спорить по поводу лишения Зеленского за прославление бандеровцев польской высокой награды - ордена Белого Орла.С осуждением киевского режима активно выступает также другой бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, политики из правящей группы и оппозиции. Всех их формально объединяет антибандеровская повестка, в которой особое место отводится персонально Зеленскому.Аналитики задаются вопросами о причинах внезапного внимания польской элиты к теме бандеровщины на Украине именно сейчас. В целом же Евросоюз продолжает финансировать коррумпированную киевскую бюрократию и всячески обеспечивать нужды её защитников."Украина разместила у Rheinmetall заказ на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности. Заказ включает несколько десятков тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и метательных зарядов. Стоимость контракта, которая будет отражена в отчетности за второй квартал 2026 года, составляет несколько десятков миллионов евро", - сообщил 30 июня немецкий оружейный концерн. Теракт в Монако: киприот украинского происхождения оказался непростПравоохранительные органы Монако разыскивают главного подозреваемого во взрыве, который потряс княжество в понедельник вечером, "серьезно ранив очень состоятельного бизнесмена украинского происхождения и двух его родственников", сообщило французское издание lefigaro.fr."Вадим Ермолаев. Украинский олигарх, чье состояние окутано мутными тайнами, 58-летний мужчина вчера, согласно предварительным сообщениям, находился на улице Реверанд Пер Луи Фролла в жилом доме со своей женой и сыном-подростком", - сказано в публикации.Журналисты установили, что Ермолаев с паспортом Кипра владеет элитной недвижимостью на Западе. Он проживает в Монако, ему же принадлежит роскошная вилла в Сен-Жан-Кап-Ферра и другая элитная недвижимость на Французской Ривьере.В прошлом у Ермолаева - строительный бизнес на Украине и связи с мошенническими колл-центрами, жертвами которых стало множество граждан в разных странах. Эстонские власти привлекали сына "олигарха" к уголовной ответственности.Эстонский суд признал 30 апреля Артура Ермолаева виновным в создании и руководстве преступным сообществом, специализировавшимся на телефонном мошенничестве. Криминальная деятельность зафиксирована с 2017 года. Только за период с 2019-2022 годов мошенники завладели более 100 миллионов евро, заявили в Харьюском уездном суде.Ермолаев-младший был арестован на Кипре в 2025 году по запросу Интерпола. После формальной краткосрочной отсидки в прибалтийской республике он был выслан с 10-летним запретом на въезд.По информации журналистов, семья Ермолаевых не прекратила бизнес с колл-центрами и взрыв в Монако может быть связан с местью или устранением персон, слишком много знавших о криминальных схемах. Многочисленные расследования установили связь украинских высокопоставленных силовиков и чиновников с телефонными мошенниками и другими бандами, крадущими средства граждан бывшего СССР и ЕС, США и многих других стран.События в зоне СВОСитуация на полях сражений выглядит не в пользу ВСУ. Защитники режима Зеленского несут большие потери, сдавая российским штурмовым подразделениям очередные "неприступные крепости".Константиновка стала новым "котлом" для групп ВСУ, которых вовремя не вывели из-под угрозы окружения. Красный Лиман тоже вскоре станет фигурировать в историях украниских окруженцев, считают российские военкоры и обозреватели тг-каналов.В комментарии для ИС "Вести" глава ДНР Денис Пушилин констатировал: в городе продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп защитников киевского режима в юго-западной части населенного пункта."По сути, завершается фаза изоляции города. Попыток прорыва со стороны противника практически нет, фиксируются лишь отдельные попытки эвакуации, и они также пресекаются нашими подразделениями", - рассказал Пушилин.Главком ВСУ Александр Сырский понимает важнейшую роль Константиновки для обеспечения украинских подразделений в Краматорско-Славянской агломерации. Крупный железнодорожный узел позволял быстро перебрасывать большие объёмы боеприпасов и техники, а также личного состава.Армия России освободила Малиновку в ДНР, а также Лесное и Ровное в Запорожской области. Минобороны РФ рассказало, каковы при этом были потери ВСУ в личном составе и матчасти.Продолжение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины продолжается без ограничений по времени. Завкафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД РФ профессор Олег Иванов считает, что боевые действия будут продолжаться до того момента, когда руководство Украины не осознает невозможность и бессмысленность их продолжения.Полный текст материала "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией"Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20260630/risk-vovlecheniya-evropy-v-konflikt-uspekhi-vs-rf-terakt-v-monako-khronika-sobytiy-na-utro-30-iyunya-1080805787.html

https://ukraina.ru/20260630/sryv-dogovora-s-polshey-provaly-vsu-podrobnosti-terakta-v-monako-khronika-sobytiy-na-1300-30-iyunya-1080819224.html

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