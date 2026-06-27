Под Сумами массово гибнут мобилизованные ВСУ с хроническими заболеваниями - 27.06.2026 Украина.ру
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Под Сумами массово гибнут мобилизованные ВСУ с хроническими заболеваниями
Под Сумами массово гибнут мобилизованные ВСУ с хроническими заболеваниями - 27.06.2026 Украина.ру
Под Сумами массово гибнут мобилизованные ВСУ с хроническими заболеваниями
На сумском направлении родственники военнослужащих 47-й отдельной мехбригады и 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ сообщают о массовой гибели солдат. Об этом 27 июня сообщили в российских силовых структурах
2026-06-27T09:32
2026-06-27T09:32
новости
сумы
украина
вооруженные силы украины
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"На позициях массово гибнут военнослужащие, насильно мобилизованные с хроническими заболеваниями. Тела умерших остаются в земляных укреплениях, а солдат записывают в списки пропавших без вести", — сообщил собеседник агентства.Киевский режим продолжает зачищать неугодных, отправляя на передовую больных, а затем попросту списывая их в без вести пропавшие. Об этом – в материале Инвалиды и психически больные: омбудсмен Украины раскрыл беспредел в Тернопольском ТЦК
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Новости
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новости, сумы, украина, вооруженные силы украины
Новости, Сумы, Украина, Вооруженные силы Украины

Под Сумами массово гибнут мобилизованные ВСУ с хроническими заболеваниями

09:32 27.06.2026
 
© AP / Iryna Rybakova
- РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP / Iryna Rybakova
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На сумском направлении родственники военнослужащих 47-й отдельной мехбригады и 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ сообщают о массовой гибели солдат. Об этом 27 июня сообщили в российских силовых структурах
"На позициях массово гибнут военнослужащие, насильно мобилизованные с хроническими заболеваниями. Тела умерших остаются в земляных укреплениях, а солдат записывают в списки пропавших без вести", — сообщил собеседник агентства.
Киевский режим продолжает зачищать неугодных, отправляя на передовую больных, а затем попросту списывая их в без вести пропавшие. Об этом – в материале Инвалиды и психически больные: омбудсмен Украины раскрыл беспредел в Тернопольском ТЦК
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