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Постпред Белоруссии при ООН назвал удар дрона ВСУ по автобусу с детьми актом агрессии

Постпред Белоруссии при ООН назвал удар дрона ВСУ по автобусу с детьми актом агрессии - 30.06.2026 Украина.ру

Постпред Белоруссии при ООН назвал удар дрона ВСУ по автобусу с детьми актом агрессии

Удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми 17 июня в Брянской области является преднамеренным актом насилия и агрессии против гражданского населения и детей. Об этом постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков 29 июня заявил на срочном заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости

2026-06-30T01:19

2026-06-30T01:19

2026-06-30T01:19

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"Это преднамеренный акт насилия и агрессии, направленный против гражданского населения. Против детей, которые ехали отдыхать и заниматься спортом", — сказал Рыбаков.Дипломат призвал дать объективную оценку случившемуся и привлечь виновных к ответственности. По его словам, Минск располагает доказательствами, что атака была совершена ударным БПЛА украинского производства типа "Дартс". На месте происшествия изъяли произведенные на Украине компоненты, в том числе блок управления детонатором.Рыбаков также назвал недопустимыми угрозы в адрес Белоруссии и её руководства. Недавние высказывания со стороны Киева говорят о стремлении к дальнейшему обострению конфликта, отметил он.Постпред призвал не испытывать терпение Минска и не считать отсутствие немедленной жёсткой реакции проявлением слабости, нерешительности или трусости.Ранее исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева в ходе заседания Совбеза заявила, что организаторы атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области установлены — это командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко. В Следственном комитете России ранее сообщали, что исполнителями были украинские военнослужащие Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум.Подробнее об этом - в публикации Москва требует от генсека ООН осуждения кровавых преступлений ВСУ.Накануне Россия поддержала запрос Белоруссии на экстренный созыв СБ ООН из-за удара ВСУ по автобусу с детьми.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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