https://ukraina.ru/20260630/rech-shla-o-kolossalnykh-sredstvakh-chto-skryvaet-sekretnyy-chat-zelenskogo-i-fon-der-lyayen-1080763916.html

"Речь шла о колоссальных средствах": что скрывает секретный чат Зеленского и фон дер Ляйен

"Речь шла о колоссальных средствах": что скрывает секретный чат Зеленского и фон дер Ляйен - 30.06.2026 Украина.ру

"Речь шла о колоссальных средствах": что скрывает секретный чат Зеленского и фон дер Ляйен

В закрытом чате, где Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и другие европейские лидеры обсуждали помощь Украине, речь шла о деньгах — колоссальных средствах и схемах их перевода. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин

2026-06-30T04:30

2026-06-30T04:30

2026-06-30T04:30

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В СМИ обсуждают расследование против главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, инициированное уполномоченной по правам человека в ЕС Терезой Аньинью. Повод — отказ Еврокомиссии рассекретить переписку в закрытом чате с участием Владимира Зеленского.Отвечая на вопрос о тайнах закрытого чата, Бардин заявил, что причина скандала — деньги для Украины. По словам эксперта, речь идёт о чате, в котором помимо Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Как подчеркнул собеседник Украина.ру, ответ прост: в нём обсуждались деньги — колоссальные средства, которые Евросоюз выделяет киевскому режиму.По словам Бардина, схемы перевода денег сложны и конфиденциальны. "Разрабатываются сложные схемы финансового трансфера, назначаются уполномоченные лица для закупки оружия, решаются вопросы логистики. Это огромная работа с массой участников, требующая согласования комиссионных, вознаграждений и процентов", — пояснил собеседник издания.По словам Бардина, лидеры крупнейших европейских стран не заинтересованы в публичности, и если бы журналисты и правозащитники узнали все тонкости, всей этой кампании пришлось бы уйти в отставку. "Поэтому доступ к переписке был закрыт", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше" на сайте Украина.ру.В Молдавии и на Украине под руководством западных спецслужб рассматривается венесуэльский сценарий для Приднестровья. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Амерберг: Украина и Молдавия собираются ликвидировать Приднестровье по венесуэльскому сценарию" на сайте Украина.ру.

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