Под Сумами массово гибнут мобилизованные ВСУ с хроническими заболеваниями
© AP / Iryna Rybakova
© AP / Iryna Rybakova
На сумском направлении родственники военнослужащих 47-й отдельной мехбригады и 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ сообщают о массовой гибели солдат. Об этом 27 июня сообщили в российских силовых структурах
"На позициях массово гибнут военнослужащие, насильно мобилизованные с хроническими заболеваниями. Тела умерших остаются в земляных укреплениях, а солдат записывают в списки пропавших без вести", — сообщил собеседник агентства.
Киевский режим продолжает зачищать неугодных, отправляя на передовую больных, а затем попросту списывая их в без вести пропавшие. Об этом – в материале Инвалиды и психически больные: омбудсмен Украины раскрыл беспредел в Тернопольском ТЦК
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