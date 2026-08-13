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Украинские необандеровцы борьбой с советским и русским подтверждают актуальность задач СВО - МИД РФ

Украинские необандеровцы борьбой с советским и русским подтверждают актуальность задач СВО - МИД РФ - 13.08.2026 Украина.ру

Украинские необандеровцы борьбой с советским и русским подтверждают актуальность задач СВО - МИД РФ

Задачи по денацификации и демилитаризации Украины, а также по устранению исходящих с её территории угроз актуальны. Об этом 13 августа заявили в МИД РФ

2026-08-13T20:12

2026-08-13T20:12

2026-08-13T20:12

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"Украинские необандеровцы продолжают остервенело бороться с советским и русским культурно-мемориальным наследием", - констатировали представители официальной Москвы.Характеристика киевского режима как неонацистского и угрожающего всему миру представлена в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой об украинском кризисе.В документе отмечено, что в пока ещё оккупированном Запорожье необандеровцы снесли стоявший с 1955 года возле областной филармонии памятник великому русскому композитору Михаилу Глинке."На мемориалах в честь советских солдат в сёлах Крупичполе и Сваричевка Черниговской области неонацисты разрушили надписи в честь советских героев-освободителей, - отметила Захарова. - Изображения и барельеф ордена Отечественной войны ликвидированы на монументах в память о погибших борцах с немецко-фашистскими захватчиками в сёлах Шелестово, Коломак и Базалеевка Харьковской области. В последнем населённом пункте был частично разрушен сам памятник освободителям".В селе Гмирянка Черниговской области необандеровцы демонтировали памятную доску, установленную на монументе павшим в боях с нацистами односельчанам.В Харькове необандеровцами демонтирована мемориальная доска в честь погибшего при освобождении города от фашистских захватчиков в 1943 года украинца, майора Григория Рудика – одного из самых героических и легендарных командиров Красной Армии. "В с.Конное Харьковской области последыши коллаборационистов демонтировали с памятника советским воинам надпись "Никто не забыт, ничто не забыто" и барельеф ордена Отечественной войны, - сказано в документе. - В с.Степное Полтавской области власти варварски сбросили звезду с обелиска павшим воинам-освободителям".Кроме того, 21 июля в городе Новомосковске Днепропетровской области вандалы осквернили мемориал "Помним ради будущего", посвящённый почти 4000 жертвам Холокоста, расстрелянным во время нацистской оккупации, в том числе 360 детям. Гранитный памятник повредили и разрисовали нацистской символикой и антисемитскими надписями."Все перечисленные факты подтверждают актуальность задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз, исходящих с её территории. Эти цели будут обязательно достигнуты", - сказано в документе МИД РФ.Накануне, 12 августа зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины будет завершена на условиях России. Подробности в публикации Россия победит в СВО, а противостояние с Западом продолжится - МедведевБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрывы в Севастополе: гибель пиротехников и охранника и убийство военнослужащего. Итоги 13 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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