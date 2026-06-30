"Речь шла о колоссальных средствах": что скрывает секретный чат Зеленского и фон дер Ляйен - 30.06.2026 Украина.ру
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"Речь шла о колоссальных средствах": что скрывает секретный чат Зеленского и фон дер Ляйен
"Речь шла о колоссальных средствах": что скрывает секретный чат Зеленского и фон дер Ляйен - 30.06.2026 Украина.ру
"Речь шла о колоссальных средствах": что скрывает секретный чат Зеленского и фон дер Ляйен
В закрытом чате, где Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и другие европейские лидеры обсуждали помощь Украине, речь шла о деньгах — колоссальных средствах и схемах их перевода. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
2026-06-30T04:30
2026-06-30T04:30
новости
украина
молдавия
приднестровье
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
ес
украина.ру
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В СМИ обсуждают расследование против главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, инициированное уполномоченной по правам человека в ЕС Терезой Аньинью. Повод — отказ Еврокомиссии рассекретить переписку в закрытом чате с участием Владимира Зеленского.Отвечая на вопрос о тайнах закрытого чата, Бардин заявил, что причина скандала — деньги для Украины. По словам эксперта, речь идёт о чате, в котором помимо Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Как подчеркнул собеседник Украина.ру, ответ прост: в нём обсуждались деньги — колоссальные средства, которые Евросоюз выделяет киевскому режиму.По словам Бардина, схемы перевода денег сложны и конфиденциальны. "Разрабатываются сложные схемы финансового трансфера, назначаются уполномоченные лица для закупки оружия, решаются вопросы логистики. Это огромная работа с массой участников, требующая согласования комиссионных, вознаграждений и процентов", — пояснил собеседник издания.По словам Бардина, лидеры крупнейших европейских стран не заинтересованы в публичности, и если бы журналисты и правозащитники узнали все тонкости, всей этой кампании пришлось бы уйти в отставку. "Поэтому доступ к переписке был закрыт", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше" на сайте Украина.ру.В Молдавии и на Украине под руководством западных спецслужб рассматривается венесуэльский сценарий для Приднестровья. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Амерберг: Украина и Молдавия собираются ликвидировать Приднестровье по венесуэльскому сценарию" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, молдавия, приднестровье, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, ес, украина.ру, мир без границ, фридрих мерц, джорджи мелони, кир стармер, главные новости, главное, скандал, деньги, военная помощь, военная помощь украине, киевский режим, власти украины
Новости, Украина, Молдавия, Приднестровье, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, ЕС, Украина.ру, Мир без границ, Фридрих Мерц, Джорджи Мелони, Кир Стармер, Главные новости, главное, скандал, деньги, военная помощь, военная помощь Украине, киевский режим, власти Украины

"Речь шла о колоссальных средствах": что скрывает секретный чат Зеленского и фон дер Ляйен

04:30 30.06.2026
 
© ФотоЗеленский и Урсула
Зеленский и Урсула - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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В закрытом чате, где Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и другие европейские лидеры обсуждали помощь Украине, речь шла о деньгах — колоссальных средствах и схемах их перевода. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
В СМИ обсуждают расследование против главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, инициированное уполномоченной по правам человека в ЕС Терезой Аньинью. Повод — отказ Еврокомиссии рассекретить переписку в закрытом чате с участием Владимира Зеленского.
Отвечая на вопрос о тайнах закрытого чата, Бардин заявил, что причина скандала — деньги для Украины. По словам эксперта, речь идёт о чате, в котором помимо Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Как подчеркнул собеседник Украина.ру, ответ прост: в нём обсуждались деньги — колоссальные средства, которые Евросоюз выделяет киевскому режиму.
По словам Бардина, схемы перевода денег сложны и конфиденциальны. "Разрабатываются сложные схемы финансового трансфера, назначаются уполномоченные лица для закупки оружия, решаются вопросы логистики. Это огромная работа с массой участников, требующая согласования комиссионных, вознаграждений и процентов", — пояснил собеседник издания.
По словам Бардина, лидеры крупнейших европейских стран не заинтересованы в публичности, и если бы журналисты и правозащитники узнали все тонкости, всей этой кампании пришлось бы уйти в отставку.
"Поэтому доступ к переписке был закрыт", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше" на сайте Украина.ру.
В Молдавии и на Украине под руководством западных спецслужб рассматривается венесуэльский сценарий для Приднестровья. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Амерберг: Украина и Молдавия собираются ликвидировать Приднестровье по венесуэльскому сценарию" на сайте Украина.ру.
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