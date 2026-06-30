Украинские военкомы почти мобилизовали незрячего инвалида I группы - 30.06.2026 Украина.ру
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Украинские военкомы почти мобилизовали незрячего инвалида I группы
Украинские военкомы почти мобилизовали незрячего инвалида I группы - 30.06.2026 Украина.ру
Украинские военкомы почти мобилизовали незрячего инвалида I группы
ТЦКшники пробили очередное дно. Об этом сообщает 30 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-30T19:56
2026-06-30T19:56
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В Черновцах людолововы вместе с полицейскими забрали незрячего мужчину с инвалидностью I группы, посадили в машину и отвезли в военкомат. Утверждается, что инцидент произошёл после того, как мать молодого человека пришла с ним в магазин, оставила его ненадолго у входа и отошла за покупками. Когда же военкомы поняли, что Артём не реагирует на их окрики и вопросы, они не вернули его обратно, а бросили в другом конце города на лавочке под палящим солнцем. Матери пришлось вызывать вторую патрульную, чтобы разыскать сына."Людоловы" — уничижительный термин, используемый на Украине для обозначения сотрудников ТЦК (военкоматов), которые занимаются мобилизацией граждан. Это слово, по сути, приравнивает их действия к "охоте" на людей, подчеркивая агрессивный и принудительный характер некоторых мобилизационных мероприятий.Термин стал популярным в обществе из-за многочисленных жалоб на нарушения прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе. В 2024 году уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1500 обращений, связанных с подобными нарушениями.Как и в случае с "бусификацией", украинские военные и официальные лица называют термин "людоловы" элементом российской пропаганды, призывая исключить его из употребления. Они утверждают, что такие слова создают негативный образ ТЦК и мешают нормальной работе мобилизационной системы.Тем не менее, недовольство действиями ТЦК остается высоким, и термин все равно используют, отражая общественные настроения и протесты против принудительных методов мобилизации, включая случаи сопротивления, например, в Одессе, где граждане массово противостояли сотрудникам ТЦК.Ранее стало известно, что Под Сумами массово гибнут мобилизованные ВСУ с хроническими заболеваниямиБольше новостей дня представлено в обзоре Армия России наступает, Китай призывает к переговорам по Украине, покушение в Монако. Итоги 30 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, черновцы, украина.ру, мобилизация на украине, ситуация на украине, минобороны украины, всу, инвалиды, тцк
Новости, Украина, Черновцы, Украина.ру, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, Минобороны Украины, ВСУ, инвалиды, ТЦК

Украинские военкомы почти мобилизовали незрячего инвалида I группы

19:56 30.06.2026
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейТЦК схватили украинца
ТЦК схватили украинца - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : скриншот видео из соцсетей
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ТЦКшники пробили очередное дно. Об этом сообщает 30 июня телеграм-канал Украина.ру
В Черновцах людолововы вместе с полицейскими забрали незрячего мужчину с инвалидностью I группы, посадили в машину и отвезли в военкомат.

Утверждается, что инцидент произошёл после того, как мать молодого человека пришла с ним в магазин, оставила его ненадолго у входа и отошла за покупками.

Когда же военкомы поняли, что Артём не реагирует на их окрики и вопросы, они не вернули его обратно, а бросили в другом конце города на лавочке под палящим солнцем.

Матери пришлось вызывать вторую патрульную, чтобы разыскать сына.
"Людоловы" — уничижительный термин, используемый на Украине для обозначения сотрудников ТЦК (военкоматов), которые занимаются мобилизацией граждан. Это слово, по сути, приравнивает их действия к "охоте" на людей, подчеркивая агрессивный и принудительный характер некоторых мобилизационных мероприятий.
Термин стал популярным в обществе из-за многочисленных жалоб на нарушения прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе. В 2024 году уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1500 обращений, связанных с подобными нарушениями.
Как и в случае с "бусификацией", украинские военные и официальные лица называют термин "людоловы" элементом российской пропаганды, призывая исключить его из употребления. Они утверждают, что такие слова создают негативный образ ТЦК и мешают нормальной работе мобилизационной системы.
Тем не менее, недовольство действиями ТЦК остается высоким, и термин все равно используют, отражая общественные настроения и протесты против принудительных методов мобилизации, включая случаи сопротивления, например, в Одессе, где граждане массово противостояли сотрудникам ТЦК.
Ранее стало известно, что Под Сумами массово гибнут мобилизованные ВСУ с хроническими заболеваниями
Больше новостей дня представлено в обзоре Армия России наступает, Китай призывает к переговорам по Украине, покушение в Монако. Итоги 30 июня
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