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Украинские военкомы почти мобилизовали незрячего инвалида I группы

Украинские военкомы почти мобилизовали незрячего инвалида I группы - 30.06.2026 Украина.ру

Украинские военкомы почти мобилизовали незрячего инвалида I группы

ТЦКшники пробили очередное дно. Об этом сообщает 30 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-30T19:56

2026-06-30T19:56

2026-06-30T19:56

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В Черновцах людолововы вместе с полицейскими забрали незрячего мужчину с инвалидностью I группы, посадили в машину и отвезли в военкомат. Утверждается, что инцидент произошёл после того, как мать молодого человека пришла с ним в магазин, оставила его ненадолго у входа и отошла за покупками. Когда же военкомы поняли, что Артём не реагирует на их окрики и вопросы, они не вернули его обратно, а бросили в другом конце города на лавочке под палящим солнцем. Матери пришлось вызывать вторую патрульную, чтобы разыскать сына."Людоловы" — уничижительный термин, используемый на Украине для обозначения сотрудников ТЦК (военкоматов), которые занимаются мобилизацией граждан. Это слово, по сути, приравнивает их действия к "охоте" на людей, подчеркивая агрессивный и принудительный характер некоторых мобилизационных мероприятий.Термин стал популярным в обществе из-за многочисленных жалоб на нарушения прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе. В 2024 году уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1500 обращений, связанных с подобными нарушениями.Как и в случае с "бусификацией", украинские военные и официальные лица называют термин "людоловы" элементом российской пропаганды, призывая исключить его из употребления. Они утверждают, что такие слова создают негативный образ ТЦК и мешают нормальной работе мобилизационной системы.Тем не менее, недовольство действиями ТЦК остается высоким, и термин все равно используют, отражая общественные настроения и протесты против принудительных методов мобилизации, включая случаи сопротивления, например, в Одессе, где граждане массово противостояли сотрудникам ТЦК.Ранее стало известно, что Под Сумами массово гибнут мобилизованные ВСУ с хроническими заболеваниямиБольше новостей дня представлено в обзоре Армия России наступает, Китай призывает к переговорам по Украине, покушение в Монако. Итоги 30 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, черновцы, украина.ру, мобилизация на украине, ситуация на украине, минобороны украины, всу, инвалиды, тцк