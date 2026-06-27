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Под Сумами массово гибнут мобилизованные ВСУ с хроническими заболеваниями

Под Сумами массово гибнут мобилизованные ВСУ с хроническими заболеваниями - 27.06.2026 Украина.ру

Под Сумами массово гибнут мобилизованные ВСУ с хроническими заболеваниями

На сумском направлении родственники военнослужащих 47-й отдельной мехбригады и 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ сообщают о массовой гибели солдат. Об этом 27 июня сообщили в российских силовых структурах

2026-06-27T09:32

2026-06-27T09:32

2026-06-27T09:32

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"На позициях массово гибнут военнослужащие, насильно мобилизованные с хроническими заболеваниями. Тела умерших остаются в земляных укреплениях, а солдат записывают в списки пропавших без вести", — сообщил собеседник агентства.Киевский режим продолжает зачищать неугодных, отправляя на передовую больных, а затем попросту списывая их в без вести пропавшие. Об этом – в материале Инвалиды и психически больные: омбудсмен Украины раскрыл беспредел в Тернопольском ТЦК

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сумы, украина, вооруженные силы украины